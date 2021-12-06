طريقة عمل كباب الحلة بصوص البني الخطير بطعم لذيذ مثل المطاعم

كباب الحلة من الأكلات المصرية الشعبية المتميزة بطعم اللذيذ الشهي، وهي من الأطعمة المحببة لدى الكثيرون وأفراد الأسرة وهي تحتوى على عناصر غذائية مفيدة للجسم الأنسان وتحتوى على البروتينات وألياف وحديد لبناء العضلات والعظام، ومن الوجبات التي تقدم في المناسبات والحفلات ويمكن تحضيرها من اللحمة والفراخ وتقدم إلى مائدة السفرة مع طبق الأرز والسلطة الخضراء أو الطحينة، وتبحث الكثير من رباب المنزل لطريقة إعداد كباب الحلة مثل نكهة المطاعم الجاهزة ولتحضيرها بصوص البني اللذيذ الشهي، وهي طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة وباقل تكلفة متوافرة في البيت، وفي خلال السطور التالية نقدم طريقة عمل كباب الحلة بصوص البني اللذيذ الشهي. طريقة عمل كباب الحلة المقادير نصف كيلو من لحمة البقري

2 عدد بصل حجم كبير

واحد ملعقة من السمن

واحد ملعقة من الثوم المفروم

واحد ملعقة من الفلفل الأسود

واحد ملعقة من الملح

نصف ملعقة من البهارات السبع طريقة تحضير كباب الحلة نقوم بقطع البصل بقطع صغيرة الحجم، ونقطع اللحمة إلى قطع متوسطة الحجم ونقلب المكونات مع بعضها ونحضر وعاء على النار ونضع السمنة مع البصل حتي يتحول إلى لون بني، ثم نضع الثوم المفروم وقطع اللحم ونخلط المكونات مع بعضها، ثم نضيف كوب من الماء إلى الخليط ويترك المزيج على النار حتي ينضج مع التقليب المستمر. وبعد ذلك نضع البهارات والملح والفلفل الأسود ونقلب المكونات وتترك حتي تنضج تماماً طريقة عمل كباب الحلة مع البطاطس والطماطم المقادير نصف كيلو من قطع لحمة

2 عدد بصل كبير الحجم

2 عدد بطاطس

2 عدد طماطم

واحد من الفلفل الأخضر

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود طريقة تحضير كباب الحلة نحضر وعاء على الناء ونضع الزبدة مع البصل المفروم ونقلب المكونات حتي يكون لونها بني. ونضع الثوم المفروم مع البصل مع التقليب، ثم نضيف قطع اللحم المكعبات مع إضافة الفلفل الأخضر والبطاطس والتوابل ونقلب المكونات على النار. نضيف كوب من الماء مع التقليب الخليط ونتركه على النار حتي ينضج تماماً. ويقدم طبق كباب الحلة مع طبق سلطة وطحينة أو طبق أرز أبيض. الوسوم

كباب الحلة من الأكلات المصرية الشعبية المتميزة بطعم اللذيذ الشهي، وهي من الأطعمة المحببة لدى الكثيرون وأفراد الأسرة وهي تحتوى على عناصر غذائية مفيدة للجسم الأنسان وتحتوى على البروتينات وألياف وحديد لبناء العضلات والعظام، ومن الوجبات التي تقدم في المناسبات والحفلات ويمكن تحضيرها من اللحمة والفراخ وتقدم إلى مائدة السفرة مع طبق الأرز والسلطة الخضراء أو الطحينة، وتبحث الكثير من رباب المنزل لطريقة إعداد كباب الحلة مثل نكهة المطاعم الجاهزة ولتحضيرها بصوص البني اللذيذ الشهي، وهي طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة وباقل تكلفة متوافرة في البيت، وفي خلال السطور التالية نقدم طريقة عمل كباب الحلة بصوص البني اللذيذ الشهي. طريقة عمل كباب الحلة المقادير نصف كيلو من لحمة البقري

2 عدد بصل حجم كبير

واحد ملعقة من السمن

واحد ملعقة من الثوم المفروم

واحد ملعقة من الفلفل الأسود

واحد ملعقة من الملح

نصف ملعقة من البهارات السبع طريقة تحضير كباب الحلة نقوم بقطع البصل بقطع صغيرة الحجم، ونقطع اللحمة إلى قطع متوسطة الحجم ونقلب المكونات مع بعضها ونحضر وعاء على النار ونضع السمنة مع البصل حتي يتحول إلى لون بني، ثم نضع الثوم المفروم وقطع اللحم ونخلط المكونات مع بعضها، ثم نضيف كوب من الماء إلى الخليط ويترك المزيج على النار حتي ينضج مع التقليب المستمر. وبعد ذلك نضع البهارات والملح والفلفل الأسود ونقلب المكونات وتترك حتي تنضج تماماً طريقة عمل كباب الحلة مع البطاطس والطماطم المقادير نصف كيلو من قطع لحمة

2 عدد بصل كبير الحجم

2 عدد بطاطس

2 عدد طماطم

واحد من الفلفل الأخضر

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود طريقة تحضير كباب الحلة نحضر وعاء على الناء ونضع الزبدة مع البصل المفروم ونقلب المكونات حتي يكون لونها بني. ونضع الثوم المفروم مع البصل مع التقليب، ثم نضيف قطع اللحم المكعبات مع إضافة الفلفل الأخضر والبطاطس والتوابل ونقلب المكونات على النار. نضيف كوب من الماء مع التقليب الخليط ونتركه على النار حتي ينضج تماماً. ويقدم طبق كباب الحلة مع طبق سلطة وطحينة أو طبق أرز أبيض.

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