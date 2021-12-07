لو عندك حبوب ومضايقة ماسك سحري لإزالة أثار حب الشباب وتبييض وتنقية البشرة كوني قمر 14

تواجه أغلبية الفتيات والسيدات مشاكل عديدة متعلقة بالبشرة فهذه المشاكل قد تؤثر بشكل كبير علي المظهر العام للوجه لذلك تعاني الفتيات من ذلك، فعند وجود هذه المشاكل بالبشرة قد تشعر الفتاة بعدم الثقة في نفسها مما يؤدي هذا إلي الشعور بالخجل وترغب في عدم خروجها من المنزل، فبسبب كل هذا تقوم بالبحث عن الطرق السريعة والسهلة التي تعمل علي علاج أي مشكلة توجد بالبشرة فمن ضمن هذه المشاكل هي وجود حب الشباب أو البثور وهي التي تنتج من أثار حب الشباب بعد إزالته.

وكذلك وجود البقع الداكنة والكلف والهالات السوداء والرؤوس السوداء من أكبر المشكلات التي توجد بالبشرة وأيضا وجود التجاعيد والخطوط الرفيعة التي توجد حول الفم وحول منطقة العين فهما من الأشياء التي يدل ظهورهم علي البشرة بالتقدم في السن، ولكن من أكثر الأشياء التي ترغب جميع الفتيات في الحصول عليها هي تفتيح وتبييض البشرة ولكن الذي يساعد علي ذلك هو إستخدام ماء الورد حيث أنها من المكونات الطبيعية التي تفيد البشرة بشكل كبير وتجعلها نضرة ومشرقة وصافية وبيضاء.

خلطة إزالة حب الشباب وتفتيح البشرة

كما أنها تعمل علي إزالة حب الشباب وتساعد علي إخفاء الهالات السوداء وأيضا تعمل علي غلق المسام الواسعة المزعجة والتي تتسبب في وجود إزعاج لدي معظم السيدات، فمن خلال هذا المقال يتم التخلص بشكل نهائي من كل هذه المشاكل وهذا عن طريق إستخدام خلطة طبيعية ومكونها الأساسي هو ماء الورد.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

نقوم بتجهيز إناء مناسب ونضع في هذا الإناء ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من ماء الورد ثم نضيف إليه ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا، ثم نضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي ونضيف ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون وبعد ذلك نقوم بمزج كل هذه المكونات مع بعضها حتي يتم الحصول علي عجينة متماسكة ومتجانسة.

وقبل وضع المزيج علي الوجه نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر وغسول مناسب لنوع البشرة، ثم يتم وضع هذا المزيج علي البشرة ونتركه حوالي خمسة وعشرون دقيقة تقريبا.

وبعد مرور المدة نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر ثم يتم تجفيفه ووضع كريم مرطب علي البشرة وتكرر هذه الخلطة مرتين في الإسبوع.

طريقة إزالة حب الشباب وتفتيح البشرة