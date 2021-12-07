كريم جبار من الصيدلية لتبييض وتفتيح وإزالة البقع والجلد الميت من الجسم بالكامل من أول دلكة

يتميز كريم بانثينول باستخداماته العديدة للبشرة حيث يقوم بترطيب البشرة ويحميها من الجفاف خاصة في فصل الشتاء وهو خفيف وغير دهني، ومناسب لجميع أنواع البشرة ويحتوي على بعض المكونات الطبيعية التي تساهم في تجديد خلايا البشرة وجعلها أكثر نضارة وصحة ولذلك نحن في هذا المقال سوف نوضح لكم خلطة كريم بانثينول لتبييض الجسم أسفل هذا المقال.

خلطة كريم بانثينول لتبييض الجسم

يعتبر من أكثر الإستخدامات شائعة الإستخدام هي إستخدام الكريمات وبعض الخلطات التي يعتقدون الكثير من الفتيات أنها تعمل علي التخلص من مشكلات الجسم، ولكن في الحقيقة أن هذه الكريمات تحتوي علي نسبة عالية من المواد الكيميائية التي تسبب حساسية مفرطة للجلد مع ظهور بعض البقع الحمراء به وهذا يزيد من مشكلات الجسم، وفي الإعتقاد الخاطئ أن غالبية الفتيات يعتقدون أن كلما ذاد نسبة تركيز هذه المادة الكيميائية كلما كان التخلص في مشكلات الجسم في وقت أسرع، ولكن هذا الإعتقاد خاطئ، ويجب أن نستخدم كريمات وبعض الخلطات التي ليس لها اي أضرار علي الجسم مثل كريم بانثينول.

المكونات:

عبوة كريم بانثينول.

2 ملعقة من الحليب البودرة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة من النشا.

طريقة التحضير والاستخدام:

نحضر وعاء صغير ونضع به جميع المكونات السابقة ونقلب للحصول على قوام كريمي بعد ذلك يوضع المزيج على الجسم ويترك لمدة 30 دقيقة. بعد ذلك نقوم بعمل مسج للبشرة بحركات دائرية ثم يغسل بالماء الفاتر ويجفف بمنشفة قطنية وسوف تلاحظي الفرق بنفسك ومن أول مرة.

نخلط عبوة من الكريم مع فيتامينe ونقلب للحصول على مزيج متجانس ثم يوضع الخليط على الجسم والأماكن الداكنة.

يترك لمدة ليلة كاملة وفي الصباح نغسل الجسم بالماء الفاتر والغسول المناسب لنوع البشرة هذه الطريقة تقوم بتجديد خلايا البشرة.

وتساعد على تنشيط عمليات التجديد في الجلد وتمنح البشرة الترطيب الذي تحتاجه وتساهم أيضا في الحفاظ على رطوبتها وتقلل ظهور علامات الشيخوخة.

يحتوي كريم بانثينول على خلات توكوفيرول و5% من ديسكبانثينول ويوجد به زبدة الخوخ وجوز الشيا.

الأحماض الدهنية التي توجد في زبدة الخوخ تساعد على تحفيز انقسام خلايا الجلد وتجددها أما التوكوفيرول يقوم باسترداد بروتينات النسيج الضام ويجعل البشرة أكثر صحة وإشراقة.

ينصح باستخدام هذا الكريم عدة مرات على مدار اليوم للحصول على النتيجة المطلوبة ومن الأفضل أن يستخدم بداية من 7 أيام وحتى 10 فقط.

لن يقتصر دور كريم بانثينول على الوجه والجسم فقط بل يستخدم لعلاج التشققات التي تصيب الرجل والاكواع والأيد عن طريق دهنها في المساء بطبقة رقيقة منه ثم نرتدي جوارب قطنية وسوف تندهشي من النتيجة في صباح اليوم التالي.

يعالج أيضا الحروق التي تحدث بسبب التعرض المستمر لأشعة الشمس ويخفف من جفاف البشرة ويجعلها أكثر نعومة ورطوبة.

كريم بانثينول وفيتامينeمكونات كريم بانثينول