وصفات طبيعية سحرية لتطويل وتكثيف الرموش والحواجب بسرعة البرق رموشك هتنمو بدون توقف

تعتبر الرموش والحواجب من علامات جمال الوجه فالرموش الطويلة والكثيفة تساعد في إظهار جمال العين والحواجب الكثيفة والطويلة تجعل شكل الوجه جذاب ومختلف، وبسبب ذلك تقوم الفتيات بالذهاب إلى صالونات التجميل لتطويلهم وتكثيفهم ولكن هذه الطريقة مضرة لأنها تعتمد على استخدام مواد كيميائية ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم تطويل وتكثيف الرموش والحواجب بمكونات طبيعية فتابعونا.

زيت الخروع:

خلطات تطويل وتكثيف الرموش والحواجب

نحضر وعاء ونضع به كمية مناسبة من زيت الخروع مع ملعقة صغيرة من فيتامين e ثم ندهن الرموش والحواجب بهذا المزيج يوميا قبل الذهاب للنوم باستخدام فرشاة الماسكارا أو أعواد قطنية.

في الصباح نغسل الوجه بالطريقة المعتادة ومع الاستمرار عليها سوف تلاحظي الفرق بنفسك وفي خلال أسبوع واحد.

الفازلين:

يلعب الفازلين دور فعال في تطويل وتكثيف الرموش والحواجب وذلك لأنه يحتوي على مكونات طبيعية ومنها الزيوت الدهنية والشمع وغيرها.

نقوم بدهن الرموش والحواجب بكمية قليلة من الفازلين يوميا قبل الذهاب للنوم ونتركها وفي اليوم التالي يغسل الوجه بالماء الدافئ والغسول المناسب لنوع البشرة.

الشاي الأخضر:

نقوم بغلي كمية مناسبة من الشاي الأخضر في كوب من الماء ونتركها حتى تبرد تماما بعد ذلك نضع قطع من القطن داخل الكوب ونضعها على الرموش والحواجب.

نترك المزيج على الحواجب والرموش لفترة طويلة ثم يغسل بالماء الفاتر والصابون تكرر هذه الخلطة يوميا للحصول على أفضل نتيجة في وقت قصير.

بياض البيض:

نقوم بخفق بياض البيض في وعاء ونضيف عليه ملعقة من زيت الزيتون ثم يوضع المزيج على شعر الحواجب والرموش مع التدليك لمدة دقيقتين ثم يغسل بالماء.

ويمكن أيضا وضع زيت الزيتون يوميا قبل الذهاب للنوم مع التدليك ونتركه لمدة ليلة كاملة وفي الصباح يغسل بالطريقة المعتادة تكرر هذه الخلطة مرتين أسبوعيا للحصول على النتيجة المطلوبة.

زيت جوز الهند:

يحتوي زيت جوز الهند على نسبة عالية من البروتينات وفيتامين ه والحديد ولذلك ينصح بدهن الحواجب والرموش يوميا قبل الذهاب للنوم ولمدة أسبوع للحصول على رموش وحواجب طويلة وكثيفة.

جل الصبار:

في وعاء نخلط ملعقة من جل الصبار مع أي نوع زيت سواء كان زيت خروع أو زيت زيتون ويوضع المزيج على الرموش والحواجب لمدة 30 دقيقة ثم يغسل بالماء.