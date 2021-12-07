طريقة تحضير كريم الليمون والنشا معجزة تفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد

كريم الليمون والنشا من مستحضرات العناية بالبشرة الرائعة في التخلص من التجاعيد وتفتيح البشرة والقضاء على الجراثيم والفطريات والبكتيريا، التي تسبب ظهور البثور وحب الشباب التي تزعج الشباب والفتيات خلال فترة المراهقة، كما يعمل هذا الكريم المعجزة في إزالة البقع الداكنة التي تظهر على البشرة نتيجة عوامل الطبيعة الضارة، وأشعة الشمس الحارقة، وهذه الوصفة مذهلة في تقليل حجم المسام الواسعة، وجميع مكوناتها طبيعية وليس لها أي تأثير على البشرة على المدى البعيد، لذلك ينصح جميع المتخصصين في مجال التجميل باستخدام الكريمات الطبيعية والبعد عن الكريمات المصنعة، لأنها تحتوي على مركبات صناعية وكيميائية تضر بالبشرة وتسبب لها الالتهابات وحكة الجلد عند استخدامها لفترات طويلة، وعمل هذه الوصفة بالبيت سهلة ولا تحتاج تكاليف عالية لأن جميع مكوناتها من مواد طبيعية رخيصة، وسوف نتعرف من خلال موقعنا الإخباري ثقفني، على طريقة عمل كريم الليمون والنشا المذهل في تبييض البشرة وإزالة التجاعيد بشكل نهائي في أقل من أسبوع. مكونات كريم الليمون والنشا مكونات كريم الليمون والنشا هذا الكريم يحتوي على مكونات طبيعية لها فوائد عظيمة للبشرة وهى كما يأتي:- ٤ حبات من الليمون المقطع قطع صغيرة

٢ ملعقة كبيرة من النشا.

كوب واحد ماء. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم لكم متابعينا طريقة تحضير كريم الليمون والنشا الجبار في التخلص من التجاعيد وتفتيح البشرة وهى كما يلي:- نحضر وعاء به كوب من الماء ونضع به الليمون، ثم نقوم بوضع الوعاء على النار حتى يصبح الليمون طري تماماً. نحضر الكبة الكهربائية ونضع بها الليمون، ثم نقوم بخلطة جيداً حتى يصبح الخليط ناعم تماماً. نضيف ملعقتي النشا على الليمون المطحون، ثم نقوم بإضافة كوب من الماء على الخليط ونضعه على النار مرة ثانية مدة خمس دقائق مع الاستمرار في عملية التقليب، حتى نحصل على خليط كريمي الشكل. نحضر علبة زجاجية فارغة تكون نظيفة، ثم نضع الخليط داخلها ونضعها بالثلاجة حتى تصبح متماسكة. نخرج كريم الليمون والنشا من الثلاجة، ثم ندهن البشرة بعد غسلها جيداً، ونترك الخليط على البشرة ثلث ساعة في المناطق الداكنة والسمراء والتي يوجد بها تجاعيد. نغسل البشرة بماء يكون فاتر، ثم نغسلها بعد ذلك بالماء البارد لسد مسام الوجه. نكرر وضع هذا الكريم الرائع يومياً حتى نحصل على بشرة خالية من أي تجاعيد وبيضاء وناعمة مثل بشرة الأطفال. فوائد كريم الليمون والنشا للبشرة هذه الكريم من أقوى الكريمات الطبيعية التي تحتوي على فوائد كبيرة للبشرة وهى كالتالي:- يقضي على مشكلة حب الشباب التي تصيب الشباب والشابات خلال فترة المراهقة، بسبب احتواء الكريم على مضادات للأكسدة.

يعمل على تبييض وتفتيح البشرة ، حيث يحتوي على فيتامين سي المفيد للبشرة، وحمض السيتريك.

، حيث يحتوي على فيتامين سي المفيد للبشرة، وحمض السيتريك. يخلص البشرة من الدهون والزيوت التي تقوم بإفرازها وتسبب ظهور الحبوب والبثور.

يخلص الشفاه من التشققات التي تصيبها من خلال تقشير الجلد وتكون جلد جديد بدلاً منه.

