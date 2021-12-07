بملعقة قرنفل واحدة احصلي على أسنان بيضاء كالثلج وتخلصي من الجير والأصفرار في 5 دقائق

نجد أن الأسنان البيضاء السليمة هي تعطي مظهر لامع وناصع ويعطي أيضا جاذبية الوجه، كما أن نلاحظ أن الأسنان البيضاء تظهر جمال المراة وتجعلها مميزة في اي مكان تذهب إليه، وللأسف نلاحظ أن نتيجة إلى تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين تكون من طبقة جيرية على الأسنان وتعطي مظهر غير لائق.خلطة القرنفل لتبييض الاسنان
نستطيع التخلص من الصبغات الأسنان وجعلها بيضاء من خلال خلطة القرنفل التي يمكن إعدادها بشكل سهل وسلس في المنزل بدون اي تكلفة وتكون وصفة طبيعية خالية من أي مواد كيميائية تضر بالأسنان وفيما يلي نقوم باعدادها:
المقادير
- إحضار ملعقتين كبيرتين من القرنفل المطحون.
- ملعقتين كبيرتين من بيكربونات الصودا.
- ملعقة كبيرة من الطين الأخضر.
- ملعقة كبيرة من الفحم النباتي.
- نستخدم فرشاة الأسنان.
طريقة التحضير
- نحضر ملعقتين كبيرتين من القرنفل المطحون ونضيف عليه ملعقتين كبيرتين من بيكربونات الصودا في اناء ثم نضع عليهم ملعقة كبيرة من الطين الأخضر ونضيف عليهم ملعقة كبيرة من الفحم النباتي و ندمجهم مع بعض حتي يتم امتزاجها.
- بعد دمج مكونات الخلطة نلاحظ أن أصبحت تشبة معجون الأسنان.
- نقوم بفرد الخلطة على الأسنان باستخدام الفرشاة وندعك الأسنان بها من جميع الجوانب.
- نترك الخلطة علي الأسنان لمدة دقيقتين ثم نغسل الأسنان بشكل جيد.
نجد أن كثرة استخدام معجون الأسنان التي تعتاد على استخدامه بشكل دائم في المنزل يؤثر بشكل سلبي على الأسنان فتتأكل طبقة كبيرة من الأسنان، فيظن كثير من الأشخاص أن ذلك يساعد بشكل فعال على تبييض الأسنان ولكن العكس صحيح، ويبحثون عن طرق طبيعية يستطيعون من خلالها الحصول على أسنان بيضاء بشكل صحي وآمن وطبيعي.
المقادير
- ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند.
- ملعقة كبيرة من حليب جوز الهند.
- ملعقة كبيرة من مسحوق القرنفل المطحون.
- ملعقة كبيرة من عسل النحل.
- فرشاة الأسنان.
طريقة التحضير
- نضع ملعقتين كبيرتين من جوز الهند ونضيف عليه ملعقة كبيرة من حليب جوز الهند في وعاء ثم نضيف عليهم ملعقة كبيرة من مسحوق القرنفل المطحون ونقلبهم مع بعض ثم نضيف ملعقة كبيرة من عسل النحل و ندمجهم مع بعض حتي يتم تجانسهم ويصبحون بقوام معجون الأسنان.
- نضع فرشاة الأسنان في المعجون و تأخذ كمية ونقوم بفرده على الأسنان باستخدام الفرشاة ثم ندعك الأسنان بالخلطة جيدا.
- نترك خلطة جوز الهند والقرفة على الأسنان لمدة دقيقة واحدة ثم نقوم بغسل الأسنان جيدا.
- نتبع تلك الوصفة بشكل يومي كل صباح حتى تصبح الأسنان ناصعة البياض.
الوسوم
نجد أن الأسنان البيضاء السليمة هي تعطي مظهر لامع وناصع ويعطي أيضا جاذبية الوجه، كما أن نلاحظ أن الأسنان البيضاء تظهر جمال المراة وتجعلها مميزة في اي مكان تذهب إليه، وللأسف نلاحظ أن نتيجة إلى تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين تكون من طبقة جيرية على الأسنان وتعطي مظهر غير لائق.خلطة القرنفل لتبييض الاسنان
نستطيع التخلص من الصبغات الأسنان وجعلها بيضاء من خلال خلطة القرنفل التي يمكن إعدادها بشكل سهل وسلس في المنزل بدون اي تكلفة وتكون وصفة طبيعية خالية من أي مواد كيميائية تضر بالأسنان وفيما يلي نقوم باعدادها:
المقادير
- إحضار ملعقتين كبيرتين من القرنفل المطحون.
- ملعقتين كبيرتين من بيكربونات الصودا.
- ملعقة كبيرة من الطين الأخضر.
- ملعقة كبيرة من الفحم النباتي.
- نستخدم فرشاة الأسنان.
طريقة التحضير
- نحضر ملعقتين كبيرتين من القرنفل المطحون ونضيف عليه ملعقتين كبيرتين من بيكربونات الصودا في اناء ثم نضع عليهم ملعقة كبيرة من الطين الأخضر ونضيف عليهم ملعقة كبيرة من الفحم النباتي و ندمجهم مع بعض حتي يتم امتزاجها.
- بعد دمج مكونات الخلطة نلاحظ أن أصبحت تشبة معجون الأسنان.
- نقوم بفرد الخلطة على الأسنان باستخدام الفرشاة وندعك الأسنان بها من جميع الجوانب.
- نترك الخلطة علي الأسنان لمدة دقيقتين ثم نغسل الأسنان بشكل جيد.
نجد أن كثرة استخدام معجون الأسنان التي تعتاد على استخدامه بشكل دائم في المنزل يؤثر بشكل سلبي على الأسنان فتتأكل طبقة كبيرة من الأسنان، فيظن كثير من الأشخاص أن ذلك يساعد بشكل فعال على تبييض الأسنان ولكن العكس صحيح، ويبحثون عن طرق طبيعية يستطيعون من خلالها الحصول على أسنان بيضاء بشكل صحي وآمن وطبيعي.
المقادير
- ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند.
- ملعقة كبيرة من حليب جوز الهند.
- ملعقة كبيرة من مسحوق القرنفل المطحون.
- ملعقة كبيرة من عسل النحل.
- فرشاة الأسنان.
طريقة التحضير
- نضع ملعقتين كبيرتين من جوز الهند ونضيف عليه ملعقة كبيرة من حليب جوز الهند في وعاء ثم نضيف عليهم ملعقة كبيرة من مسحوق القرنفل المطحون ونقلبهم مع بعض ثم نضيف ملعقة كبيرة من عسل النحل و ندمجهم مع بعض حتي يتم تجانسهم ويصبحون بقوام معجون الأسنان.
- نضع فرشاة الأسنان في المعجون و تأخذ كمية ونقوم بفرده على الأسنان باستخدام الفرشاة ثم ندعك الأسنان بالخلطة جيدا.
- نترك خلطة جوز الهند والقرفة على الأسنان لمدة دقيقة واحدة ثم نقوم بغسل الأسنان جيدا.
- نتبع تلك الوصفة بشكل يومي كل صباح حتى تصبح الأسنان ناصعة البياض.
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