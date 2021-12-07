بملعقة من النشا اعملي صابونة النشا السحرية للحصول على بشرة بيضاء بشكل فوري

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تعد صابونة النشا من مستحضرات التجميل الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة بشكل ملحوظ، وهنا سوف نقدم طريقة سهلة وبسيطة لتحضيرها في المنزل، وكثير من الفتيات والسيدات يبحثن عن مستحضرات طبيعية لتفتيح البشرة وإعطاءها الحيوية اللمعان، ايضاً تتكون هذه الصابونة من مكونات طبيعية وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي زيت الزيتون والنشا ومكونات آخرى ويعرف عن النشا بفوائده الكثيرة حيث يعمل على تفتيح البشرة بشكل فوري وإزالة خلايا الجلد الميتة ومنع تصبغات الجلد كما تقلل من حب الشباب والرؤوس السوداء وتعالج حروق الشمس المزعجة، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل صابونة النشا الرهيبة للتفتيح.فوائد صابونة النشا للبشرة
هناك عدة فوائد لصابونة النشا على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- يتخلص من الزيوت الزايدة بالبشرة لأصحاب البشرة الدهنية.
- يعالج الطفح الجلدي لاحتواءه على خصائص مضادة للإلتهابات.
- يطهر الوجه ويزيل خلايا الجلد الميتة.
- يخفف من البقع الداكنة في البشرة ويفتحها بشكل ملحوظ.
- يقلل من حب الشباب وظهور البثور والرؤوس السوداء.
- يتخلص من حروق الشمس المزعجة والآثار الناتجة عنها.
تتكون صابونة النشا من مكونات بسيطة هيا نتعرف عليها وهي كما يلي:-
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- صابونة مبشورة.
- ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.
- كوب صغير من ماء الورد.
- حبة مبشورة من الليمون.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- نصف كوب من عصير الليمون.
طريقة الإعداد والتحضير
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة لعمل صابونة النشا في المنزل وهي كما يلي:-
- نحضر إناء عميق على النار ونضع به ماء الورد ونتركه حتى يسخن قليلاً، بعد ذلك نقوم بإضافة الصابون المبشور مع الاستمرار بالتقليب حتى يمتزج المكونات.
- بعد ذلك نقوم بإضافة عصير الليمون ويصبح الخليط غير متجانس، ثم نضيف زيت الزيتون مع زيت اللوز ونقلبهم جيداً.
- ثم نقوم بإضافة النشا مع التقليب المستمر بعد ذلك نضيف مبشور الليمون مع التقليب حتى تتجانس المكونات.
- بعد ذلك نقوم بسكب الصابون في وعاء ونضعه في الثلاجة لحين استخدامه.
- وبهذا سوف نحصل على صابون يعمل على تفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة.
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تعد صابونة النشا من مستحضرات التجميل الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة بشكل ملحوظ، وهنا سوف نقدم طريقة سهلة وبسيطة لتحضيرها في المنزل، وكثير من الفتيات والسيدات يبحثن عن مستحضرات طبيعية لتفتيح البشرة وإعطاءها الحيوية اللمعان، ايضاً تتكون هذه الصابونة من مكونات طبيعية وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي زيت الزيتون والنشا ومكونات آخرى ويعرف عن النشا بفوائده الكثيرة حيث يعمل على تفتيح البشرة بشكل فوري وإزالة خلايا الجلد الميتة ومنع تصبغات الجلد كما تقلل من حب الشباب والرؤوس السوداء وتعالج حروق الشمس المزعجة، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل صابونة النشا الرهيبة للتفتيح.فوائد صابونة النشا للبشرة
هناك عدة فوائد لصابونة النشا على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- يتخلص من الزيوت الزايدة بالبشرة لأصحاب البشرة الدهنية.
- يعالج الطفح الجلدي لاحتواءه على خصائص مضادة للإلتهابات.
- يطهر الوجه ويزيل خلايا الجلد الميتة.
- يخفف من البقع الداكنة في البشرة ويفتحها بشكل ملحوظ.
- يقلل من حب الشباب وظهور البثور والرؤوس السوداء.
- يتخلص من حروق الشمس المزعجة والآثار الناتجة عنها.
تتكون صابونة النشا من مكونات بسيطة هيا نتعرف عليها وهي كما يلي:-
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- صابونة مبشورة.
- ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.
- كوب صغير من ماء الورد.
- حبة مبشورة من الليمون.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- نصف كوب من عصير الليمون.
طريقة الإعداد والتحضير
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة لعمل صابونة النشا في المنزل وهي كما يلي:-
- نحضر إناء عميق على النار ونضع به ماء الورد ونتركه حتى يسخن قليلاً، بعد ذلك نقوم بإضافة الصابون المبشور مع الاستمرار بالتقليب حتى يمتزج المكونات.
- بعد ذلك نقوم بإضافة عصير الليمون ويصبح الخليط غير متجانس، ثم نضيف زيت الزيتون مع زيت اللوز ونقلبهم جيداً.
- ثم نقوم بإضافة النشا مع التقليب المستمر بعد ذلك نضيف مبشور الليمون مع التقليب حتى تتجانس المكونات.
- بعد ذلك نقوم بسكب الصابون في وعاء ونضعه في الثلاجة لحين استخدامه.
- وبهذا سوف نحصل على صابون يعمل على تفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة.
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