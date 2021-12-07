بدون ما تمتص زيت نهائي طريقة عمل الباذنجان المقلي بخلطة مقرمشة وصحية

يعد الباذنجان من اهم انواع الخضراوات التي تحتوي علي قيمة غذائية عالية تفيد جسم الانسان ويحتوي ايضاً علي عناصر غذائية منها البروتينات والحديد، فكثير من الناس تفضل تناوله في اي وقت من الاوقات حيث ان يمكن تحضير اصناف عديدة للباذنجان وقد تكون اطباق جانبية واطباق رئيسية، فمن ضمن هذه الاصناف الباذنجان المقلي والباذنجان المشوي وصينية الباذنجان باللحمة المفرومة والبشاميل ومن الاطباق الجانبية الباذنجان المخلل فيمكن تناوله بجانب اي اكلة، ولكن الاصناف الاخري تعتبر من الاكلات الاساسية التي يمكن تناولها في وجبة الغذاء او العشاء.

مكونات عمل الباذنجان في الفرن

فالباذنجان الذي يتم عمله في الفرن من اسهل انواع الاكلات والتي تكون صحية ولا تحتوي علي دهون كثيرة فمكوناتها بسيطة جدا وطريقة تحضيرها سريعة، حيث ان تعد هذه الاكلة من اكثر الاكلات المفيدة والمناسبة لانقاص الوزن بسبب احتواء جميع مكوناتها علي عدد من الخضراوات المختلفة، لنتعرف على طريقة قلي الباذنجان الصحية.

ربع كيلو من الباذنجان.

حبة واحدة كبيرة الحجم من الطماطم.

كمية من فلفل الالوان الاحمر والاخضر والاصفر.

بصلة واحدة صغيرة الحجم.

ثلاث ملاعق كبيرة من الصلصة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

رشة بسيطة من الفلفل الاسود والكزبرة الجافة.

ربع ملعقة صغيرة من الكمون والزنجبيل.

كوب واحد من الماء المغلي.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

نقوم بتجهيز ربع كيلو من الباذنجان ثم نقوم بغسل الباذنجان جيدا ثم يتم تقطيعه علي شكل حلقات او دوائر.

ثم يتم تحضير صينية مناسبة ونضع في هذه الصينية ملعقة كبيرة من الزيت النباتي، ثم نضع بها حلقات الباذنجان ثم نضيف حبة واحدة صغيرة الحجم من البصل وتكون علي شكل جوانح.

وبعد ذلك يتم اضافة حبة واحدة كبيرة الحجم من الطماطم ويكون علي شكل جوانح ايضا، ثم نضيف رشة من الفلفل الاسود والكزبرة الجافة وبعد ذلك نقوم بتحضير طبق اخر ونضع به ثلاث ملاعق كبيرة من الصلصة ونضيف اليها ربع ملعقة صغيرة من الملح وربع ملعقة صغيرة من الكمون والزنجبيل ثم نضيف كوب من الماء المغلي ويتم خلط المكونات جيدا.

ثم نضع خليط الصلصة علي صينية الباذنجان ونقوم بتشغيل الفرن علي درجة حرارة 150 درجة مئوية ويتم وضع هذه الصينية داخل الفرن ونتركها حتي يتم تسوية الباذنجان جيدا ولكي تاخذ اللون المفضل، ثم نقوم باخراجها من الفرن ويتم تقديمها مباشرة وهي ساخنة ويقدم بجانبها طبق من الارز وطبق من السلطة وبطاطس مقلية وخبز.

طريقة تحضير عمل الباذنجان في الفرن