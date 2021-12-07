الفطير المشلتت الصعيدي الفلاحي على أصولة هش ومورق بطريقة ستي احلي فطير ممكن تعمليه فلاحى فلاحى

الفطير المشلتت الصعيدي الفلاحي، الفطير المشلتت من الأطعمة الشهية التي تشتهر بصناعتها أبناء الريف، حيث أنها من الوصفات السهلة التي يمكن أن تتناول مع العسل فتصبح طعامًا حلوًا، ويمكن تناوله مع الجبن فتصبح طعامًا حادقًا، لذلك يشتهيها الصغار والكبار، و سنتعلم من خلال بعض الخطوات البسيطة طريقة عمله فتابعونا.

الفطير المشلتت الصعيدي الفلاحي

مكونات عمل الفطير المشلتت

يتكون الفطير المشلتت من بعض المكونات الدقيقة، وهي:

كيلو من الدقيق.

ملعقة من الملح كبيرة.

ثلاثة أكواب من الماء الفاتر.

القليل من الزيت.

طريقة التحضير الفطير المشلتت

يتم تحضير الفطير المشلتت من خلال بعض الخطوات البسيطة، وهي كما يلي:

في البداية عليك إحضار وعاء عميق ونضع الملح والدقيق وخلطهم جيدًا.

بعد ذلك ضعي القليل من الماء على الدقيق واستمري بالعجن حتى الحصول على عجينة متماسكة.

قومي بتغطية العجين، واتركيه لمدة لا تقل عن ساعة حتى يختمر.

بعد ذلك قطعي العجين إلى كرات حسب الحجم الذي ترغبين فيه.

ضعي القليل من الزيت على سطح متساوي، وضعي كرة من العجين وأبداي بمفردها حتى تصبح رقيقة للغاية بيديك أو نشابة العجين.

بعد ذلك ادهني العجينة بالزبدة أو الزيت حسب رغبتك، ثم طبقيها من الأطراف لكي تحصلي على شكل مربع.

و بعد ذلك اصنعي باقي كرات العجين بنفس الطريقة للحصول على الفطير.

بعد تكوين جميع الطبقات ضعيها بداخل بعضها من أجل الحصول على الطرقات.

قومي بعد ذلك بدهن صينية بالزبدة وضعي بداخلها الفطيرة ثم ادخليها إلى الفرن.

اتركي الفطير بداخل الفرن لمدة لا تقل عن 25 دقيقة، وبعدها سيصبح جاهزًا.

أخرجيه من الفرن في طبق التقديم، وضعي بجانبه العسل أو الجبن حسب الرغبة، وتناوليه وأنت وأسرتك بالهناء والشفاء.

ما هو الفطير المشلتت؟

يعد الفطير المشلتت من اشهر الفطائر الخاصة بالمطبخ المصري، حيث أنه عبارة عن بعض من رقائق العجين، وقد قام القدماء المصريين بتقديمه

كقربان للآلهة، وذلك في المعابد، حيث كان يسمى في ذلك الوقت الفطير المشلتت أو المطبق، وقد وجد نقش في مقبرة رخميرع عليه طريقة

الفطير المشلتت الذي يتم تحليته بالعسل، وهي طريقة قريبة من نفس طريقتنا في العصر الحالي.