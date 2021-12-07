طريقة عمل الحواوشي بنصف كيلو لحمة وسر تتبيلة لحمة الحواوشي زي بتاع المحلات

يعد الحواوشي من أكثر الأكلات التي يحبها ويعشقها أشخاص كثيرة ومتعددة فهو من ضمن المأكولات المعروفة والمشهورة بكثرة في مصر فهو من أبسط الوجبات والتي تكون موفرة جدا وإقتصادية، فجميع الأطفال يفضلون تناول الحواوشي الذي يباع جاهز في المطاعم ولكنه يباع بأعلي الأسعار وغير هذا أنه غير صحي علي صحة الإنسان بسبب احتواء الحواوشي الجاهز علي كميات كبيرة جدا من الدهون، وأيضا اللحمة التي تكون به لا يمكننا معرفة صحتها جيدا وبسبب هذه الأشياء تفضل بعض السيدات أن تقوم بعمل الحواوشي في المنزل، فمن الممكن أن يتم حشو الحواوشي الفراخ المفرومة ويكون بنفس الطريقة التي يتم حشو الحواوشي بها باللحمة المفرومة. مكونات عمل الحواوشي نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

بصلة واحدة كبيرة.

كمية من الفلفل الأخضر.

ثمرة واحدة من الطماطم.

فصان من الثوم.

ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.

ربع ملعقة صغيرة من الكاري وجوزة الطيب.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

كمية من الخبز. طريقة عمل الحواوشي نقوم بتجهيز طبق عميق ونضع به نصف كيلو من اللحمة المفرومة ثم نضيف إليها ملعقة واحدة صغيرة من الملح ونضع ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وربع ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة وربع ملعقة صغيرة من الكاري وجوزة الطيب ثم نضيف ملعقة كبيرة من الزيت النباتي، وبعد ذلك يتم وضع بصلة واحدة كبيرة تكون مفرومة ناعمة ثم نضع كمية من الفلفل الأخضر المفروم ونضيف ثمرة واحدة من الطماطم المفروم ناعم ثم نقوم بتقليب كل هذه المكونات جيدا مع بعضها.

وبعد ذلك نقوم بتجهيز كمية مناسبة من الخبز ثم نقوم بوضع خليط اللحمة المفرومة في الخبز ويتم فرد اللحمة جيدا داخل الخبز.

وبعد الإنتهاء من كمية الخبز واللحمة المفرومة نقوم بتجهيز طاسة مسطحة ونضع بها ملعقة صغيرة من الزيت النباتي ونضع الطاسة علي النار ونتركها حتي تسخن، ثم نقوم بوضع الخبز في الطاسة ونتركه حتي يأخذ اللون الذهبي الغامق من الوجهين وبعد ذلك يتم تقديمه. مكونات عمل الحواوشيطريقة عمل الحواوشي الوسوم

يعد الحواوشي من أكثر الأكلات التي يحبها ويعشقها أشخاص كثيرة ومتعددة فهو من ضمن المأكولات المعروفة والمشهورة بكثرة في مصر فهو من أبسط الوجبات والتي تكون موفرة جدا وإقتصادية، فجميع الأطفال يفضلون تناول الحواوشي الذي يباع جاهز في المطاعم ولكنه يباع بأعلي الأسعار وغير هذا أنه غير صحي علي صحة الإنسان بسبب احتواء الحواوشي الجاهز علي كميات كبيرة جدا من الدهون، وأيضا اللحمة التي تكون به لا يمكننا معرفة صحتها جيدا وبسبب هذه الأشياء تفضل بعض السيدات أن تقوم بعمل الحواوشي في المنزل، فمن الممكن أن يتم حشو الحواوشي الفراخ المفرومة ويكون بنفس الطريقة التي يتم حشو الحواوشي بها باللحمة المفرومة. مكونات عمل الحواوشي نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

بصلة واحدة كبيرة.

كمية من الفلفل الأخضر.

ثمرة واحدة من الطماطم.

فصان من الثوم.

ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.

ربع ملعقة صغيرة من الكاري وجوزة الطيب.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

كمية من الخبز. طريقة عمل الحواوشي نقوم بتجهيز طبق عميق ونضع به نصف كيلو من اللحمة المفرومة ثم نضيف إليها ملعقة واحدة صغيرة من الملح ونضع ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وربع ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة وربع ملعقة صغيرة من الكاري وجوزة الطيب ثم نضيف ملعقة كبيرة من الزيت النباتي، وبعد ذلك يتم وضع بصلة واحدة كبيرة تكون مفرومة ناعمة ثم نضع كمية من الفلفل الأخضر المفروم ونضيف ثمرة واحدة من الطماطم المفروم ناعم ثم نقوم بتقليب كل هذه المكونات جيدا مع بعضها.

وبعد ذلك نقوم بتجهيز كمية مناسبة من الخبز ثم نقوم بوضع خليط اللحمة المفرومة في الخبز ويتم فرد اللحمة جيدا داخل الخبز.

وبعد الإنتهاء من كمية الخبز واللحمة المفرومة نقوم بتجهيز طاسة مسطحة ونضع بها ملعقة صغيرة من الزيت النباتي ونضع الطاسة علي النار ونتركها حتي تسخن، ثم نقوم بوضع الخبز في الطاسة ونتركه حتي يأخذ اللون الذهبي الغامق من الوجهين وبعد ذلك يتم تقديمه. مكونات عمل الحواوشيطريقة عمل الحواوشي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الحواوشي بنصف كيلو لحمة وسر تتبيلة لحمة الحواوشي زي بتاع المحلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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