طريقة عمل البسبوسة المكرملة بنفس نكهة الحلواني الشرقي والطريقة بالخطوات

طريقة عمل البسبوسة المكرملة في المنزل هي طريقة بسيطة ولكن أغلب السيدات يعانون من عدم نجاح الطريقة لسبب مجهول كما أن البسبوسة المكرملة هي من الحلويات المعروفة في البلاد الشرقية والعربية وهناك تطورات جديدة وإضافات إلى مكونات البسبوسة للحصول على نكهة أطيب وألذ مثل المكسرات المحمصة والقشطة والكراميل وسنعرض لكم طريقة عمل البسبوسة في المنزل. ما هي طريقة عمل البسبوسة المكرملة بنكهة الحلواني الشرقي مقادير عمل البسبوسة نصف كيلو من السميد.

كوب واحد من الحليب الكامل الدسم.

كوب واحد من السكر الأبيض.

نصف كوب من السمن النباتي الصحي.

نصف كوب من الماء الفاتر.

أربعة ملاعق كبيرة من جوز الهند الخشن.

ملعقة من البيكنج بودر. مقادير عمل الشربات كوب من السكر الأبيض.

كوب واحد من الماء.

عصير نصف ليمونة واحدة. المكونات المطلوبة لتزيين البسبوسة المكرملة نصف كوب من الكريم كراميل.

فستدق مطحون مع جوز الهند الناعم.

نصف كوب من القشطة الطازجة. طريقة تحضير الشربات في طنجرة على اللهب أضيفي السكر والماء والفانيليا تحت درجة حرارة متوسطة.

عندما يقترب الشربات من الغليان أضيفي الفانيليا والليمون مع ضرورة عدم تحريك الشربات.

اتركيه حتى يغلي لمدة خمسة دقائق ثم بعد ذلك ارفعيه من على اللهب.

يتم وضع الشربات وهو ساخن على البسبوسة وهي ساخنة ليتم امتصاصه بسرعة. طريقة عمل البسبوسة المكرملة وسر نجاح الوصفة في صحن كبير ضعي السميد مع جوز الهند والبيكنج بودر والفانيليا والسكر الأبيض.

في صحن آخر ضعي جميع المكونات السائلة مع بعضها مع الخفق المستمر إلى أن تحصلي على قوام ناعم واسفنجي.

قومي بإضافة المكونات الجافة إلى المكونات السائلة بالتدريج مع التقليب المستمر.

بعد الحصول على عجينة ناعمة قومي بدهن صينية الخبز باستعمال السمن النباتي.

ضعي العجينة في صينية الخبز مع تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة أربعين دقيقة.

بعد أن تصبح البسبوسة ذهبية اللون اتركيها إلى أن تبرد تماما مع ضرورة وضع الشراب على البسبوسة مع تغطيتها حتى تمتص الشربات.

استعملي القشطة لتزيين البسبوسة مع الفستق المطحون وجوز الهند.

يمكن أيضا وضع الكراميل على سطح البسبوسة للحصول على نكهة جميلة وقوام ناعم سهل التقطيع.

تقدم قطعة البسبوسة مع بولة من آيس كريم الفانيليا وكوب من العصير الطازج أو كوب من الشاي الساخن. الوسوم

طريقة عمل البسبوسة المكرملة في المنزل هي طريقة بسيطة ولكن أغلب السيدات يعانون من عدم نجاح الطريقة لسبب مجهول كما أن البسبوسة المكرملة هي من الحلويات المعروفة في البلاد الشرقية والعربية وهناك تطورات جديدة وإضافات إلى مكونات البسبوسة للحصول على نكهة أطيب وألذ مثل المكسرات المحمصة والقشطة والكراميل وسنعرض لكم طريقة عمل البسبوسة في المنزل. ما هي طريقة عمل البسبوسة المكرملة بنكهة الحلواني الشرقي مقادير عمل البسبوسة نصف كيلو من السميد.

كوب واحد من الحليب الكامل الدسم.

كوب واحد من السكر الأبيض.

نصف كوب من السمن النباتي الصحي.

نصف كوب من الماء الفاتر.

أربعة ملاعق كبيرة من جوز الهند الخشن.

ملعقة من البيكنج بودر. مقادير عمل الشربات كوب من السكر الأبيض.

كوب واحد من الماء.

عصير نصف ليمونة واحدة. المكونات المطلوبة لتزيين البسبوسة المكرملة نصف كوب من الكريم كراميل.

فستدق مطحون مع جوز الهند الناعم.

نصف كوب من القشطة الطازجة. طريقة تحضير الشربات في طنجرة على اللهب أضيفي السكر والماء والفانيليا تحت درجة حرارة متوسطة.

عندما يقترب الشربات من الغليان أضيفي الفانيليا والليمون مع ضرورة عدم تحريك الشربات.

اتركيه حتى يغلي لمدة خمسة دقائق ثم بعد ذلك ارفعيه من على اللهب.

يتم وضع الشربات وهو ساخن على البسبوسة وهي ساخنة ليتم امتصاصه بسرعة. طريقة عمل البسبوسة المكرملة وسر نجاح الوصفة في صحن كبير ضعي السميد مع جوز الهند والبيكنج بودر والفانيليا والسكر الأبيض.

في صحن آخر ضعي جميع المكونات السائلة مع بعضها مع الخفق المستمر إلى أن تحصلي على قوام ناعم واسفنجي.

قومي بإضافة المكونات الجافة إلى المكونات السائلة بالتدريج مع التقليب المستمر.

بعد الحصول على عجينة ناعمة قومي بدهن صينية الخبز باستعمال السمن النباتي.

ضعي العجينة في صينية الخبز مع تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة أربعين دقيقة.

بعد أن تصبح البسبوسة ذهبية اللون اتركيها إلى أن تبرد تماما مع ضرورة وضع الشراب على البسبوسة مع تغطيتها حتى تمتص الشربات.

استعملي القشطة لتزيين البسبوسة مع الفستق المطحون وجوز الهند.

يمكن أيضا وضع الكراميل على سطح البسبوسة للحصول على نكهة جميلة وقوام ناعم سهل التقطيع.

تقدم قطعة البسبوسة مع بولة من آيس كريم الفانيليا وكوب من العصير الطازج أو كوب من الشاي الساخن.

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