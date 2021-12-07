طريقة عمل حلوي جوز الهند بالزبدة في البيت بطعم غني ولذيذ للغاية

حلوي جوز الهند هي من الحلوى اللذيذة التي يعشقها الكثير من الناس، وهي حلوى تزين بالشكولاتة أو أي شيء ترغبون فيه لتزين حلوى جوز الهند، في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل حلوى جوز الهند.

يوجد العديد من الطرق المختلفة في تحضير حلوى جوز الهند ومن هذه الطرق في الاتي.

المكونات

4 اكواب متوسطة من جوز الهند الناعم.

4 ملاعق زبدة.

2 كوب سكر.

ذرة ملح.

2 كوب لبن حليب.

ذرة ملح.

نضع جوز الهند الناعم مع 4 ملاعق الزبدة في إناء ثم نرفعهم على نار متوسطة مع التقليب المستمر لمدة 5 دقائق، ثم نضع لبن الحليب والسكر على الزبدة وجوز الهند ونقلب باستمرار أيضا لمدة 5 دقائق أخرى إلى أن يذوب السكر تماما، ثم نقوم برفع الخليط من على النار ويترك حتى يبرد.

ثم بعد ذلك نقوم بعمل الخليط على شكل كرة ثم نقوم بوضع كل كرة في جوز الهند وهنا يمكن نتناولها ونستمتع بطعمها اللذيذ.

يمكن نضع صوص الشكولاتة على كرات جوز الهند وبذلك تعطي طعما لذيذ أيضا، وهنا نقدم لكم طريقة عمل صوص الشكولاتة في الاتي.

المكونات

نصف كوب من الكاكاو.

2 مكعب شكولاتة.

2 ملعقة زبدة.

2ملعقة سكر.

ربع كوب من الحليب.

طريقة التحضير

نضع جميع المكونات في إناء ويقلب جيدا قبل رفعه على النار، ثم بعد ذلك نرفعه على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتى يعطي القوام المناسب، ثم نرفعه من على النار ويضع على كرات جوز الهند.

بهذا نكون قدمنا لكم طريقة عمل حلوى جوز الهند في البيت، وطريقة عمل صوص الشكولاتة.