طريقة عمل مكرونة العشر دقائق بأبسط المكونات ومذاقها الشهي

تعتبر وجبة المكرونة أكثر أنواع الوجبات المفضلة لدي جميع الفئات وتقوم الأمهات بتحضيرها مسلوقة خالية من الإضافات للأطفال ويتناولها الأطفال بإستمرار دون ملل ولا شك في وجود طرق إبداعية لتحضير المكرونة إلا أن الأمهات أو الفتيات تحتاج إلي وصفات تحضير للطعام سهلة وسريعة خاصةً في الساعات المتأخرة من الليل وقد انتشرت مؤخراً طريقة تحضير المكرونة في عشر دقائق التي حازت على اهتمام الكثير من عشاق المكرونة مما جعلها تتصدر تريند في معظم ملتقي الأكلات وغيرهم، ولا تختلف كثيراً عن طريقة الوصفة الطبيعية لتحضير المكرونة إلا أنها تقوم في الأساس على السرعة والإنجاز في وقت مختصر وتناولها بشكل سريع وشهي في ذات الوقت ونقدم لكم اليوم طريقة تحضير المكرونة في عشر دقائق من خلال هذا المقال. طريقة تحضير مكرونة العشر دقائق طريقة تحضير مكرونة العشر دقائق مكونات التحضير: كيس مكرونة اسباجتي.

شرائح فلفل حار.

ثمرة بصل مقطعة إلي قطع صغيرة أقرب للفرم.

ملعقة من معجون الطماطم الطازج “ملعقة طعام”.

ملعقة من بهارات البابريكا.

ملعقة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

اثنين وحدات من الطماطم المقطعة مثل السلطة.

ملعقتين من الزيت النباتي. طريقة التحضير: تحضير مقلاة غير لاصقة ووضع بها الزيت أولاً ثم إضافة بعض من المكونات التي سبق ذكرها من شرائح الفلفل وقطع البصل والطماطم، ويمكنك وضع مكونات إضافية من قطع الدجاج أو اللحم المفروم أو الاكتفاء بالمكونات السابقة فقط. ترك المكونات على النار بضع دقائق ثم وضع المكرونة مباشرة مع إستمرار التقليب بحيث يتم دمج المكونات معاً. إضافة معجون الصلصة والتوابل من الملح والبابريكا والفلفل الأسود ثم وضع كوبان أو ثلاث أكواب من الماء المغلي على المكرونة حسب الحاجه بحيث يتم تغطية سطح المكرونة بالماء. نترك المكرونة على النار حتى تنضج وتتشرب الماء حيث تحتاج إلي عشر دقائق لنضج المكرونة، يتم وضع المكرونة في أطباق التقديم مع رشة من أوراق الكزبرة أو الخضراوات المتاحة وتقديمها بالهناء والشفاء. ملحوظة: طريقة التحضير:ملحوظة: لا تعتبر المكرونة الاسباجتي هي النوع الأساسي لتحضير مكرونة العشر دقائق حيث يمكنك اختيار النوع المفضل لديك أو المتاح حسب الرغبة في التحضير. الوسوم

تعتبر وجبة المكرونة أكثر أنواع الوجبات المفضلة لدي جميع الفئات وتقوم الأمهات بتحضيرها مسلوقة خالية من الإضافات للأطفال ويتناولها الأطفال بإستمرار دون ملل ولا شك في وجود طرق إبداعية لتحضير المكرونة إلا أن الأمهات أو الفتيات تحتاج إلي وصفات تحضير للطعام سهلة وسريعة خاصةً في الساعات المتأخرة من الليل وقد انتشرت مؤخراً طريقة تحضير المكرونة في عشر دقائق التي حازت على اهتمام الكثير من عشاق المكرونة مما جعلها تتصدر تريند في معظم ملتقي الأكلات وغيرهم، ولا تختلف كثيراً عن طريقة الوصفة الطبيعية لتحضير المكرونة إلا أنها تقوم في الأساس على السرعة والإنجاز في وقت مختصر وتناولها بشكل سريع وشهي في ذات الوقت ونقدم لكم اليوم طريقة تحضير المكرونة في عشر دقائق من خلال هذا المقال. طريقة تحضير مكرونة العشر دقائق طريقة تحضير مكرونة العشر دقائق مكونات التحضير: كيس مكرونة اسباجتي.

شرائح فلفل حار.

ثمرة بصل مقطعة إلي قطع صغيرة أقرب للفرم.

ملعقة من معجون الطماطم الطازج “ملعقة طعام”.

ملعقة من بهارات البابريكا.

ملعقة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

اثنين وحدات من الطماطم المقطعة مثل السلطة.

ملعقتين من الزيت النباتي. طريقة التحضير: تحضير مقلاة غير لاصقة ووضع بها الزيت أولاً ثم إضافة بعض من المكونات التي سبق ذكرها من شرائح الفلفل وقطع البصل والطماطم، ويمكنك وضع مكونات إضافية من قطع الدجاج أو اللحم المفروم أو الاكتفاء بالمكونات السابقة فقط. ترك المكونات على النار بضع دقائق ثم وضع المكرونة مباشرة مع إستمرار التقليب بحيث يتم دمج المكونات معاً. إضافة معجون الصلصة والتوابل من الملح والبابريكا والفلفل الأسود ثم وضع كوبان أو ثلاث أكواب من الماء المغلي على المكرونة حسب الحاجه بحيث يتم تغطية سطح المكرونة بالماء. نترك المكرونة على النار حتى تنضج وتتشرب الماء حيث تحتاج إلي عشر دقائق لنضج المكرونة، يتم وضع المكرونة في أطباق التقديم مع رشة من أوراق الكزبرة أو الخضراوات المتاحة وتقديمها بالهناء والشفاء. ملحوظة: طريقة التحضير:ملحوظة: لا تعتبر المكرونة الاسباجتي هي النوع الأساسي لتحضير مكرونة العشر دقائق حيث يمكنك اختيار النوع المفضل لديك أو المتاح حسب الرغبة في التحضير.

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