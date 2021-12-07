ملعقة جبارة لتبييض الأسنان وإزالة الجير والأصفرار نهائياً لأسنان ناصعة البياض كاللؤلؤ

يعد إصفرار الأسنان من أكثر الأشياء المزعجة التي يعاني منها معظم الأشخاص وعلي الرغم من أنها لا تسبب ألم بالأسنان إلا أنها قد تكون مصدر للإزعاج بالنسبة لأي شخص يوجد به صفار بالأسنان لذلك هي تعد من المشكلات الكبيرة، فلا يمكن أن نقارن بين وجود صفار بالأسنان وبين وجود ألم بالأسنان لأن هناك فرق كبير بينهم حيث أن ألم الأسنان لا يدوم لفترة طويلة وهذا من خلال تناول الأدوية وعلاجها وبعد ذلك لا يوجد أي ألم، ولكن عند حدوث إصفرار بالأسنان نجد أحيانا صعوبة في إزالة هذا الصفار أو الجير المتراكم علي الأسنان والذي يعمل علي وجود رائحة كريهة بالفم، وعادة أن ظهور الإصفرار يكون بسبب عدة أشياء منها تناول بعض المشروبات بكثرة فمن أمثلتها الشاي والقهوة وأيضا تناول شرب السجاير كثيراً. مكونات عمل وصفة طبيعية لتبييض الأسنان ربع ملعقة صغيرة الحجم من صودا الخبز.

كمية مناسبة من معجون الأسنان.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.

كمية مناسبة من غسول الفم. طريقة عمل وصفة طبيعية لتبييض الأسنان نقوم بتجهيز طبق مناسب ونضع به ربع ملعقة صغيرة الحجم من صودا الخبز ونضيف إليهم ربع ملعقة صغيرة من البيكينج بودر، وبعد ذلك نضع كمية مناسبة من معجون الأسنان ثم يتم تقليب هذه المكونات مع بعضها للحصول علي قوام متجانس ومتماسك.

وبعد ذلك نضع هذا الخليط علي الأسنان ونتركه حوالي خمسة عشر دقيقة ثم نقوم بغسل الأسنان جيدا بالماء البارد ثم يتم غسل الفم مرة أخري بإستخدام غسول الفم، وتكرر هذه الخلطة لمدة ثلاث مرات في الإسبوع.

وتوجد وصفة طبيعية أخري تعمل علي تبييض الأسنان ومن مكوناتها هي ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون وربع ملعقة صغيرة من الملح، وطريقة هذه الوصفة هي تحضير وعاء مناسب ونضع به ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون ونضيف إليه ربع ملعقة صغيرة من الملح ويتم مزجهم مرة أخري ثم نضع هذا المزيج علي الأسنان ونتركه حوالي عشرون دقيقة وبعد ذلك يتم إزالة هذا المزيج بتحضير قطعة من القطن ويتم وضعها في عصير الليمون ثم يتم غسل الأسنان بالماء البارد. مكونات عمل وصفة طبيعية لتبييض الأسنانطريقة عمل وصفة طبيعية لتبييض الأسنان الوسوم

يعد إصفرار الأسنان من أكثر الأشياء المزعجة التي يعاني منها معظم الأشخاص وعلي الرغم من أنها لا تسبب ألم بالأسنان إلا أنها قد تكون مصدر للإزعاج بالنسبة لأي شخص يوجد به صفار بالأسنان لذلك هي تعد من المشكلات الكبيرة، فلا يمكن أن نقارن بين وجود صفار بالأسنان وبين وجود ألم بالأسنان لأن هناك فرق كبير بينهم حيث أن ألم الأسنان لا يدوم لفترة طويلة وهذا من خلال تناول الأدوية وعلاجها وبعد ذلك لا يوجد أي ألم، ولكن عند حدوث إصفرار بالأسنان نجد أحيانا صعوبة في إزالة هذا الصفار أو الجير المتراكم علي الأسنان والذي يعمل علي وجود رائحة كريهة بالفم، وعادة أن ظهور الإصفرار يكون بسبب عدة أشياء منها تناول بعض المشروبات بكثرة فمن أمثلتها الشاي والقهوة وأيضا تناول شرب السجاير كثيراً. مكونات عمل وصفة طبيعية لتبييض الأسنان ربع ملعقة صغيرة الحجم من صودا الخبز.

كمية مناسبة من معجون الأسنان.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.

كمية مناسبة من غسول الفم. طريقة عمل وصفة طبيعية لتبييض الأسنان نقوم بتجهيز طبق مناسب ونضع به ربع ملعقة صغيرة الحجم من صودا الخبز ونضيف إليهم ربع ملعقة صغيرة من البيكينج بودر، وبعد ذلك نضع كمية مناسبة من معجون الأسنان ثم يتم تقليب هذه المكونات مع بعضها للحصول علي قوام متجانس ومتماسك.

وبعد ذلك نضع هذا الخليط علي الأسنان ونتركه حوالي خمسة عشر دقيقة ثم نقوم بغسل الأسنان جيدا بالماء البارد ثم يتم غسل الفم مرة أخري بإستخدام غسول الفم، وتكرر هذه الخلطة لمدة ثلاث مرات في الإسبوع.

وتوجد وصفة طبيعية أخري تعمل علي تبييض الأسنان ومن مكوناتها هي ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون وربع ملعقة صغيرة من الملح، وطريقة هذه الوصفة هي تحضير وعاء مناسب ونضع به ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون ونضيف إليه ربع ملعقة صغيرة من الملح ويتم مزجهم مرة أخري ثم نضع هذا المزيج علي الأسنان ونتركه حوالي عشرون دقيقة وبعد ذلك يتم إزالة هذا المزيج بتحضير قطعة من القطن ويتم وضعها في عصير الليمون ثم يتم غسل الأسنان بالماء البارد. مكونات عمل وصفة طبيعية لتبييض الأسنانطريقة عمل وصفة طبيعية لتبييض الأسنان

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ملعقة جبارة لتبييض الأسنان وإزالة الجير والأصفرار نهائياً لأسنان ناصعة البياض كاللؤلؤ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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