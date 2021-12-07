بكوبان دقيق وبيضتان اعملي احلي تايجر كيك هشة وخفيفة في 10 دقائق فقط

الكثير من الناس يحبون تناول الكيك الكبار والصغار، في بعض الأوقات وخصوصا في الصباح مع كوب الشاي باللبن وتعتبر تايجر كيك فطار خفيف على الأمعاء ولذلك يمكن أن يتناولها الأطفال في وجبات الإفطار بشكل يومي بدون مشاكل.

هناك العديد من الوصفات لعمل تايجر كيك ومن هذه الوصفات في الاتي.

مكونات تايجر كيك

اثنان من كوب الدقيق

بيضتان

كيسان فانيليا

ملعقة كبيرة بكينج بودر

كوب سكر

ربع كوب للبن

نصف كوب سمنه مع معلقتان كبيرة من الزيت

ذره ملح

ثلاث ملاعق كاكاو خام

ينخل الدقيق أولا ثم يوضع علية البيكنج بودر وذرة الملح ويقلب ثم يترك جنبا، ثم يوضع في الخلاط الكهربائي السمن مع الزيت والسكر واللبن ويضرب جيدا حتى يصبح كريمي، ثم يوضع البيض بيضه تلو الأخرى مع الفانيليا ويضرب مره اخري جيدا.

يفضي في وعاء ويوضع علية الدقيق على مراحل حتى نفاذ الكمية، ثم نقسمها الى نصفين نصف نتركه ابيض والنصف الاخر يوضع عليه الكاكاو ويقلب جيدا، ثم نأتي بصنيه ممسوحه بالزيت ويوضع بداخلها القليل من الدقيق في كل انحاء الصينية ثم نضع القليل من خليط الكيك الأبيض ثم نضع من الكيك بالكاكاو ومره أخرى الأبيض وكذلك حتى نهاية الكيك وبعد ذلك توضع في فرن متوسط الحرارة حتى النضج.

قبل أن تخرج الكيك من الفرن يجب اختبار الكيك أولا لتأكيد انها نضجت جيدا يوضع خله أو سكينة رفيعة في الوسط إذا خرجت السكينة أو الخلة فارغة من الكيك بكدة تكون نضجت جدا ولكن إذا خرجت وبها القليل من الكيك يكون الكيك لم ينضخ حتى الان وتترك حتى تنضج ونعيد الاختبار مره أخرى.

وتترك حتى تبرد وتقدم مع الشاي والشاي باللبن وبعض الأشخاص يحبونها بالكريم شانيته تقدم حسب الرغبة.

وبهذا نكون قد انتهينا من هذا المقال الذي طرحنا فيه طريقة عمل تايجر كيك.