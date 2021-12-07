عايزة تقلي باذنجان مقرمش بدون ما يشرب زيت طريقة صحية ومبتكرة لتحضيره بطعم لذيذ

تتعدد وتكثر وصفات الباذنجان حيث أنه من الخضراوات المحببة والمفضلة لدي عدد كبير من الأشخاص ووصفاته جميعها مميزة بطعم لذيذ وشهي فمنها أطباق أساسية وتعد وجبة من الوجبات المتكاملة وتوجد أطباق أخري للباذنجان تكون جانبية، فمن أمثلة هذه الأطباق هي مخلل الباذنجان أو البابا غنوج وطبق الباذنجان المقلي وصينية الباذنجان بالبشاميل واللحمة المفرومة والباذنجان المحشي فيوجد منه لونين وهما الأسود والأبيض، فقد يوجد للباذنجان مميزات كثيرة غير طعمه الرائع فإنه من ضمن الخضراوات الإقتصادية والغير مكلفة حيث أنه يباع بأرخص الأسعار، فكل أطباق الباذنجان لها مذاق جذاب يعشقه جميع الناس بلا إستثناء بما فيهم صغار السن فهو من المأكولات المفيدة جدا والصحية والتي تحتوي علي عناصر غذائية بنسبة كبيرة جداً. مكونات عمل الباذنجان في الفرن ربع كيلو من الباذنجان.

حبتان كبيرة الحجم من الطماطم.

كمية من فلفل الألوان.

بصلة واحدة متوسطة الحجم.

ملعقتان كبيرتان من الصلصة.

كوب كبير من المرقة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة. طريقة عمل الباذنجان في الفرن قومي بتحضير ربع كيلو من الباذنجان ثم يتم غسله بالماء بطريقة جيدة وبعد ذلك يتم تقطيعه علي شكل دوائر أو حلقات ونتركه جانبا.

ثم قومي بتشغيل الفرن علي درجة حرارة 150 درجة مئوية ونتركها حتي تسخن.

وبعد ذلك قومي بتجهيز صينية مناسبة ونضع بها حلقات الباذنجان ثم نضيف إليه بصلة واحدة متوسطة الحجم بشرط أن يتم تقطيعها علي شكل حلقات ثم نضيف حبتان كبيرة الحجم من الطماطم ويتم تقطيعها أيضا علي شكل حلقات مثل الباذنجان و البصل.

ثم نضيف إليهم حلقات من فلفل الألوان وبعد ذلك نضع ملعقتان كبيرتان من الصلصة ثم قومي بإضافة كوب واحد كبير من المرقة.

وبعد ذلك يتم وضع نصف ملعقة صغيرة من الملح ونصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة وربع ملعقة صغيرة من الكمون وربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، ثم قومي بوضع هذه الصينية في الفرن ونتركها حوالي ثلاثين دقيقة أو أكثر ثم يتم إخراجها من الفرن وتقطيمها مباشرة. مكونات عمل الباذنجان في الفرنطريقة عمل الباذنجان في الفرن الوسوم

تتعدد وتكثر وصفات الباذنجان حيث أنه من الخضراوات المحببة والمفضلة لدي عدد كبير من الأشخاص ووصفاته جميعها مميزة بطعم لذيذ وشهي فمنها أطباق أساسية وتعد وجبة من الوجبات المتكاملة وتوجد أطباق أخري للباذنجان تكون جانبية، فمن أمثلة هذه الأطباق هي مخلل الباذنجان أو البابا غنوج وطبق الباذنجان المقلي وصينية الباذنجان بالبشاميل واللحمة المفرومة والباذنجان المحشي فيوجد منه لونين وهما الأسود والأبيض، فقد يوجد للباذنجان مميزات كثيرة غير طعمه الرائع فإنه من ضمن الخضراوات الإقتصادية والغير مكلفة حيث أنه يباع بأرخص الأسعار، فكل أطباق الباذنجان لها مذاق جذاب يعشقه جميع الناس بلا إستثناء بما فيهم صغار السن فهو من المأكولات المفيدة جدا والصحية والتي تحتوي علي عناصر غذائية بنسبة كبيرة جداً. مكونات عمل الباذنجان في الفرن ربع كيلو من الباذنجان.

حبتان كبيرة الحجم من الطماطم.

كمية من فلفل الألوان.

بصلة واحدة متوسطة الحجم.

ملعقتان كبيرتان من الصلصة.

كوب كبير من المرقة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة. طريقة عمل الباذنجان في الفرن قومي بتحضير ربع كيلو من الباذنجان ثم يتم غسله بالماء بطريقة جيدة وبعد ذلك يتم تقطيعه علي شكل دوائر أو حلقات ونتركه جانبا.

ثم قومي بتشغيل الفرن علي درجة حرارة 150 درجة مئوية ونتركها حتي تسخن.

وبعد ذلك قومي بتجهيز صينية مناسبة ونضع بها حلقات الباذنجان ثم نضيف إليه بصلة واحدة متوسطة الحجم بشرط أن يتم تقطيعها علي شكل حلقات ثم نضيف حبتان كبيرة الحجم من الطماطم ويتم تقطيعها أيضا علي شكل حلقات مثل الباذنجان و البصل.

ثم نضيف إليهم حلقات من فلفل الألوان وبعد ذلك نضع ملعقتان كبيرتان من الصلصة ثم قومي بإضافة كوب واحد كبير من المرقة.

وبعد ذلك يتم وضع نصف ملعقة صغيرة من الملح ونصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة وربع ملعقة صغيرة من الكمون وربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، ثم قومي بوضع هذه الصينية في الفرن ونتركها حوالي ثلاثين دقيقة أو أكثر ثم يتم إخراجها من الفرن وتقطيمها مباشرة. مكونات عمل الباذنجان في الفرنطريقة عمل الباذنجان في الفرن

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عايزة تقلي باذنجان مقرمش بدون ما يشرب زيت طريقة صحية ومبتكرة لتحضيره بطعم لذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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