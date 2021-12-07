طريقة عمل الزلابية البيتي المقرمشة خطوة بخطوة بطعم روعة أحلى من الجاهزة

تعد الزلابية البيتي ، من أشهر الحلويات الشعبية التي تشتهر بها مصر والوطن العربي، وخاصة في بلاد الشام والمغرب، ويكثر عليها الإقبال خاصة في شهر رمضان، ويطلق عليها العديد من الأسماء مثل العوامة، ولقمة القاضي، والمشبك، ويتم تحضيرها في المنزل بكل سهولة، ومكوناتها بسيطة للغاية وتحتوي على بعض النكهات الجميلة التي تجعل طعمها طيب ورائحتها جميلة، مثل جوز الهند، والفانيليا، وبعض المكسرات التي تزينها فتعطيها طعم وشكل مختلف تماماً عن الحلويات الأخرى، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل الزلابية البيتي خطوة بخطوة أحلى من الجاهزة بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات الزلابية البيتي المقرمشة مكونات الزلابية البيتي المقرمشة تتكون من بعض المكونات البسيطة التي تجعل طعمها طيب ورائحتها الجميلة وهى كالتالي:- كوب ونصف من الدقيق.

نصف كوب من النشا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ماء دافئ حسب العجينة.

ثلاث أكواب من الشربات البارد ثقيل القوام. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نعرض عليكم اليوم طريقة تحضير الزلابية البيتي المقرمشة خطوة بخطوة أحلى من الجاهزة بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نحضر إناء متوسط الحجم، ثم نضع به جميع المكونات الجافة ونقلبهم مع بعض جيداً. نقوم بإضافة الماء بالتدريج حتى تتكون لدينا عجينة طرية غير متماسكة. نغطي الإناء ونتركه حتى يختمر لمدة ساعة كاملة حتى يتضاعف حجمها. نحضر طاسة كبيرة ونضعها على النار، ثم نضيف إليها كمية مناسبة من الزيت ونتركها حتى تسخن. بعد ذلك نقوم بتقطيع العجين على شكل كرات صغيرة الحجم ونضعها في الزيت مباشرة ونقلب من حين لآخر حتى تنتفخ ويصبح لونها ذهبي جميل. نخرجها من الزيت، ثم نقوم بوضعها في الشربات البارد مباشرة حتى تتشرب جيداً لمدة ٥ دقائق. نخرجها من الشربات ونضعها في طبق التقديم وبالهناء والشفاء. طريقة عمل شربات الزلابية سوف نعرض عليكم اليوم بعض الخطوات البسيطة لعمل شربات ثقيل ومناسبة لتسقيه الحلويات وهى كالتالي:- نحضر وعاء كبير ونضع على النار، ثم نضيف إليه كوب من الماء، و ٢ كوب من السكر، وملعقة من عصير الليمون ونقلب مع بعض جيداً.

نترك الوعاء على نار هادئة لمدة ربع ساعة حتى نحصل على قوام ثقيل ولونه أبيض.

نرفع الإناء من على النار، ثم نقوم بوضعه جانباً حتى يبرد تماماً ويكون جاهز للاستخدام. نصائح عند عمل الزلابية نصائح عند عمل الزلابية سوف نعرض عليم بعض النصائح البسيطة عند عمل العوامة في المنزل وهى كما يلي:- يفضل خفق المكونات الجافة أولا قبل وضع الماء.

يضل أن يكون الماء دافئ قبل وضعه على الدقيق.

يجب أن يكون الشربات بارد تماماً قبل وضعه على الزلابية.

يجب أن يكون الشربات ثقيل القوام حتى تصبح الزلابة مقرمشة وهشة. الوسوم

تعد الزلابية البيتي ، من أشهر الحلويات الشعبية التي تشتهر بها مصر والوطن العربي، وخاصة في بلاد الشام والمغرب، ويكثر عليها الإقبال خاصة في شهر رمضان، ويطلق عليها العديد من الأسماء مثل العوامة، ولقمة القاضي، والمشبك، ويتم تحضيرها في المنزل بكل سهولة، ومكوناتها بسيطة للغاية وتحتوي على بعض النكهات الجميلة التي تجعل طعمها طيب ورائحتها جميلة، مثل جوز الهند، والفانيليا، وبعض المكسرات التي تزينها فتعطيها طعم وشكل مختلف تماماً عن الحلويات الأخرى، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل الزلابية البيتي خطوة بخطوة أحلى من الجاهزة بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات الزلابية البيتي المقرمشة مكونات الزلابية البيتي المقرمشة تتكون من بعض المكونات البسيطة التي تجعل طعمها طيب ورائحتها الجميلة وهى كالتالي:- كوب ونصف من الدقيق.

نصف كوب من النشا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ماء دافئ حسب العجينة.

ثلاث أكواب من الشربات البارد ثقيل القوام. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نعرض عليكم اليوم طريقة تحضير الزلابية البيتي المقرمشة خطوة بخطوة أحلى من الجاهزة بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نحضر إناء متوسط الحجم، ثم نضع به جميع المكونات الجافة ونقلبهم مع بعض جيداً. نقوم بإضافة الماء بالتدريج حتى تتكون لدينا عجينة طرية غير متماسكة. نغطي الإناء ونتركه حتى يختمر لمدة ساعة كاملة حتى يتضاعف حجمها. نحضر طاسة كبيرة ونضعها على النار، ثم نضيف إليها كمية مناسبة من الزيت ونتركها حتى تسخن. بعد ذلك نقوم بتقطيع العجين على شكل كرات صغيرة الحجم ونضعها في الزيت مباشرة ونقلب من حين لآخر حتى تنتفخ ويصبح لونها ذهبي جميل. نخرجها من الزيت، ثم نقوم بوضعها في الشربات البارد مباشرة حتى تتشرب جيداً لمدة ٥ دقائق. نخرجها من الشربات ونضعها في طبق التقديم وبالهناء والشفاء. طريقة عمل شربات الزلابية سوف نعرض عليكم اليوم بعض الخطوات البسيطة لعمل شربات ثقيل ومناسبة لتسقيه الحلويات وهى كالتالي:- نحضر وعاء كبير ونضع على النار، ثم نضيف إليه كوب من الماء، و ٢ كوب من السكر، وملعقة من عصير الليمون ونقلب مع بعض جيداً.

نترك الوعاء على نار هادئة لمدة ربع ساعة حتى نحصل على قوام ثقيل ولونه أبيض.

نرفع الإناء من على النار، ثم نقوم بوضعه جانباً حتى يبرد تماماً ويكون جاهز للاستخدام. نصائح عند عمل الزلابية نصائح عند عمل الزلابية سوف نعرض عليم بعض النصائح البسيطة عند عمل العوامة في المنزل وهى كما يلي:- يفضل خفق المكونات الجافة أولا قبل وضع الماء.

يضل أن يكون الماء دافئ قبل وضعه على الدقيق.

يجب أن يكون الشربات بارد تماماً قبل وضعه على الزلابية.

يجب أن يكون الشربات ثقيل القوام حتى تصبح الزلابة مقرمشة وهشة.

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