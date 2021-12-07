اصبغي لون شعر باللون البني بنفسك في المنزل واحصلي على شعر جذاب وجرئ بدون صبغات

ترغب جميع السيدات أو الفتيات في تغيير لون شعرهم لأنهم دائما يميلون إلي التغيير في كل شئ وخاصة لون الشعر لظهورهم بمظهر مختلف وجذاب فعادة يقومون بتلوينه في الأعياد والمناسبات، ففي هذا الوقت يلجأون إلي إستخدام الأشياء التي تساعد علي صبغ الشعر لذلك يقومون بإستخدام الصبغات الكيميائية والتي يتم عملها في صالونات التجميل أو من الممكن أن يتم شرائها من الأسواق ونقوم بعملها في المنزل، ولكن كل هذه الصبغات من أخطر الأشياء التي تؤثر علي صحة الشعر ومع كثرة إستعمال الصبغات الكيميائية يحدث تساقط للشعر بشكل ملحوظ وأيضا تعمل علي تقصف وهيشان الشعر، وكذلك أن هذه الصبغات تعمل علي ظهور الشعر الأبيض بالرأس ويحدث جفاف بالشعر لذلك ينصح دائما بإستخدام الخلطات الطبيعية لتلوين الشعر وصبغه. مكونات خلطة طبيعية لصبغ الشعر باللون البني ثلاث ملاعق كبيرة من القهوة المطحونة.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق الكركم.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع. طريقة عمل خلطة طبيعية لصبغ الشعر باللون البني لابد أولا من غسل الشعر جيدا بالماء الفاتر والشامبو المناسب ثم نتركه في الهواء حتي يجف تماما من الماء.

ثم قومي بتجهيز طبق عميق ونضع به ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من القهوة المطحونة ثم نضيف إليها ملعقتان كبيرتان من مسحوق الكركم، ثم نضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون ونضيف أيضا ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.

وبعد ذلك نقوم بخلط كل هذه المكونات جيدا حتي نحصل علي خليط متماسك وناعم ويسهل فرده علي الشعر.

ثم نقوم بوضع هذا الخليط علي الشعر من الجذور إلي الأطراف وبعد توزيع الخليط جيدا علي الشعر نقوم بتمشيط الشعر بإستخدام مشط خشبي، وبعد ذلك نقوم بوضع قبعة مناسبة لتغطية الشعر ونترك الخليط علي الشعر حوالي ساعتين تقريبا.

وبعد ذلك نقوم بغسل الشعر بإستخدام الماء الفاتر والشامبو والبلسم ثم نقوم بوضع كريم مناسب لنوع شعرك، فعند الإلتزاك بكل الخطوات التي تم ذكرها يتم صبغ الشعر باللون البني وقد يدوم تأثير هذه الصبغة لفترات طويلة من الوقت. مكونات خلطة طبيعية لصبغ الشعر باللون البنيطريقة عمل خلطة طبيعية لصبغ الشعر باللون البني الوسوم

ترغب جميع السيدات أو الفتيات في تغيير لون شعرهم لأنهم دائما يميلون إلي التغيير في كل شئ وخاصة لون الشعر لظهورهم بمظهر مختلف وجذاب فعادة يقومون بتلوينه في الأعياد والمناسبات، ففي هذا الوقت يلجأون إلي إستخدام الأشياء التي تساعد علي صبغ الشعر لذلك يقومون بإستخدام الصبغات الكيميائية والتي يتم عملها في صالونات التجميل أو من الممكن أن يتم شرائها من الأسواق ونقوم بعملها في المنزل، ولكن كل هذه الصبغات من أخطر الأشياء التي تؤثر علي صحة الشعر ومع كثرة إستعمال الصبغات الكيميائية يحدث تساقط للشعر بشكل ملحوظ وأيضا تعمل علي تقصف وهيشان الشعر، وكذلك أن هذه الصبغات تعمل علي ظهور الشعر الأبيض بالرأس ويحدث جفاف بالشعر لذلك ينصح دائما بإستخدام الخلطات الطبيعية لتلوين الشعر وصبغه. مكونات خلطة طبيعية لصبغ الشعر باللون البني ثلاث ملاعق كبيرة من القهوة المطحونة.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق الكركم.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع. طريقة عمل خلطة طبيعية لصبغ الشعر باللون البني لابد أولا من غسل الشعر جيدا بالماء الفاتر والشامبو المناسب ثم نتركه في الهواء حتي يجف تماما من الماء.

ثم قومي بتجهيز طبق عميق ونضع به ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من القهوة المطحونة ثم نضيف إليها ملعقتان كبيرتان من مسحوق الكركم، ثم نضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون ونضيف أيضا ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.

وبعد ذلك نقوم بخلط كل هذه المكونات جيدا حتي نحصل علي خليط متماسك وناعم ويسهل فرده علي الشعر.

ثم نقوم بوضع هذا الخليط علي الشعر من الجذور إلي الأطراف وبعد توزيع الخليط جيدا علي الشعر نقوم بتمشيط الشعر بإستخدام مشط خشبي، وبعد ذلك نقوم بوضع قبعة مناسبة لتغطية الشعر ونترك الخليط علي الشعر حوالي ساعتين تقريبا.

وبعد ذلك نقوم بغسل الشعر بإستخدام الماء الفاتر والشامبو والبلسم ثم نقوم بوضع كريم مناسب لنوع شعرك، فعند الإلتزاك بكل الخطوات التي تم ذكرها يتم صبغ الشعر باللون البني وقد يدوم تأثير هذه الصبغة لفترات طويلة من الوقت. مكونات خلطة طبيعية لصبغ الشعر باللون البنيطريقة عمل خلطة طبيعية لصبغ الشعر باللون البني

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