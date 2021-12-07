سم قاتل.. الأطباء يحذرون من إستخدام زيت الزيتون بهذه الطريقة الخاطئة يسبب الوفاة

زيت الزيتون من المواد الطبيعية التي تستخدم في ‏حل العديد من المشاكل الصحية وذلك لان زيت الزيتون يحتوي على العديد من العناصر المفيدة كما انه فعال جدا سواء من خلال تناول زيت الزيتون او من خلال استخدامه في وصفات خلطات للبشرة والشعر والجسم ولكن زيت الزيتون كغيره من المواد الطبيعية عندما يتم استخدامها بشكل خاطئ أو تناولها بجرعات اكبر من زيت الزيتون فإن هذا يؤدي إلى تعرض الجسم لبعض المخاطر والإضرار ومن خلال هذا المقال سنتعرف على بعض الأضرار التي يسببها زيت زيتون والفئات التي لا يجب عليهم تناول زيت الزيتون بشكل دوري.

‏فئات لا يسمح لها بتناول زيت الزيتون

هناك بعض الفئات التي لا يكون من المنطقي أبدا تناولها لزيت الزيتون لانه يسبب العديد من المشاكل الصحية ومن هذه الفئات ما يلي:

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يمنع استخدام زيت الزيتون للأشخاص الذين يعانون من ضغط الدم لان زيت الزيتون يؤدي إلى ارتفاع حاد في ضغط الدم وهذا يؤثر بشكل كبير على مريض الضغط والأفضل عدم تناوله لزيت الزيتون.

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‏ الأشخاص المصابين بمرض السكري أيضا يمنع استخدام زيت الزيتون لهم لأنه يؤدي إلى ارتفاع مستوى الجلوكوز في الجسم وبالتالي تحدث العديد من الأعراض التي تصيب مريض السكر.

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‏ ينصح أيضا بتناول زيت الزيتون للأشخاص الذين يتبعون الحمية الغذائية تعتمد على السعرات الحرارية لان زيت الزيتون يحتوي على نسبة كبيرة من السعرات الحرارية.

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‏ تناول زيت الزيتون بكميات كبيرة خطر أيضا على مريض القلب ويسبب له العديد من الألم لذلك يفضل الابتعاد عن تناول زيت الزيتون لمريض القلب.

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أضرار زيت الزيتون لأخرى

هناك العديد من المشاكل التي يمكن ‏أن يسببها زيت الزيتون وهذه المشاكل هي:

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