تحضير كيراتين طبيعي في المنزل وصفة تحول شعرك المجعد الخشن إلى شعر مفرود مثل الحرير، إليك سيدتي كيفية تحضير كيراتين طبيعي للشعر في المنزل سيحول شعرك من خشن الى شعر حريري، والنتيجة رائعة من أول إستخدام حيث أن هذا الكيراتين سيجعل شعرك ناعم ومفرود للأبد، كما أن هذا الوصفة تعمل على تطويل الشعر وتمنع تساقطه وتعالج الصلع أيضاً، لتحضير هذا الكيراتين نحتاج إلى الشوفان فهو ينعم الشعر ويجعله حريري من أول إستخدام، كما أنه يعالج جفاف الشعر الخشن من الجذور كما نحتاج إلى زيت الزيتون فهو يعالج جفاف وخشونة الشعر، كما نحتاج إلى عسل النحل فهو يقوي الشعر ويجعله أكثر كثافة، تحضير كيراتين طبيعي في المنزل وصفة تحول شعرك المجعد الخشن إلى شعر مفرود مثل الحرير.

تحضير كيراتين طبيعي للشعر في المنزل

تتكون وصفة كيراتين الشعر الطبيع من المكونات الأتية :

أي نوع من الصابون.

3 ملاعق كبيرة من الشوفان.

2 كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

طريقة تحضير الوصفة

نأخذ قطعة من أي نوع صابون و نبشرها بالمبشرة لنحصل على مبشور الصابون، ومن جانب آخر نضيف الشوفان والماء في قدر مناسب ثم نرفعه على النار ليتم طهي الشوفان جيداً، مع تقليبه من حينٍ لآخر وبعد طهي الشوفان بشكل جيد نلاحظ تكون خليط لزج بعدها نرفعه عن النار، ونضيف إليه مقدار 3 ملاعق كبيرة من مبشور الصابون ونخلط جيداً بعد ذلك ثم نضيف زيت الزيتون والعسل، ونخلط بشكل جيد وبعد ذلك نضيف هذا الخليط إلى محضر الطعام أو الخلاط الكهربائي ليتم طحن الخليط جيداً، وبعد ذلك نقوم بترشيح الخليط في شاش أو جورب صيفي لإزالة كل بقايا الشوفان ونحصل على خليط ناعم، ثم نترك هذا الخليط لمدة 15 دقيقة حتى يصبح بقوام كريمي.

طريقة تطبيق الوصفة

قومي بقسم شعرك إلى عدة أقسام ثم طبقي الخليط على كل قسم من الشعر بالاستعانة بمشط، طبقيه جيداً بداية من فروة الرأس إلى أطراف الشعر ثم لفي شعرك بقبعة بلاستيكية أو قبعة استحمام، ثم اتركي الخليط على شعرك لمدة ساعتين وبعد ذلك اغسلي شعرك بالماء والشامبو، ومباشرة ستحصلين على شعر مفرود وحريري وشعر لامع وناعم وكأنك قمت بعمل كيراتين عند مصفف الشعر، ولا أفضل النتائج كرري إستخدام هذا الكيراتين مرتين في الأسبوع ويمكنك الاحتفاظ بباقي خليط كيراتين طبيعي في المنزل في الثلاجة.