أزاي نعمل بسكويت الزبدة في المنزل بكل سهولة وبساطة والطعم كمان حكاية

بعد بسكويت الزبدة من الأشياء التي يحبها الكثير من الأشخاص وخاصة الأطفال، ويميل بعض الأشخاص إلى اعتبار بسكويت الزبدة وجبة أساسية في الإفطار، فهم يأكلونها مع كوب من الحليب أو كوب من الشاي يتكون بسكويت الزبدة بشكل أساسي من الدقيق مع إضافة العديد من المواد الأخرى، وهناك العديد من أنواع البسكويت الأخرى، بما في ذلك المالح والحلو، مثل بسكويت الزبدة وبسكويت الشوكولاتة والبسكويت المربى، وفي هذا المقال سوف نقدم لك كيفية صنع الزبدة بسكويت للأطفال في المنزل حسب وصفة سهلة وسريعة. المقادير المطلوبة لعمل بسكويت الزبدة الأطفال عدد ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض المنخول.

حبة واحدة من البيض.

كوب واحد من الزبدة.

كوب واحد من السكر.

ست ملاعق صغيرة من الكاكاو.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيليا.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ثلاث أرباع كوب من الشيكولاتة المذابة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح. طريقة عمل بسكويت الزبدة للأطفال أولاً نحضر الخلاط الكهربائي، ثم نضع الزبدة ونخفقها جيدًا.

ثم أضيفي كمية السكر إلى الزبدة ثم اخفقي جيدًا مرة أخرى حتى تمتزج المكونات.

ثم نضيف السكر والزبدة والبيض والفانيليا مع الاستمرار في الخفق.

ثم نخلط الدقيق والملح والبيكنج باودر سويًا، ثم نضيف الخليط الذي صنعناه تدريجيًا مع ضرورة الاستمرار في الخفق بالمضرب الكهربائي.

ثم نضع كأسين من هذه العجينة جانبًا ونضيف الشوكولاتة المذابة وست ملاعق كبيرة من الكاكاو إلى الخليط، ثم نخفق المكونات معًا بسرعة منخفضة.

ثم نقسم العجينة إلى ثلاثة أجزاء متساوية، نغطيها بغشاء بلاستيكي، نضعها في الثلاجة ونتركها لمدة نصف ساعة على الأقل.

ثم ننشر كل جزء من العجين على سطح صلب نرشه بالدقيق، ثم نضع كل مربع بين ورقتين من الزبدة، ثم نضع المربعات في الثلاجة ونتركها لمدة 25 دقيقة على الأقل.

ثم نخرج العجينة من الثلاجة ونضع ورق البرشمان فوق بعضنا البعض ونضغط عليها بلفافة.

ثم نقوم بتدوير المربعات على شكل اسطوانة، ثم نقوم بتسخين الفرن مسبقًا، ونضع صينية خبز البسكويت في الفرن ونتركها لمدة 14 دقيقة.

ثم أخرجي صينية الخبز من الفرن واتركيها تبرد وهي جاهزة للتقديم. المقادير المطلوبة لعمل بسكويت الزبدة الأطفالطريقة عمل بسكويت الزبدة للأطفال الوسوم

بعد بسكويت الزبدة من الأشياء التي يحبها الكثير من الأشخاص وخاصة الأطفال، ويميل بعض الأشخاص إلى اعتبار بسكويت الزبدة وجبة أساسية في الإفطار، فهم يأكلونها مع كوب من الحليب أو كوب من الشاي يتكون بسكويت الزبدة بشكل أساسي من الدقيق مع إضافة العديد من المواد الأخرى، وهناك العديد من أنواع البسكويت الأخرى، بما في ذلك المالح والحلو، مثل بسكويت الزبدة وبسكويت الشوكولاتة والبسكويت المربى، وفي هذا المقال سوف نقدم لك كيفية صنع الزبدة بسكويت للأطفال في المنزل حسب وصفة سهلة وسريعة. المقادير المطلوبة لعمل بسكويت الزبدة الأطفال عدد ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض المنخول.

حبة واحدة من البيض.

كوب واحد من الزبدة.

كوب واحد من السكر.

ست ملاعق صغيرة من الكاكاو.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيليا.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ثلاث أرباع كوب من الشيكولاتة المذابة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح. طريقة عمل بسكويت الزبدة للأطفال أولاً نحضر الخلاط الكهربائي، ثم نضع الزبدة ونخفقها جيدًا.

ثم أضيفي كمية السكر إلى الزبدة ثم اخفقي جيدًا مرة أخرى حتى تمتزج المكونات.

ثم نضيف السكر والزبدة والبيض والفانيليا مع الاستمرار في الخفق.

ثم نخلط الدقيق والملح والبيكنج باودر سويًا، ثم نضيف الخليط الذي صنعناه تدريجيًا مع ضرورة الاستمرار في الخفق بالمضرب الكهربائي.

ثم نضع كأسين من هذه العجينة جانبًا ونضيف الشوكولاتة المذابة وست ملاعق كبيرة من الكاكاو إلى الخليط، ثم نخفق المكونات معًا بسرعة منخفضة.

ثم نقسم العجينة إلى ثلاثة أجزاء متساوية، نغطيها بغشاء بلاستيكي، نضعها في الثلاجة ونتركها لمدة نصف ساعة على الأقل.

ثم ننشر كل جزء من العجين على سطح صلب نرشه بالدقيق، ثم نضع كل مربع بين ورقتين من الزبدة، ثم نضع المربعات في الثلاجة ونتركها لمدة 25 دقيقة على الأقل.

ثم نخرج العجينة من الثلاجة ونضع ورق البرشمان فوق بعضنا البعض ونضغط عليها بلفافة.

ثم نقوم بتدوير المربعات على شكل اسطوانة، ثم نقوم بتسخين الفرن مسبقًا، ونضع صينية خبز البسكويت في الفرن ونتركها لمدة 14 دقيقة.

ثم أخرجي صينية الخبز من الفرن واتركيها تبرد وهي جاهزة للتقديم. المقادير المطلوبة لعمل بسكويت الزبدة الأطفالطريقة عمل بسكويت الزبدة للأطفال

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