يزيل الرؤوس السوداء التي تصيب الوجه. الوسوم

كريم الليمون والنشا من مستحضرات العناية بالبشرة الرائعة في التخلص من التجاعيد وتفتيح البشرة والقضاء على الجراثيم والفطريات والبكتيريا، التي تسبب ظهور البثور وحب الشباب التي تزعج الشباب والفتيات خلال فترة المراهقة، كما يعمل هذا الكريم المعجزة في إزالة البقع الداكنة التي تظهر على البشرة نتيجة عوامل الطبيعة الضارة، وأشعة الشمس الحارقة، وهذه الوصفة مذهلة في تقليل حجم المسام الواسعة، وجميع مكوناتها طبيعية وليس لها أي تأثير على البشرة على المدى البعيد، لذلك ينصح جميع المتخصصين في مجال التجميل باستخدام الكريمات الطبيعية والبعد عن الكريمات المصنعة، لأنها تحتوي على مركبات صناعية وكيميائية تضر بالبشرة وتسبب لها الالتهابات وحكة الجلد عند استخدامها لفترات طويلة، وعمل هذه الوصفة بالبيت سهلة ولا تحتاج تكاليف عالية لأن جميع مكوناتها من مواد طبيعية رخيصة، وسوف نتعرف من خلال موقعنا الإخباري ثقفني، على طريقة عمل كريم الليمون والنشا المذهل في تبييض البشرة وإزالة التجاعيد بشكل نهائي في أقل من أسبوع. مكونات كريم الليمون والنشا مكونات كريم الليمون والنشا هذا الكريم يحتوي على مكونات طبيعية لها فوائد عظيمة للبشرة وهى كما يأتي:- ٤ حبات من الليمون المقطع قطع صغيرة

٢ ملعقة كبيرة من النشا.

كوب واحد ماء. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم لكم متابعينا طريقة تحضير كريم الليمون والنشا الجبار في التخلص من التجاعيد وتفتيح البشرة وهى كما يلي:- نحضر وعاء به كوب من الماء ونضع به الليمون، ثم نقوم بوضع الوعاء على النار حتى يصبح الليمون طري تماماً. نحضر الكبة الكهربائية ونضع بها الليمون، ثم نقوم بخلطة جيداً حتى يصبح الخليط ناعم تماماً. نضيف ملعقتي النشا على الليمون المطحون، ثم نقوم بإضافة كوب من الماء على الخليط ونضعه على النار مرة ثانية مدة خمس دقائق مع الاستمرار في عملية التقليب، حتى نحصل على خليط كريمي الشكل. نحضر علبة زجاجية فارغة تكون نظيفة، ثم نضع الخليط داخلها ونضعها بالثلاجة حتى تصبح متماسكة. نخرج كريم الليمون والنشا من الثلاجة، ثم ندهن البشرة بعد غسلها جيداً، ونترك الخليط على البشرة ثلث ساعة في المناطق الداكنة والسمراء والتي يوجد بها تجاعيد. نغسل البشرة بماء يكون فاتر، ثم نغسلها بعد ذلك بالماء البارد لسد مسام الوجه. نكرر وضع هذا الكريم الرائع يومياً حتى نحصل على بشرة خالية من أي تجاعيد وبيضاء وناعمة مثل بشرة الأطفال. فوائد كريم الليمون والنشا للبشرة هذه الكريم من أقوى الكريمات الطبيعية التي تحتوي على فوائد كبيرة للبشرة وهى كالتالي:- يقضي على مشكلة حب الشباب التي تصيب الشباب والشابات خلال فترة المراهقة، بسبب احتواء الكريم على مضادات للأكسدة.

يعمل على تبييض وتفتيح البشرة ، حيث يحتوي على فيتامين سي المفيد للبشرة، وحمض السيتريك.

، حيث يحتوي على فيتامين سي المفيد للبشرة، وحمض السيتريك. يخلص البشرة من الدهون والزيوت التي تقوم بإفرازها وتسبب ظهور الحبوب والبثور.

يخلص الشفاه من التشققات التي تصيبها من خلال تقشير الجلد وتكون جلد جديد بدلاً منه.

يزيل الرؤوس السوداء التي تصيب الوجه.

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