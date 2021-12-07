طريقة عمل صينية كرات البطاطس بالدجاج بطعم شهي ولذيذ أحلى من المطاعم

صينية كرات البطاطس بالدجاج ، من أجمل وأروع الأطعمة الصحية التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة التي تجعلها وجبة متكاملة، وهى من الأطعمة الخفيفة التي تقدم دائماً على وجبة العشاء، وتجد الكثير من الناس يفضلون تناولها بكثرة، كما تتميز برائحتها الجميلة، وطعمها الشهي الذي يجذب الناس إليها، وطريقة إعدادها في المنزل سهلة وبسيطة وتستطيع جميع الأمهات القيام بعملها في البيت بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل صينية كرات البطاطس بالدجاج بطعم لذيذ وشهي أحلي من المطاعم بخطوات بسيطة وسهلة. مكونات صينية كرات البطاطس بالدجاج مكونات صينية كرات البطاطس بالدجاج تتكون هذه الوجبة من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. نصف كيلو من شرائح صدور الدجاج. رشة صغيرة من الملح. ورشة صغيرة من الفلفل الأسود. طبق صغير من شرائح البصل. ملعقة صغيرة من الثوم المفروم. طبق صغير من الفلفل الرومي المقطع شرائح. طبق صغير من الجزر المبشور. ملعقة صغيرة من الببريكا. ربع ملعقة صغيرة من الزعتر. نصف كيلو من البطاطس المسلوقة. ملعقة كبيرة من الزبدة. ربع كوب من الحليب. كوب من الحليب السائل. كوب من الكريمة. ملعقة كبيرة من الجبنة الكريمي. طبق صغير من الجبنة الموزريلا. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير صينية كرات البطاطس بالدجاج بطعم لذيذ وشهي أحلي من المطاعم بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر طاسة كبيرة ونضعها على النار ونضع بها زيت الزيتون، ثم نضيف الدجاج ونقلب حتى يصبح لونه أبيض فاتح، ثم نضيف الفلفل الرومي، والجرز المبشور، والثوم المفروم، وشرائح البصل ونقلب مع بعض جيداً.

ثم نضيف البهارات والتوابل للخليط ونقلب برفق حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها، نرفع الطاسة من على النار ونضع جانباً حتى تبرد تماماً.

بعد ذلك نقوم بهرس البطاطس جيداً بواسطة شوكة الطعام، ثم نضيف ربع كوب الحليب على البطاطس، والملح، والفلفل، والزبدة ونقلب حتى حتى يصبح الخليط مثل العجينة، بعد ذلك نقوم بتشكيل عجينة البطاطس على شكل كرات متوسطة الحجم.

ثم نضع حلة متوسطة ونضعها على النار، ثم نضع بها كوب الحليب السائل، وكوب الكريمة، والجبنة الكريمي ونقلبهم مع بعض جيداً حتى يغلي الخليط جيداً، ثم نرفع الإناء من على النار ونضع جانباً.

نحضر صينية كبيرة ونضع بها خليط الدجاج السابق، ثم نرش القليل من الجبنة الموزريلا، ثم نرص كرات البطاطس في الصينية، ثم نرش عليها باقي الجبنة الموزريلا.

بعد ذلك نصب خليط الحليب السابق على الصينية وندخلها الفرن على درجة حرارة عالية، نترك الصينية داخل الفرن لمدة ٢٠ دقيق حتى تأخذ اللون المناسب.

ثم نخرجها من الفرن ونضعها على السفرة ونزينها بالبقدونس بجانب المقبلات والسلطة الخضراء وبالهناء والشفاء. فوائد صينية كرات البطاطس بالدجاج للجسم تحتوي هذه الوجبة على العديد من العناصر الغذائية الهامة التي تجعلها وجبة متكاملة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:- تعطي الشعور بالشبع والامتلاء لفترة طويلة. تحتوي على سعرات حرارية مناسبة لصحة الجسم. كما تساعد على تقوية جهاز المناعة وتحافظ عليه من الأمراض. تقي الجسم من فقر الدم بفضل احتوائها على بعض الخضروات الطازجة. تمنح الجسم الطاقة والحيوية أثناء ممارسة الرياضة أو عند الذهاب إلى العمل. كما تحافظ على سلامة الجسم وتمنحه النعومة والترطيب. الوسوم

