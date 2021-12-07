بسكويت العشر دقائق السريع فطار خفيف لأولادنا في المدارس

يعتبر بسكويت العشر دقائق من الحلويات السريعة والخفيفة والسهلة في الإعداد حيث أنه لا يستغرق أكثر من عشر دقائق لإعداده، ويفضل الجميع تناول البسكويت كوجبة خفيفة وسريعة صباحية بجوار كوب من المشروب الصباحي المفضل لديكم.

وبسكويت العشر دقائق طعمه شهي ولذيذ، ويتكون بسكويت العشر دقائق من مكونات مفيدة جداً تمد الجسم بالطاقة والحيوية، واليوم في مقالنا هذا سوف نعرض لحضراتكم طريقة عمل بسكويت العشر دقائق بمقادير بسيطة.

كوب من الدقيق الأبيض الفاخر. نصف كوب من الزيت النباتي نصف كوب من السكر الأبيض الناعم. بيضة دجاج بدرجة حرارة الغرفة. ملعقة كبيرة ونصف الملعقة من الكاكاو الخام. ملعقتان كبيرتان من الحليب السائل. ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. رشة صغيرة من الملح.

يتم إحضار وعاء كبير وعميق ثم يتم نخل الدقيق والبيكنج باودر مرتين جيداً لدخول الهواء به. يتم نخل الكاكاو وتركه جانباً ثم يتم إضافة رشة صغيرة من الملح للدقيق. يتم تقليب المكونات جيداً مع بعضها ماعدا الكاكاو الخام. في وعاء أخر يوضع البيض والفانيليا والسكر والزيت ثم يتم خفقهم جيداً بواسطة المضرب اليدوي حتى تتجانس المكونات تماماً. يسكب خليط الدقيق على خليط البيض ثم تقلب المكونات جيداً بالمضرب اليدوي حتى تتجانس وتتماسك ويتم الحصول على عجينة ذات قوام متماسك وطرية. تقسم العجينة إلى نصفين ثم نقوم بوضع الكاكاو على جزء من العجينة. يتم عجن العجينة جيداً حتى تختلط المكونات وتتلون العجينة بالكاكاو. يتم إحضار صينية لتسوية البسكويت بها ثم يتم دهن الصينية بالقليل من الزيت بواسطة الفرشاة. يتم تشكيل عجينة البسكويت على شكل اقراص أو يتم تشكيلها بواسطة القطاعات ثم نقوم برص البسكويت في الصينية.

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