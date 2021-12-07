ببيضة واحدة اصنعى لأولادك كيكة البرتقال بالزبادى اللذيذة

كيكة البرتقال بالزبادى تعتبر من أشهى الحلويات حيث أنها خفيفة على المعدة وذات قيمة غذائية عالية لوجود الزبادى والبرتقال فيها حيث إن البرتقال يعمل على وقاية الجسم من مرض السرطان اللعين وخفض مستوى الكوليسترول فى الدم تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية بالكامل ولو كنت ممن يعانى مشاكل فى جهاز المناعة فإن البرتقال يقوم بتقوية جهاز المناعة، تبحث الكثير من النساء عن طريقة سهلة وموفرة فى صنع كيكة البرتقال بالزبادى نقدم لكم فى هذا المقال طريقة سهلة وموفرة لصنع الكيكة إليكم الوصفة. طريقة عمل كيكة البرتقال طريقة عمل كيكة البرتقال مكونات كيكة البرتقال بالزبادى كوب واحد من الطحين المنخول.

ثلاثة ملاعق من السكر “ملعقة كبيرة”.

ربع كوب من الزيت النباتي.

نصف كوب آخر من السكر.

ملعقة من البيكنج بودر “ملعقة صغيرة”.

رشة من الملح.

ثُمن ملعقة من بيكربونات الصوديوم “ملعقة صغيرة”.

نصف كوب كامل الدسم من اللبن الزبادى.

ملعقة من برش البرتقال “ملعقة صغيرة”.

بيضة واحدة.

ملعقة من عصير البرتقال “ملعقة كبيرة”.

نصف ملعقة من الفانيليا “ملعقة صغيرة”.

حبتان من البرتقال مقطعه إلى شرائح.

للتزيين نستخدم سكر البودرة. طريقة تحضير كيكة البرتقال بالزبادى: نقوم بتشغيل الفرن حتى يسخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، نقوم بتجهيز صينية دائرية. نحضر وعاء كبير ثم نضع فيه كوب كبير من الطحين ونصف كوب من السكر وملعقة بيكنج بودر ورشة ملح وملعقة بيكربونات الصوديوم وملعقة من برش البرتقال ونصف ملعقة من الفانيليا ثم نخلطهم مع بعضهم جميعاً. نحضر وعاء اخر ونضع ربع كوب من الزيت النباتي ونصف كوب من لبن الزبادى كامل الدسم وبيضة وملعقة كبيرة من عصير البرتقال ونخلطهم مع بعضهم جيداً حتى تمتزج جميع المكونات. نضع مخلوط المكونات السائلة على مخلوط المكونات الجافة بالتدريج مع الخلط جيداً حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها البعض . نحضر الصينية الدائرية ونضع بها الخليط بكل دقة وهدوء، ثم ندخل الصينية الفرن المسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها خمس وعشرين دقيقة حتى تنضج جيداً. نستخدم سكر البودرة وشرائح البرتقال المقطعة فى تزيين الكيك بعد خروجه من الفرن، قدمى الكيك على طبق مناسب واستمتعى بطعمها اللذيذ. طريقة تحضير كيكة البرتقال بالزبادى: الوسوم

كيكة البرتقال بالزبادى تعتبر من أشهى الحلويات حيث أنها خفيفة على المعدة وذات قيمة غذائية عالية لوجود الزبادى والبرتقال فيها حيث إن البرتقال يعمل على وقاية الجسم من مرض السرطان اللعين وخفض مستوى الكوليسترول فى الدم تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية بالكامل ولو كنت ممن يعانى مشاكل فى جهاز المناعة فإن البرتقال يقوم بتقوية جهاز المناعة، تبحث الكثير من النساء عن طريقة سهلة وموفرة فى صنع كيكة البرتقال بالزبادى نقدم لكم فى هذا المقال طريقة سهلة وموفرة لصنع الكيكة إليكم الوصفة. طريقة عمل كيكة البرتقال طريقة عمل كيكة البرتقال مكونات كيكة البرتقال بالزبادى كوب واحد من الطحين المنخول.

ثلاثة ملاعق من السكر “ملعقة كبيرة”.

ربع كوب من الزيت النباتي.

نصف كوب آخر من السكر.

ملعقة من البيكنج بودر “ملعقة صغيرة”.

رشة من الملح.

ثُمن ملعقة من بيكربونات الصوديوم “ملعقة صغيرة”.

نصف كوب كامل الدسم من اللبن الزبادى.

ملعقة من برش البرتقال “ملعقة صغيرة”.

بيضة واحدة.

ملعقة من عصير البرتقال “ملعقة كبيرة”.

نصف ملعقة من الفانيليا “ملعقة صغيرة”.

حبتان من البرتقال مقطعه إلى شرائح.

للتزيين نستخدم سكر البودرة. طريقة تحضير كيكة البرتقال بالزبادى: نقوم بتشغيل الفرن حتى يسخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، نقوم بتجهيز صينية دائرية. نحضر وعاء كبير ثم نضع فيه كوب كبير من الطحين ونصف كوب من السكر وملعقة بيكنج بودر ورشة ملح وملعقة بيكربونات الصوديوم وملعقة من برش البرتقال ونصف ملعقة من الفانيليا ثم نخلطهم مع بعضهم جميعاً. نحضر وعاء اخر ونضع ربع كوب من الزيت النباتي ونصف كوب من لبن الزبادى كامل الدسم وبيضة وملعقة كبيرة من عصير البرتقال ونخلطهم مع بعضهم جيداً حتى تمتزج جميع المكونات. نضع مخلوط المكونات السائلة على مخلوط المكونات الجافة بالتدريج مع الخلط جيداً حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها البعض . نحضر الصينية الدائرية ونضع بها الخليط بكل دقة وهدوء، ثم ندخل الصينية الفرن المسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها خمس وعشرين دقيقة حتى تنضج جيداً. نستخدم سكر البودرة وشرائح البرتقال المقطعة فى تزيين الكيك بعد خروجه من الفرن، قدمى الكيك على طبق مناسب واستمتعى بطعمها اللذيذ. طريقة تحضير كيكة البرتقال بالزبادى:

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