ايه اللي هيحصل لو اخدتي شاور مرتين او اكتر في اليوم

لو انتي متعودة تاخدي شاور اكتر من مرتين في اليوم ، انتي كده ممكن تضري صحتك اكتر مما تتخيلي ، قضاء وقت كتير في الحمام ممكن انه يضر بشرتك وشعرك ، والاكتر كمان انه ممكن يأثر على صحتك الانجابية ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم سلبيات الشاور الكتير في اليوم على صحتك.
سلبيات الشاور الكتير:
1- شعرك هيبقى دهني اكتر:
غسل الشعر بالشامبو عدد مرات كتير ممكن يخليه دهني اكتر ، في كل مرة بتستخدمي فيها الشامبو ده بيجفف فروة راسك ، وكرد فعل الفروة هتفرز دهون اكتر ، فلو انتي متعودة تغسلي شعرك يوميا ، هتوصل رسالة لفروة راسك انها محتاجة تفرز زيوت اكتر باستمرار لمنع جلد الراس من الجفاف المفرط ، وده بدوره هيخلي شعرك يبقى دهني بشك اسرع.
2- بشرتك هتبقى جافة:
الافراط في الشاور ممكن انه يضرك اكتر من انه هينفعك ، لان جل الاستحمام والصابون والماية السخنة بتزيل البكتيريا الصحية والزيوت الاساسية من بشرتك ، والزيوت دي بتساعد على الحفاظ على شباب البشرة وحمايتها من التجاعيد لفترة اطول ، ومعظم دكاترة الجلدية بينصحوا بالاستحمام 2 – 3 مرات في الاسبوع لمنع احتكاك الجلد والجفاف المفرط.
3- هتلاحظي وجود قشرة اكتر من المعتاد:
كتير من انواع الشامبو بيكون مكتوب عليها انها بتمنع قشرة الشعر ، ولكن في الواقع ان استخدامها كتير ممكن يجيب نتيجة عكسية ، لان الافراط في غسل شعرك هيأدي لحكة فروة راسك وتهيجها ، وده هيأدي في النهاية لظهور قشرة الراس ، وفي بعض الحالات ممكن يأدي لتساقط الشعر.
4- بشرتك هتبقى حساسة اكتر:
مافيش شك ان الاستحمام بماية سخنة طريقة صحية لتنضيف الجسم والتخلص من الجراثيم السيئة ، ولكن في انواع بكتيريا مفيدة الجسم بيكون محتاجها لتقوية جهاز المناعة ومساعدة الجسم على محاربة الفيروسات بشكل اكتر فعالية ، والاستحمام الكتير هيأدي لاضطراب ميكروبيوم بشرتك ، وده هيأدي بدوره للشعور بالتهيج والتشقق والاحمرار.
5- هيصعب عليكي فك تشابك الشعر:
تجفيف الشعر بالسيشوار بعد الشاور ممكن تكون طريقة سريعة وعملية ، ولكن لو بتعملي ده بشكل يومي هيضر شعرك ، وغسل الشعر عدد مرات كتير هيخليه جاف وهش ومعرض للتكسر ، ولما شعرك هيكون ضعيف وبيتقصف بسهولة ، هيصعب عليكي عملية تمشيطه وتصفيفه.
6- ممكن يأثر على صحتك الانجابية:
الاجزاء الخاصة او الحساسة في الجسم بتنضف نفسها بشكل طبيعي مع التفريغ ، واستخدام الصابون المعطر والمنتجات الجل لغسل المناطق دي ممكن يأثر على مستويات الاس الهيدروجيني الصحية ، وده بدوره ممكن يتسبب في اختلال التوازن البكتيري والتهيج وحتى هيأثر كمان على صحتك الانجابية ، عشان كده الافضل اختيار المنظفات اللطيفة الخالية من العطور لغسل المنطقة الحساسة.
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