بمقادير قطنية وهشة طريقة عمل عجينة البيتزا الايطالية في المنزل بطريقة ناجحة 100%

البيتزا من أكثر المأكولات التي يفضلها الكثير من الأطفال والكبار، حيث تعبتر ذات طعم لذيذ وشهي، وتعتبر من الوجبات السريعة التي يمكن تناولها في أي وقت من الأوقات مثل تناولها في وجبات الغذاء وكذلك في وجبات العشاء مع العديد من المقبلات الأخرى مثل البطاطس والسلطات والكاتشب والمايونيز، حيث تعتبر كل هذه المقبلات تعطي نكهة وطعم جديد للبيتزا، حيث تتعدد أنواع البيتزا حيث يجد منها البيتزا الإيطالي والبيتزا الشرقية، وفي كل حالتها تعطي نكهة رائعة وجميلة، حيث نجد الغالبية من السيدات والفتيات والأطفال يقومون بشرائها وتناولها من المطاعم، حيث يقومون العديد من المطاعم بتقديمها بأغلي الأسعار، مع العلم انه يمكننا بعمل البيتزا في المنزل بطريقة بسيطة. طريقة عمل عجينة البيتزا طريقة عمل عجينة البيتزا المكونات كوبان من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ثلاث ملاعق كبيرة من الخميرة الجافة.

ملعقة واحدة كبيرة من السكر.

ملعقتان كبيرتان من الحليب البودرة.

كوب واحد من الماء الدافئ. طريقة التحضير قومي بتحضير طبق كبير وعميق وضعي به كوبان من الدقيق ونصف ملعقة صغيرة من الملح وربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وملعقتان كبيرتان من الحليب البودرة وقومي بتقليب هذه المكونات الجافة ببعضها جيدا حتي تتجانس تماما.

ثم أحضري طبق صغير وضعي به كمية قليلة من الماء وضيفي بها ثلاث ملاعق كبيرة من الخميرة الجافة وملعقة واحدة كبيرة من السكر وقومي بتقليبها جيدا ببعضها، ثم اتركيها جانبا لمدة خمسة دقائق حتي تتضاعف كميتها.

بعد ذلك قومي بوضعها في الطبق المحتوى على المكونات الجافة وضيفي بها نصف كوب من الزيت وكوب من الماء الدافئ وقومي بعجن هذه المكونات جيدا ببعضها، ثم إستمري في العجن وقومي بإضافة وتزويد الماء علي حسب حاجة العجينة.

ثم اتركي هذه العجينة لكي ترتاح لمدة عشر دقائق بعد تغطيتها بكيس بلاستيكي.

ثم قومي بتحضير صينية وقومي بدهنها بكمية قليلة من الزيت النباتي.

ثم قومي بتحضير صينية وقومي بدهنها بكمية قليلة من الزيت النباتي. بعد ذلك قومي بوضع العجينة في الصينية وقومي بفردها جيدا ثم قومي بوضع الخلطة التي ترغبين بتناولها والمفضلة بالنسبة لكي.

بعد ذلك قومي بتشغيل الفرن واتركيها حتي تسخن جيدا، وقومي بإدخال صينية البيتزا بها واتركيها حتي تنضج جيدا، ثم قومي بإخراجها بعد التأكد من نضجها واتركيها حتي تبرد بعد ذلك تصبح جاهزة لتناولها بألذ واشهي طعم. طريقة التحضير الوسوم

البيتزا من أكثر المأكولات التي يفضلها الكثير من الأطفال والكبار، حيث تعبتر ذات طعم لذيذ وشهي، وتعتبر من الوجبات السريعة التي يمكن تناولها في أي وقت من الأوقات مثل تناولها في وجبات الغذاء وكذلك في وجبات العشاء مع العديد من المقبلات الأخرى مثل البطاطس والسلطات والكاتشب والمايونيز، حيث تعتبر كل هذه المقبلات تعطي نكهة وطعم جديد للبيتزا، حيث تتعدد أنواع البيتزا حيث يجد منها البيتزا الإيطالي والبيتزا الشرقية، وفي كل حالتها تعطي نكهة رائعة وجميلة، حيث نجد الغالبية من السيدات والفتيات والأطفال يقومون بشرائها وتناولها من المطاعم، حيث يقومون العديد من المطاعم بتقديمها بأغلي الأسعار، مع العلم انه يمكننا بعمل البيتزا في المنزل بطريقة بسيطة. طريقة عمل عجينة البيتزا طريقة عمل عجينة البيتزا المكونات كوبان من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ثلاث ملاعق كبيرة من الخميرة الجافة.

ملعقة واحدة كبيرة من السكر.

ملعقتان كبيرتان من الحليب البودرة.

كوب واحد من الماء الدافئ. طريقة التحضير قومي بتحضير طبق كبير وعميق وضعي به كوبان من الدقيق ونصف ملعقة صغيرة من الملح وربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وملعقتان كبيرتان من الحليب البودرة وقومي بتقليب هذه المكونات الجافة ببعضها جيدا حتي تتجانس تماما.

ثم أحضري طبق صغير وضعي به كمية قليلة من الماء وضيفي بها ثلاث ملاعق كبيرة من الخميرة الجافة وملعقة واحدة كبيرة من السكر وقومي بتقليبها جيدا ببعضها، ثم اتركيها جانبا لمدة خمسة دقائق حتي تتضاعف كميتها.

بعد ذلك قومي بوضعها في الطبق المحتوى على المكونات الجافة وضيفي بها نصف كوب من الزيت وكوب من الماء الدافئ وقومي بعجن هذه المكونات جيدا ببعضها، ثم إستمري في العجن وقومي بإضافة وتزويد الماء علي حسب حاجة العجينة.

ثم اتركي هذه العجينة لكي ترتاح لمدة عشر دقائق بعد تغطيتها بكيس بلاستيكي.

ثم قومي بتحضير صينية وقومي بدهنها بكمية قليلة من الزيت النباتي.

ثم قومي بتحضير صينية وقومي بدهنها بكمية قليلة من الزيت النباتي. بعد ذلك قومي بوضع العجينة في الصينية وقومي بفردها جيدا ثم قومي بوضع الخلطة التي ترغبين بتناولها والمفضلة بالنسبة لكي.

بعد ذلك قومي بتشغيل الفرن واتركيها حتي تسخن جيدا، وقومي بإدخال صينية البيتزا بها واتركيها حتي تنضج جيدا، ثم قومي بإخراجها بعد التأكد من نضجها واتركيها حتي تبرد بعد ذلك تصبح جاهزة لتناولها بألذ واشهي طعم. طريقة التحضير

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