صينية كرات البطاطس بالدجاج ، من أجمل وأروع الأطعمة الصحية التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة التي تجعلها وجبة متكاملة، وهى من الأطعمة الخفيفة التي تقدم دائماً على وجبة العشاء، وتجد الكثير من الناس يفضلون تناولها بكثرة، كما تتميز برائحتها الجميلة، وطعمها الشهي الذي يجذب الناس إليها، وطريقة إعدادها في المنزل سهلة وبسيطة وتستطيع جميع الأمهات القيام بعملها في البيت بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل صينية كرات البطاطس بالدجاج بطعم لذيذ وشهي أحلي من المطاعم بخطوات بسيطة وسهلة. مكونات صينية كرات البطاطس بالدجاج مكونات صينية كرات البطاطس بالدجاج تتكون هذه الوجبة من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. نصف كيلو من شرائح صدور الدجاج. رشة صغيرة من الملح. ورشة صغيرة من الفلفل الأسود. طبق صغير من شرائح البصل. ملعقة صغيرة من الثوم المفروم. طبق صغير من الفلفل الرومي المقطع شرائح. طبق صغير من الجزر المبشور. ملعقة صغيرة من الببريكا. ربع ملعقة صغيرة من الزعتر. نصف كيلو من البطاطس المسلوقة. ملعقة كبيرة من الزبدة. ربع كوب من الحليب. كوب من الحليب السائل. كوب من الكريمة. ملعقة كبيرة من الجبنة الكريمي. طبق صغير من الجبنة الموزريلا. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير صينية كرات البطاطس بالدجاج بطعم لذيذ وشهي أحلي من المطاعم بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر طاسة كبيرة ونضعها على النار ونضع بها زيت الزيتون، ثم نضيف الدجاج ونقلب حتى يصبح لونه أبيض فاتح، ثم نضيف الفلفل الرومي، والجرز المبشور، والثوم المفروم، وشرائح البصل ونقلب مع بعض جيداً.

ثم نضيف البهارات والتوابل للخليط ونقلب برفق حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها، نرفع الطاسة من على النار ونضع جانباً حتى تبرد تماماً.

بعد ذلك نقوم بهرس البطاطس جيداً بواسطة شوكة الطعام، ثم نضيف ربع كوب الحليب على البطاطس، والملح، والفلفل، والزبدة ونقلب حتى حتى يصبح الخليط مثل العجينة، بعد ذلك نقوم بتشكيل عجينة البطاطس على شكل كرات متوسطة الحجم.

ثم نضع حلة متوسطة ونضعها على النار، ثم نضع بها كوب الحليب السائل، وكوب الكريمة، والجبنة الكريمي ونقلبهم مع بعض جيداً حتى يغلي الخليط جيداً، ثم نرفع الإناء من على النار ونضع جانباً.

نحضر صينية كبيرة ونضع بها خليط الدجاج السابق، ثم نرش القليل من الجبنة الموزريلا، ثم نرص كرات البطاطس في الصينية، ثم نرش عليها باقي الجبنة الموزريلا.

بعد ذلك نصب خليط الحليب السابق على الصينية وندخلها الفرن على درجة حرارة عالية، نترك الصينية داخل الفرن لمدة ٢٠ دقيق حتى تأخذ اللون المناسب.

ثم نخرجها من الفرن ونضعها على السفرة ونزينها بالبقدونس بجانب المقبلات والسلطة الخضراء وبالهناء والشفاء. فوائد صينية كرات البطاطس بالدجاج للجسم تحتوي هذه الوجبة على العديد من العناصر الغذائية الهامة التي تجعلها وجبة متكاملة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:- تعطي الشعور بالشبع والامتلاء لفترة طويلة. تحتوي على سعرات حرارية مناسبة لصحة الجسم. كما تساعد على تقوية جهاز المناعة وتحافظ عليه من الأمراض. تقي الجسم من فقر الدم بفضل احتوائها على بعض الخضروات الطازجة. تمنح الجسم الطاقة والحيوية أثناء ممارسة الرياضة أو عند الذهاب إلى العمل. كما تحافظ على سلامة الجسم وتمنحه النعومة والترطيب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل صينية كرات البطاطس بالدجاج بطعم شهي ولذيذ أحلى من المطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.