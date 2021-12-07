كريم البرتقال والنشا السحري للحصول على بشرة ناصعة البياض مثل الثلج

عند الرغبة في الحصول على بشرة بيضاء ناعمة خالية من التجاعيد والخطوط الرفيعة التي تعتبر أمر مزعج بالنسبة للفتيات والنساء فعليك بالاتجاه إلي المكونات الطبيعية حتى لا يحدث أضرار نتيجة منتجات التجميل أو المواد الطبية ومن أشهر منتجات التي يتم استخدامها في تفتيح البشرة هو مكون النشا والبرتقال الذي تتعدد فوائده الصحية وكذلك قدرته الفعالة على التفاعل مع البشرة لإعطاء أفضل النتائج، ويساعد مزج البرتقال مع النشا على تنقية وإزالة الآثار الخارجية بفعل عوامل المناخ اثرها على البشرة، كما يساعد كريم البرتقال مع النشا على إعطاء البشره فيتامين سي الذي يعمل على إزالة البقع الداكنة مما يساعد على تفتيح البشرة ولكن عند وضع الكريم لا يجب التعرض إلى الشمس مباشرة وللتعرف على طريقه تحضير الكريم يمكنك متابعه هذا المقال. طريقة تحضير كريم النشا والبرتقال طريقة تحضير كريم النشا والبرتقال المكونات: نصف ملعقة من مسحوق قشور البرتقال البودرة.

كمية قليلة من الفازلين.

ثلاث ملاعق من ماء الزهر.

ملعقة من مسحوق النشا “ملعقة طعام”

ملعقة من الدقيق “ملعقة طعام”

كمية قليلة من الماء. طريقة التحضير: مزج النشا مع الدقيق ثم بودرة قشور البرتقال في طبق صغير أولاً وخلطهم جيداً، ثم إضافة القليل من الماء مع كمية ماء الزهر والاستمرار بعجن المكونات. وضع المكونات في إناء قابل للحرارة ثم تشغيل النار على درجة حرارة هادئة وبعد مرور دقيقة على النار نقوم بإضافة مكون الفازلين والتقليب حتى تمام التجانس. رفع الخليط من النار ونتركه جانباً حتى تهدأ درجة حرارته، وبعد أن تزول حرارة الكريم تماماً يتم وضع الكريم في عبوة فارغة ووضعه في الثلاجة. غسل الوجه بالغسول أو الصابون المناسب لبشرتك وتجفيف البشرة مع الحرص على تركها مبللة نوعاً ما. تطبيق كريم النشا والبرتقال على الوجه ويمكن أن يتم وضعه على الأماكن الداكنة والأماكن ذات الملمس الخشن. يتم ترك الخليط على الوجه مدة ساعه على الوجه أقل وقت متاح ويمكن أكثر وبعد ذلك يتم غسل الوجه بالماء الفاتر. يستخدم الكريم ثلاث مرات أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج ويمكنك الاستغناء عن سيرم الفيتامين الطبي في حالة استخدام كريم البرتقال فهو يعطى نفس النتائج. طريقة التحضير: الوسوم

عند الرغبة في الحصول على بشرة بيضاء ناعمة خالية من التجاعيد والخطوط الرفيعة التي تعتبر أمر مزعج بالنسبة للفتيات والنساء فعليك بالاتجاه إلي المكونات الطبيعية حتى لا يحدث أضرار نتيجة منتجات التجميل أو المواد الطبية ومن أشهر منتجات التي يتم استخدامها في تفتيح البشرة هو مكون النشا والبرتقال الذي تتعدد فوائده الصحية وكذلك قدرته الفعالة على التفاعل مع البشرة لإعطاء أفضل النتائج، ويساعد مزج البرتقال مع النشا على تنقية وإزالة الآثار الخارجية بفعل عوامل المناخ اثرها على البشرة، كما يساعد كريم البرتقال مع النشا على إعطاء البشره فيتامين سي الذي يعمل على إزالة البقع الداكنة مما يساعد على تفتيح البشرة ولكن عند وضع الكريم لا يجب التعرض إلى الشمس مباشرة وللتعرف على طريقه تحضير الكريم يمكنك متابعه هذا المقال. طريقة تحضير كريم النشا والبرتقال طريقة تحضير كريم النشا والبرتقال المكونات: نصف ملعقة من مسحوق قشور البرتقال البودرة.

كمية قليلة من الفازلين.

ثلاث ملاعق من ماء الزهر.

ملعقة من مسحوق النشا “ملعقة طعام”

ملعقة من الدقيق “ملعقة طعام”

كمية قليلة من الماء. طريقة التحضير: مزج النشا مع الدقيق ثم بودرة قشور البرتقال في طبق صغير أولاً وخلطهم جيداً، ثم إضافة القليل من الماء مع كمية ماء الزهر والاستمرار بعجن المكونات. وضع المكونات في إناء قابل للحرارة ثم تشغيل النار على درجة حرارة هادئة وبعد مرور دقيقة على النار نقوم بإضافة مكون الفازلين والتقليب حتى تمام التجانس. رفع الخليط من النار ونتركه جانباً حتى تهدأ درجة حرارته، وبعد أن تزول حرارة الكريم تماماً يتم وضع الكريم في عبوة فارغة ووضعه في الثلاجة. غسل الوجه بالغسول أو الصابون المناسب لبشرتك وتجفيف البشرة مع الحرص على تركها مبللة نوعاً ما. تطبيق كريم النشا والبرتقال على الوجه ويمكن أن يتم وضعه على الأماكن الداكنة والأماكن ذات الملمس الخشن. يتم ترك الخليط على الوجه مدة ساعه على الوجه أقل وقت متاح ويمكن أكثر وبعد ذلك يتم غسل الوجه بالماء الفاتر. يستخدم الكريم ثلاث مرات أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج ويمكنك الاستغناء عن سيرم الفيتامين الطبي في حالة استخدام كريم البرتقال فهو يعطى نفس النتائج. طريقة التحضير:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريم البرتقال والنشا السحري للحصول على بشرة ناصعة البياض مثل الثلج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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