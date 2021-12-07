حبيبة الأطفال مينى بيتزا أو قطمات البيتزا هشه وقطنية بمكونات سهلة وغير مكلفة للمداس أو أعياد الميلاد روعة

مينى بيتزا أو قطمات البيتزا، من وجبات الأطفال التي يفضلون تناولها هي الميني بيتزا، سريعة التحضير وسهلة ويمكنك تناولها بين وجبات الطعام كما يمكنك إعطائها لأولادك في المدرسة، سواء كان باستخدام عجان أو بدون أستخدام عجان سوف تقومين بتحضير أفضل عجينة ميني بيتزا، حضريها بحشوات خارجية مختلفة وذات طعم لذيذ ومميز، قديمها لعائلتك وأولادك وبالهناء والشفا. مينى بيتزا أو قطمات البيتزا مكونات عمل ميني بيتزا نصف كيلو دقيق مخبوزات.

كيس خميرة.

ملعقة ملح صغيرة.

ماء دافئة.

صلصة بيتزا.

فلفل رومي قطع صغيرة.

قطع طماطم.

مكس جبن. طريقة تحضير ميني بيتزا في وعاء قومي بوضع الدقيق والملح والخميرة ومعهما ماء دافئ حتى تتكون العجينة. قومي بعجن العجينة لمدة لا تقل عن 10 دقائق وبعد ذلك اتركيها لمدة تتراوح بين ساعة حتى 3 ساعات. وقومي بصنع كرات متوسطة الحجم من العجينة واتركيها لمدة 10 دقائق مرة ثانية. قومي بفرد العجينة وضعي عليها صلصة البيتزا وافردي الصلة على كامل قطعة البيتزا. وقومي بوضع القليل من الفلفل الرومي ومعه القليل من قطع الطماطم. ضعي القليل من مكس الجبن أيضًا ويمكن أضافه أي مكونات حشو أخرى ولكن الأفضل هو مشكل الجبن. في الفرن على درجة حرارة تصل إلى 180 درجة قومي بوضع الميني بيتزا وانتظري حتى تنضج. أزليها وضعيها في طبق التقديم. طريقة تحضير ميني بيتزا ميني بيتزا بالسوسيس المكونات عمل ميني بيتزا بالسوسيس صلصة بيتزا. سوسيس شرائح رفيعة السمك.

فلفل رومي قطع صغيرة.

قطع طماطم. صلصة بيتزا. طريقة تحضير ميني بيتزا بالسوسيس في العجان قومي بوضع الدقيق والخميرة والملح والكمون وقومي بتقليب جميع المكونات الجاهزة.

ضعي بعد ذلك الزيت والزبادي وقومي بتقليب المكونات.

بعد ذلك قومي بوضع الحليب الدافئ بالتدريج حتى امتزاج المكونات لتكوين عجينة هشه.

أتركي العجينة حتى تختمر لمدة ساعتين.

قومي بتقسيم العجينة إلى كرات صغيرة الحجم و أفرديها.

ضعي عليها صلصة البيتزا وافرديها وبعد ذلك ضعي القليل من الفلفل الرومي وقطع الطماطم وقومي بوضع شريحة أو شريحتين من السوسيس.

يمكنك إضافة مشكل الجبن إلى ميني بيتزا.

قومي بوضعها في الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة نصف ساعة حتي تنضج. طريقة تحضير ميني بيتزا بالسوسيس الوسوم

مينى بيتزا أو قطمات البيتزا، من وجبات الأطفال التي يفضلون تناولها هي الميني بيتزا، سريعة التحضير وسهلة ويمكنك تناولها بين وجبات الطعام كما يمكنك إعطائها لأولادك في المدرسة، سواء كان باستخدام عجان أو بدون أستخدام عجان سوف تقومين بتحضير أفضل عجينة ميني بيتزا، حضريها بحشوات خارجية مختلفة وذات طعم لذيذ ومميز، قديمها لعائلتك وأولادك وبالهناء والشفا. مينى بيتزا أو قطمات البيتزا مكونات عمل ميني بيتزا نصف كيلو دقيق مخبوزات.

كيس خميرة.

ملعقة ملح صغيرة.

ماء دافئة.

صلصة بيتزا.

فلفل رومي قطع صغيرة.

قطع طماطم.

مكس جبن. طريقة تحضير ميني بيتزا في وعاء قومي بوضع الدقيق والملح والخميرة ومعهما ماء دافئ حتى تتكون العجينة. قومي بعجن العجينة لمدة لا تقل عن 10 دقائق وبعد ذلك اتركيها لمدة تتراوح بين ساعة حتى 3 ساعات. وقومي بصنع كرات متوسطة الحجم من العجينة واتركيها لمدة 10 دقائق مرة ثانية. قومي بفرد العجينة وضعي عليها صلصة البيتزا وافردي الصلة على كامل قطعة البيتزا. وقومي بوضع القليل من الفلفل الرومي ومعه القليل من قطع الطماطم. ضعي القليل من مكس الجبن أيضًا ويمكن أضافه أي مكونات حشو أخرى ولكن الأفضل هو مشكل الجبن. في الفرن على درجة حرارة تصل إلى 180 درجة قومي بوضع الميني بيتزا وانتظري حتى تنضج. أزليها وضعيها في طبق التقديم. طريقة تحضير ميني بيتزا ميني بيتزا بالسوسيس المكونات عمل ميني بيتزا بالسوسيس صلصة بيتزا. سوسيس شرائح رفيعة السمك.

فلفل رومي قطع صغيرة.

قطع طماطم. صلصة بيتزا. طريقة تحضير ميني بيتزا بالسوسيس في العجان قومي بوضع الدقيق والخميرة والملح والكمون وقومي بتقليب جميع المكونات الجاهزة.

ضعي بعد ذلك الزيت والزبادي وقومي بتقليب المكونات.

بعد ذلك قومي بوضع الحليب الدافئ بالتدريج حتى امتزاج المكونات لتكوين عجينة هشه.

أتركي العجينة حتى تختمر لمدة ساعتين.

قومي بتقسيم العجينة إلى كرات صغيرة الحجم و أفرديها.

ضعي عليها صلصة البيتزا وافرديها وبعد ذلك ضعي القليل من الفلفل الرومي وقطع الطماطم وقومي بوضع شريحة أو شريحتين من السوسيس.

يمكنك إضافة مشكل الجبن إلى ميني بيتزا.

قومي بوضعها في الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة نصف ساعة حتي تنضج. طريقة تحضير ميني بيتزا بالسوسيس

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حبيبة الأطفال مينى بيتزا أو قطمات البيتزا هشه وقطنية بمكونات سهلة وغير مكلفة للمداس أو أعياد الميلاد روعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.