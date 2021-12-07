طريقة عمل الصفيحة السورية بدبس الرمان بحشوة اللحمة المفرومة

طريقة عمل الصفيحة السورية بدبس الرمان بخطوات في مقدرة الجميع، حيث نقوم في البداية بتحضير العجينة ونتركها حتى تخمر وفي ذلك الوقت نقوم بتجهيز الحشوة حتى لا نضيع الوقت، ويتم تناولها في اي وقت ممكن وتتميز بطعم لذيذ يعشقه الجميع من أول مرة، كما أنها تتألف من مكونات يتوافر تواجدها في جميع الأماكن ولا يغلب أحد في الحصول عليها، وهي من الأكلات التي يشتهر بها المطبخ السوري وهناك العديد من الأكلات المعروفة مثلها، فهيا بنا نتعرف على مكونات عمل الصفيحة السورية بدبس الرمان وطريقة إعدادها في وقت بسيط.

مكونات عمل الصفيحة السورية بدبس الرمان

تعتبر مكونات عمل الصفيحة السورية بدبس الرمان من المكونات المتواجدة في جميع الأماكن وهي سوف نتعرف عليها اليوم وهي كالآتي:-

نصف ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

٤ أكواب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من السكر.

كوب من الماء الدافئ.

٢ ملعقة صغيرة من الملح.

ربع كوب من الزيت.

مكونات الحشوة

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

نصف كوب من الزبادي.

فلفل أسود حسب الحاجة.

نصف كوب من دبس الرمان.

ملح على حسب الرغبة.

نصف كيلو من البصل المفروم.

طريقة إعداد وتحضير الصفيحة

تعتبر طريقة تحضير هذه الوجبة من الطرق التي لا تستغرق وقت كبير لإعدادها والآن سوف نعرض على كل حبايبنا طريقتها ببساطة وهي كما يلي:-