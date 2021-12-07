سحر مفعول كريم الخميرة لتبييض الوجه وتسمين الخدود وإزالة البقع الداكنة والجلد الميت في دقائق

تعد الخميرة من اكبر فوائدها هي تنعيم وتجديد خلايا البشرة لأنها تحتوي علي فيتامين (B,B2)، والزبادي تعمل علي ترطيب وتوحيد لون البشرة، والخميرة تعمل أيضا بديل البوتكس وتستخدم لنفخ الخدود، والكثير من النساء النحيفة تلجأ الي استخدام الخميرة لأنها مكون طبيعي وفعال بدل جلسات البوتكس غالية الثمن، وكثير من الأوقات عمليات البوتكس لم تنجح وتفشل وأيضا الزبادي له أهميه في تبيض والتخلص من البقع والصبغات الجلدية الناتجة من أشعة الشمس، وفي هذا السياق نتعرف علي طرق وخلطات الخميرة والزبادي لتبيض وتسمين الوجه. خلطة الخميرة والزبادي بماء الورد لتبييض وتسمين الوجه خلطة الخميرة والزبادي بماء الورد لتبييض وتسمين الوجه المكونات: معلقة كبيرة من الخميرة.

معلقة كبيرة من الزبادي.

معلقة صغيرة من ماء الورد. طريقة الاستخدام: اولاً نقوم بخلط المكونات في وعاء، ثم نقوم بغسيل الوجه جيدا بماء فاتر.

وبعد ذلك نضع الماسك ونتركه نص ساعة أو اكثر، حتى ينشف تماماً.

وبعد ذلك نقوم بغسل الوجه بلطف واستخدام ماء الورد لترطيب البشرة.

نستمر علي استخدام الماسك مرتين في الأسبوع لمدة شهر وتلاحظين الفرق. خلطة الخميرة والزبادي والعسل خلطة الخميرة والزبادي والعسل المكونات: معلقة كبيرة من الخميرة.

معلقة متوسطة من الزبادي .

معلقة صغيرة من العسل. طريقة الاستخدام: اولاً نقوم بخليط جميع المكونات مع بعضها، ثم نقوم بغسيل الوجه جيد .

ونقوم بتنشيف الوجه ثم نضع الماسك ونتركه لمدة نص ساعة.

وبعد ذلك نقوم بغسل الوجه بلطف ونستخدم سيرم طبيعي لترطيب البشرة مثل ماء الورد وجل الصبار.

ومع الاستمرار في استخدام هذا الماسك مرتين في الأسبوع لمدة شهر سوف تلاحظين الفرق في تسمين وتبيض الوجه. خلطة الخميرة والزبادي وبكينج بودر خلطة الخميرة والزبادي وبكينج بودر المكونات: معلقتين من الخميرة .

معلقة بكينج بودر.

معلقتين من الزبادي. طريقة الاستخدام: اولاً نقوم بخلط جميع المكونات مع بعض في وعاء.

ثم نقوم بغسيل الوجه وننشفه جيدا، ثم نضع الماسك ونتركه لمدة 20 دقيقة.

وبعد ذلك نقوم بغسيل الوجه بلطف وننشفه ايضا، ونستخدم سيرم طبيعي لترطيب البشرة مثل ماء الورد وجل الصبار .

ومع الاستمرار في استخدام الماسك مرتين في الأسبوع لمدة شهر سوف تلاحظين الفرق في تسمين وتبييض الوجه. الوسوم

تعد الخميرة من اكبر فوائدها هي تنعيم وتجديد خلايا البشرة لأنها تحتوي علي فيتامين (B,B2)، والزبادي تعمل علي ترطيب وتوحيد لون البشرة، والخميرة تعمل أيضا بديل البوتكس وتستخدم لنفخ الخدود، والكثير من النساء النحيفة تلجأ الي استخدام الخميرة لأنها مكون طبيعي وفعال بدل جلسات البوتكس غالية الثمن، وكثير من الأوقات عمليات البوتكس لم تنجح وتفشل وأيضا الزبادي له أهميه في تبيض والتخلص من البقع والصبغات الجلدية الناتجة من أشعة الشمس، وفي هذا السياق نتعرف علي طرق وخلطات الخميرة والزبادي لتبيض وتسمين الوجه. خلطة الخميرة والزبادي بماء الورد لتبييض وتسمين الوجه خلطة الخميرة والزبادي بماء الورد لتبييض وتسمين الوجه المكونات: معلقة كبيرة من الخميرة.

معلقة كبيرة من الزبادي.

معلقة صغيرة من ماء الورد. طريقة الاستخدام: اولاً نقوم بخلط المكونات في وعاء، ثم نقوم بغسيل الوجه جيدا بماء فاتر.

وبعد ذلك نضع الماسك ونتركه نص ساعة أو اكثر، حتى ينشف تماماً.

وبعد ذلك نقوم بغسل الوجه بلطف واستخدام ماء الورد لترطيب البشرة.

نستمر علي استخدام الماسك مرتين في الأسبوع لمدة شهر وتلاحظين الفرق. خلطة الخميرة والزبادي والعسل خلطة الخميرة والزبادي والعسل المكونات: معلقة كبيرة من الخميرة.

معلقة متوسطة من الزبادي .

معلقة صغيرة من العسل. طريقة الاستخدام: اولاً نقوم بخليط جميع المكونات مع بعضها، ثم نقوم بغسيل الوجه جيد .

ونقوم بتنشيف الوجه ثم نضع الماسك ونتركه لمدة نص ساعة.

وبعد ذلك نقوم بغسل الوجه بلطف ونستخدم سيرم طبيعي لترطيب البشرة مثل ماء الورد وجل الصبار.

ومع الاستمرار في استخدام هذا الماسك مرتين في الأسبوع لمدة شهر سوف تلاحظين الفرق في تسمين وتبيض الوجه. خلطة الخميرة والزبادي وبكينج بودر خلطة الخميرة والزبادي وبكينج بودر المكونات: معلقتين من الخميرة .

معلقة بكينج بودر.

معلقتين من الزبادي. طريقة الاستخدام: اولاً نقوم بخلط جميع المكونات مع بعض في وعاء.

ثم نقوم بغسيل الوجه وننشفه جيدا، ثم نضع الماسك ونتركه لمدة 20 دقيقة.

وبعد ذلك نقوم بغسيل الوجه بلطف وننشفه ايضا، ونستخدم سيرم طبيعي لترطيب البشرة مثل ماء الورد وجل الصبار .

ومع الاستمرار في استخدام الماسك مرتين في الأسبوع لمدة شهر سوف تلاحظين الفرق في تسمين وتبييض الوجه.

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