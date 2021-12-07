أشهر اكلات دمياط العزيزية الدمياطي الاصلية في المنزل بخطوات سهلة وسريعة

إليكم أبسط طريقة لعمل العزيزية الدمياطي في المنزل بخطوات سهلة وسريعة حيث أن خطوات عمل حلويات العزيزية من أكثر ما يملأ مؤشرات البحث عبر الإنترنت والتي تشبه في شكلها من الخارج المكرونة البشاميل لذلك سُميت بالمكرونة الحلوة وهي من أشهر الحلويات الشرقية دمياطية الأصل حيث تشتهر محافظة دمياط بعمل الحلويات اللذيذة ومن خلال مقالنا عبر موقع “ثقفني” الإلكتروني سنقوم بإيضاح خطوات عمل العزيزية الدمياطية وطريقة عملها بمكونات بسيطة. أبسط طريقة لعمل العزيزية الدمياطي في المنزل بخطوات سهلة وسريعة مكونات ومقادير الطريقة ربع كيلو من المكرونة الاسباجتي المسلوقة.



كوبان إلا ربع من السكر الأبيض.

بيضتان.

2 كوب من الحليب الطازج.



3 ملاعق من نشا الذرة.



كيس فانيليا.

مكونات للتزيين مثل (ال بندق – جوز الهند – الزبيب). خطوات عمل العزيزية الدمياطي قومي بوضع المكرونة الاسباجيتي المسلوقة مع الحليب الطازج في الخلاط الكهربائي واخلطيهم جيدًا مع بعضهم.

ضيفي إليهم البيض ونشا الذرة والفانيليا واستمري في الخفق.

أضيفي السكر الأبيض للخليط ثم ضعيه على درجة حرارة نار هادئة قليلًا حتى يصل إلى درجة الغليان.

ضعي الخليط بعد أن يغلي في صينية فرن مناسبة (صينية بايركس) ثم ضعيه في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة حتى يحمر وجه العزيزية.

بعد أن تنضج العزيزية قومي بإخراجها من الفرن وقومي برش الزبيت أو المكسرات أو أي أنواع للتزيين وتقديمها بعد الغداء أو أي وقت تريدينه. فوائد الحلويات الشرقية للجسم تعد الحلويات الشرقية بمثابة وجبة غذائية متكاملة العناصر الغذائية.

تعمل على تهدئة واسترخاء الأعصاب وتقلل من القلق والتوتر.

تحتوي على السعرات الحرارية التي تعمل على تنشيط الجسم وإمداده بالطاقة اللازمة.

ترفع من مستوى السكر في الدم وتقضي على مشاكل الأرق والنوم.

تساعد في استرخاء العضلات أثناء النوم. أضرار الحلويات الشرقية تزيد من ظهور التجاعيد وخطوط الوجه التي تدل على علامات الشيب.

تعمل على زيادة احتمالية الإصابة بمرض السكري.

تساعد في انتشار حبوب الشباب على الوجه.

تتسبب في تسوس الأسنان وتحفز من نمو الخلايا السرطانية داخل الجسم.

تؤدي إلى حدوث التهابات في المفاصل. أبسط طريقة لعمل العزيزية الدمياطي في المنزل بخطوات سهلة وسريعة مكونات ومقادير الطريقةخطوات عمل العزيزية الدمياطيفوائد الحلويات الشرقية للجسمأضرار الحلويات الشرقية الوسوم

إليكم أبسط طريقة لعمل العزيزية الدمياطي في المنزل بخطوات سهلة وسريعة حيث أن خطوات عمل حلويات العزيزية من أكثر ما يملأ مؤشرات البحث عبر الإنترنت والتي تشبه في شكلها من الخارج المكرونة البشاميل لذلك سُميت بالمكرونة الحلوة وهي من أشهر الحلويات الشرقية دمياطية الأصل حيث تشتهر محافظة دمياط بعمل الحلويات اللذيذة ومن خلال مقالنا عبر موقع “ثقفني” الإلكتروني سنقوم بإيضاح خطوات عمل العزيزية الدمياطية وطريقة عملها بمكونات بسيطة. أبسط طريقة لعمل العزيزية الدمياطي في المنزل بخطوات سهلة وسريعة مكونات ومقادير الطريقة ربع كيلو من المكرونة الاسباجتي المسلوقة.



كوبان إلا ربع من السكر الأبيض.

بيضتان.

2 كوب من الحليب الطازج.



3 ملاعق من نشا الذرة.



كيس فانيليا.

مكونات للتزيين مثل (ال بندق – جوز الهند – الزبيب). خطوات عمل العزيزية الدمياطي قومي بوضع المكرونة الاسباجيتي المسلوقة مع الحليب الطازج في الخلاط الكهربائي واخلطيهم جيدًا مع بعضهم.

ضيفي إليهم البيض ونشا الذرة والفانيليا واستمري في الخفق.

أضيفي السكر الأبيض للخليط ثم ضعيه على درجة حرارة نار هادئة قليلًا حتى يصل إلى درجة الغليان.

ضعي الخليط بعد أن يغلي في صينية فرن مناسبة (صينية بايركس) ثم ضعيه في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة حتى يحمر وجه العزيزية.

بعد أن تنضج العزيزية قومي بإخراجها من الفرن وقومي برش الزبيت أو المكسرات أو أي أنواع للتزيين وتقديمها بعد الغداء أو أي وقت تريدينه. فوائد الحلويات الشرقية للجسم تعد الحلويات الشرقية بمثابة وجبة غذائية متكاملة العناصر الغذائية.

تعمل على تهدئة واسترخاء الأعصاب وتقلل من القلق والتوتر.

تحتوي على السعرات الحرارية التي تعمل على تنشيط الجسم وإمداده بالطاقة اللازمة.

ترفع من مستوى السكر في الدم وتقضي على مشاكل الأرق والنوم.

تساعد في استرخاء العضلات أثناء النوم. أضرار الحلويات الشرقية تزيد من ظهور التجاعيد وخطوط الوجه التي تدل على علامات الشيب.

تعمل على زيادة احتمالية الإصابة بمرض السكري.

تساعد في انتشار حبوب الشباب على الوجه.

تتسبب في تسوس الأسنان وتحفز من نمو الخلايا السرطانية داخل الجسم.

تؤدي إلى حدوث التهابات في المفاصل. أبسط طريقة لعمل العزيزية الدمياطي في المنزل بخطوات سهلة وسريعة مكونات ومقادير الطريقةخطوات عمل العزيزية الدمياطيفوائد الحلويات الشرقية للجسمأضرار الحلويات الشرقية

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