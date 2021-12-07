عندما يذكر أسم حمص الشام تحديداً في مصر الجميع يتذكر أيام الدراسة حيث كان ومازال يتميز بطعم ومذاق خاص بإضافة التوابل الكمون الشطة وعصير الليمون ويعد من أشهر المشروبات الشتوية التي يتهافت عليها الجميع خلال فصل الشتاء بأكمله بجانب مشروب السحلب ومرتبط الحمص أيضاً بالكشري المصري وله طرق أخري في أعداده ويقدم كنوع أخرمن السلطات والمقبلات ويبدع بتحضيره المطبخ السوري اللبناني بإضافة لمساتهم السحرية ويوجد نوع أخر للحمص يضاف للكرشة. طريقة عمل حمص الشام بالخطوات الأصلية لكل المطابخ العربية بمذاق رائع طريقة عمل حمص الشام بالخطوات الأصلية لكل المطابخ العربية بمذاق رائع حمص الشام يتمتع بفوائد عديدة يقوم البعض بشرائه مطحون أويقومون بطحنه بالمنزل لكي يساعدهم في عملية أنقاص الوزن لأنه يمتليء المعدة ويشعر بالشبع لفترات طويلة ويصنف من العائلة البقوليه، يقوي عضلة القلب، يعزز الجهاز المناعي، يحتوي على نسب عالية من الحديد والفولات والفسفور، يعمل على بناء أسنان قوية للكبار والصغار، يحتوي أيضاً على فيتامين د، ب، ينتج الأحماض النووية DNA، RNA، ينظم السكر بالدم. طريقة عمل حمص الشام المصري طريقة عمل حمص الشام المصري مكونات المقادير نصف كيلو حمص الشام.

بصلة متوسطة مفرومة.

عشر فصوص ثوم حب.

ربع كيلو طماطم معصورة.

ملعقتان كبيرة معجون طماطم.

نصف ملعقة كبيرة كمون. مكونات الدقة عصير خمس ليمونات.

ملعقتان صغيرة كمون.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة شطة. طريقة التحضير نغسل الحمص جيداً وينقع لمدة ست ساعات أو ليلة كاملة.

نضع حلة على النار ونضيف لتر ماء ونضيف البصل والحمص.

نترك الحمص على النار ونزيل أي رغوة بيضاء من الجوانب.

نضيف فصوص الثوم وعصير الطماطم ومعجون الصلصة.

نترك الحمص على النار حتي ينضج ثم نضيف الملح والكمون.

نحضر الدقة ونضيف جميع التوابل على عصير الليمون ويقلب جيداً.

نصب مشروب حمص الشام بالأكواب ويضاف الدقة حسب الرغبة وتقدم ساخنة. طريقة عمل سلطة الحمص بالطحينة والفلفل الأحمر طريقة عمل سلطة الحمص بالطحينة والفلفل الأحمر المكونات ثلاث أكوب حمص مسلوق.

خمس فصوص ثوم.

ربع كيلو طحينة.

بصلة كبيرة مشوية.

حبة فلفل ألوان أحمر مشوية.

عصير اثنان ليمونه.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملح حسب الرغبة.

ربع كوب زيت زيتون أو نباتي.

بقدونس مفروم للتزين. طريقة التحضير نضع البصل المشوي والفلفل الأحمر والثوم وعصير الليمون في الخلاط.

نضيف التوابل جميعها ونضربهم جيداً ثم نضيف الزيت بالتدريج.

نضيف الحمص المسلوق على كميات في الخلاط ونطحنهم جيداً.

نصب السلطة في وعاء محكم الغلق ونضيف أخر شئ الطحينة.

نقلبهم جيداً ثم تزين بالبقدونس عند التقديم. الوسوم

عندما يذكر أسم حمص الشام تحديداً في مصر الجميع يتذكر أيام الدراسة حيث كان ومازال يتميز بطعم ومذاق خاص بإضافة التوابل الكمون الشطة وعصير الليمون ويعد من أشهر المشروبات الشتوية التي يتهافت عليها الجميع خلال فصل الشتاء بأكمله بجانب مشروب السحلب ومرتبط الحمص أيضاً بالكشري المصري وله طرق أخري في أعداده ويقدم كنوع أخرمن السلطات والمقبلات ويبدع بتحضيره المطبخ السوري اللبناني بإضافة لمساتهم السحرية ويوجد نوع أخر للحمص يضاف للكرشة. طريقة عمل حمص الشام بالخطوات الأصلية لكل المطابخ العربية بمذاق رائع طريقة عمل حمص الشام بالخطوات الأصلية لكل المطابخ العربية بمذاق رائع حمص الشام يتمتع بفوائد عديدة يقوم البعض بشرائه مطحون أويقومون بطحنه بالمنزل لكي يساعدهم في عملية أنقاص الوزن لأنه يمتليء المعدة ويشعر بالشبع لفترات طويلة ويصنف من العائلة البقوليه، يقوي عضلة القلب، يعزز الجهاز المناعي، يحتوي على نسب عالية من الحديد والفولات والفسفور، يعمل على بناء أسنان قوية للكبار والصغار، يحتوي أيضاً على فيتامين د، ب، ينتج الأحماض النووية DNA، RNA، ينظم السكر بالدم. طريقة عمل حمص الشام المصري طريقة عمل حمص الشام المصري مكونات المقادير نصف كيلو حمص الشام.

بصلة متوسطة مفرومة.

عشر فصوص ثوم حب.

ربع كيلو طماطم معصورة.

ملعقتان كبيرة معجون طماطم.

نصف ملعقة كبيرة كمون. مكونات الدقة عصير خمس ليمونات.

ملعقتان صغيرة كمون.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة شطة. طريقة التحضير نغسل الحمص جيداً وينقع لمدة ست ساعات أو ليلة كاملة.

نضع حلة على النار ونضيف لتر ماء ونضيف البصل والحمص.

نترك الحمص على النار ونزيل أي رغوة بيضاء من الجوانب.

نضيف فصوص الثوم وعصير الطماطم ومعجون الصلصة.

نترك الحمص على النار حتي ينضج ثم نضيف الملح والكمون.

نحضر الدقة ونضيف جميع التوابل على عصير الليمون ويقلب جيداً.

نصب مشروب حمص الشام بالأكواب ويضاف الدقة حسب الرغبة وتقدم ساخنة. طريقة عمل سلطة الحمص بالطحينة والفلفل الأحمر طريقة عمل سلطة الحمص بالطحينة والفلفل الأحمر المكونات ثلاث أكوب حمص مسلوق.

خمس فصوص ثوم.

ربع كيلو طحينة.

بصلة كبيرة مشوية.

حبة فلفل ألوان أحمر مشوية.

عصير اثنان ليمونه.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملح حسب الرغبة.

ربع كوب زيت زيتون أو نباتي.

بقدونس مفروم للتزين. طريقة التحضير نضع البصل المشوي والفلفل الأحمر والثوم وعصير الليمون في الخلاط.

نضيف التوابل جميعها ونضربهم جيداً ثم نضيف الزيت بالتدريج.

نضيف الحمص المسلوق على كميات في الخلاط ونطحنهم جيداً.

نصب السلطة في وعاء محكم الغلق ونضيف أخر شئ الطحينة.

نقلبهم جيداً ثم تزين بالبقدونس عند التقديم.

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