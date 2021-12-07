طريقة عمل الصفيحة السورية بدبس الرمان بحشوة اللحمة المفرومة

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طريقة عمل الصفيحة السورية بدبس الرمان بخطوات في مقدرة الجميع، حيث نقوم في البداية بتحضير العجينة ونتركها حتى تخمر وفي ذلك الوقت نقوم بتجهيز الحشوة حتى لا نضيع الوقت، ويتم تناولها في اي وقت ممكن وتتميز بطعم لذيذ يعشقه الجميع من أول مرة، كما أنها تتألف من مكونات يتوافر تواجدها في جميع الأماكن ولا يغلب أحد في الحصول عليها، وهي من الأكلات التي يشتهر بها المطبخ السوري وهناك العديد من الأكلات المعروفة مثلها، فهيا بنا نتعرف على مكونات عمل الصفيحة السورية بدبس الرمان وطريقة إعدادها في وقت بسيط.مكونات عمل الصفيحة السورية بدبس الرمان
تعتبر مكونات عمل الصفيحة السورية بدبس الرمان من المكونات المتواجدة في جميع الأماكن وهي سوف نتعرف عليها اليوم وهي كالآتي:-
- نصف ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- ٤ أكواب من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- كوب من الماء الدافئ.
- ٢ ملعقة صغيرة من الملح.
- ربع كوب من الزيت.
مكونات الحشوة
- نصف كيلو من اللحمة المفرومة.
- نصف كوب من الزبادي.
- فلفل أسود حسب الحاجة.
- نصف كوب من دبس الرمان.
- ملح على حسب الرغبة.
- نصف كيلو من البصل المفروم.
تعتبر طريقة تحضير هذه الوجبة من الطرق التي لا تستغرق وقت كبير لإعدادها والآن سوف نعرض على كل حبايبنا طريقتها ببساطة وهي كما يلي:-
- نحضر إناء وننخل به الدقيق جيداً بالمنخل ثم نقلب به الخميرة والسكر والملح مع بعض.
- ثم نضيف عليهم الماء بالتدريج والزيت ونعجن حتى تتكون لدينا عجينة طرية متماسكة.
- نغطي العجينة ونتركها في مكان دافئ حتى تخمر لمدة نصف ساعة أو أكثر.
- في ذلك الوقت نقوم بتجهيز الحشوة حيث نضع اللحمة المفرومة والزبادى ودبس الرمان والبصل في وعاء عميق.
- ونخلط هذه المكونات باليد مع بعضها ثم نضيف عليهم الملح والفلفل الأسود ونقلبهم جيداً.
- بعد ذلك نقطع العجين إلى قطع صغيرة ونفردها بالنشابة على شكل دائري.
- ثم نوزع قليل من الحشوة على كل هجينة بالتساوي ونضعها في صينية.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية ونتركها حتى تنضج تماماً.
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طريقة عمل الصفيحة السورية بدبس الرمان بخطوات في مقدرة الجميع، حيث نقوم في البداية بتحضير العجينة ونتركها حتى تخمر وفي ذلك الوقت نقوم بتجهيز الحشوة حتى لا نضيع الوقت، ويتم تناولها في اي وقت ممكن وتتميز بطعم لذيذ يعشقه الجميع من أول مرة، كما أنها تتألف من مكونات يتوافر تواجدها في جميع الأماكن ولا يغلب أحد في الحصول عليها، وهي من الأكلات التي يشتهر بها المطبخ السوري وهناك العديد من الأكلات المعروفة مثلها، فهيا بنا نتعرف على مكونات عمل الصفيحة السورية بدبس الرمان وطريقة إعدادها في وقت بسيط.مكونات عمل الصفيحة السورية بدبس الرمان
تعتبر مكونات عمل الصفيحة السورية بدبس الرمان من المكونات المتواجدة في جميع الأماكن وهي سوف نتعرف عليها اليوم وهي كالآتي:-
- نصف ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- ٤ أكواب من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- كوب من الماء الدافئ.
- ٢ ملعقة صغيرة من الملح.
- ربع كوب من الزيت.
مكونات الحشوة
- نصف كيلو من اللحمة المفرومة.
- نصف كوب من الزبادي.
- فلفل أسود حسب الحاجة.
- نصف كوب من دبس الرمان.
- ملح على حسب الرغبة.
- نصف كيلو من البصل المفروم.
تعتبر طريقة تحضير هذه الوجبة من الطرق التي لا تستغرق وقت كبير لإعدادها والآن سوف نعرض على كل حبايبنا طريقتها ببساطة وهي كما يلي:-
- نحضر إناء وننخل به الدقيق جيداً بالمنخل ثم نقلب به الخميرة والسكر والملح مع بعض.
- ثم نضيف عليهم الماء بالتدريج والزيت ونعجن حتى تتكون لدينا عجينة طرية متماسكة.
- نغطي العجينة ونتركها في مكان دافئ حتى تخمر لمدة نصف ساعة أو أكثر.
- في ذلك الوقت نقوم بتجهيز الحشوة حيث نضع اللحمة المفرومة والزبادى ودبس الرمان والبصل في وعاء عميق.
- ونخلط هذه المكونات باليد مع بعضها ثم نضيف عليهم الملح والفلفل الأسود ونقلبهم جيداً.
- بعد ذلك نقطع العجين إلى قطع صغيرة ونفردها بالنشابة على شكل دائري.
- ثم نوزع قليل من الحشوة على كل هجينة بالتساوي ونضعها في صينية.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية ونتركها حتى تنضج تماماً.
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