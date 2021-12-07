طريقة عمل المعجنات المحشية بعجينة قطنية هشة ومورقة وبمذاق لذيذ وشهي

طريقة عمل المعجنات المحشية ، من المعجنات والمخبوزات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تتميز بشكلها الجذاب، وتحظى بإقبال الجميع أيضاً، حيث يقبل الكثير على شرائها من المخابز والمحلات، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية وتصلح لفصل الشتاء أيضا، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها أيضاً، كما تتميز بمذاقها الرائع الذي لا مثيل له، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم لما تضفي من بهجة وسرور، كما يمكنكم تجربة فطائر باللحم المفروم وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل المعجنات المحشية بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات طريقة عمل المعجنات المحشية

تتكون طريقة عمل المعجنات المحشية من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

ملحوظة: سعة الكوب 200 مل

مقادير العجينة

كوب حليب دافئ.

كوب ماء دافئ.

نصف كوب زيت زيتون.

بيضة.

باكيت خميرة فورية (10 جم).

ملعقة كبيرة من السكر.

5 أكواب ونصف دقيق (670).

ملعقة صغيرة من الملح.

مقادير الحشو

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم (60 جم).

200 جم جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلا من شرائها).

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم ناعم.

40 جم زبدة مذابة.

مقادير الوجه

صفار بيضة مخفوقة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل المعجنات المحشية بخطوات سهلة وبسيطة وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وبأقل تكلفة، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الحليب الدافئ والماء الدافئ وزيت الزيتون والبيضة والسكر والخميرة الفورية، ثم نقلبهم جيدا.

ثم نضيف الدقيق والملح ونقلبهم جيدا بالملعقة حتى يختفي الدقيق.

ثم نعجن جيدا باليد حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة.

بعد ذلك نلم العجينة ونكورها، ثم نضعها في وعاء ونغطيها بكيس بلاستيك، ثم نتركها تختمر في مكان دافئ.

ثم نقوم بإخراج الهواء من العجينة بعد اختمارها.

ثم نقسم العجينة إلى كرتين متساويتين في الحجم.

بعد ذلك نفرد كرة من العجين بالشوبك على شكل مستطيل.

ثم ندهن الفطيرة بمعجون الطماطم، ثم نوزع فوقها جبنة موزاريلا مبشورة.

ثم نوزع فوق الجبنة بقدونس مفروم ناعم.

بعد ذلك نفرد العجينة الثانية بنفس الحجم ونضعها فوق البقدونس، ونضغط عليها لكي نلصق الفطيرتين معا، ثم نساويها جيدا.

ثم نقطع الفطيرة بالقطاعة إلى قطع مستطيلة، ثم نقطع القطع المستطيلة نصفين.

ثم ندهنها بالزبدة المذابة.

بعد ذلك نضع كل نصفين فوق بعض، ثم نحضر عصا طويلة ورفيعة جدا مثل خلة الأسنان، ثم نضعها فوق النصفين ونقطع بها طبقات العجين، ثم نلفهم باليد معا لتصبح على شكل حلزوني.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم نحضر صينية فرن ونضع فيها ورقة زبدة، ثم نرص فيها المعجنات.

ثم ندهنهم بصفار بيضة مخفوقة.

بعد ذلك ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم نتركها لمدة 20 دقيقة.

ثم نخرج الصينية من الفرن، ونقدم المعجنات المحشية في طبق التقديم مع صوص الباربكيو.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل معجون الطماطم

المكونات

طماطم (الكمية حسب الرغبة).

ملح (حسب كمية الطماطم).

نغسل الطماطم جيدا، ثم نقطعه مكعبات وسط. ثم نحضر الخلاط ونضيف إليها الطماطم، ثم نفرمه ناعم جدا. ثم نصفي عصير الطماطم جيدا بالمصفاة لكي نتخلص من البذور والقشر. بعد ذلك نضع حلة على نار هادئة، ثم نضيف إليها عصير الطماطم والملح، ثم نقلب باستمرار حتى يستوي الطماطم. ثم نرفع الحلة من على النار، وبذلك يكون معجون الطماطم جاهز للاستخدام.

طريقة التحضيرطريقة عمل صوص الباربكيو

المكونات

ربع كوب سكر بني.

كوب إلا ثلث كاتشب.

2 ملعقة كبيرة من الخل.

2 ملعقة كبيرة من العسل الأسود.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

شطة حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من المستردة البودر.

طريقة التحضير