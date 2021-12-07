طريقة عمل المايونيز في البيت واحلي من الجاهز وبطريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة والطعم جنان

يعتبر المايونيز هو عنصر أساسي في إضافته على الطعام لما يضيف الطعام نكهة وطعم خاص ويكون لذيذ جدا، كما أيضا يقبلون عليها الكثير لانه شئ أساسي على الطعام سواء أي اطباق اكلات منها اللحم او الدجاج او ساندوتشات، ويتداول بيع المايونيز في المحالات التجارية وبدلا من شرائها يمكننا إعداد المايونيز في المنزل بشكل سهل وبطريقة بسيطة جدا. طريقة عمل المايونيز بدون بيض طريقة عمل المايونيز بدون بيض المقادير استخدام نصف كوب من الحليب.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

كوب واحد من الزيت النباتي.

رشة صغيرة من ملح الطعام.

علبة بلاستيكية فارغة. طريقة التحضير نضع نصف كوب من الحليب في الخلاط الكهربائي ونضربه عدة مرات لمدة خمسه دقائق.

نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من الخل الأبيض ورشة صغيرة من ملح الطعام ونستمر في الخفق مع الحليب حتى يتم امتزاجها.

نضع كوب واحد من الزيت النباتي بالتدريج على خليط الحليب نستمر في الخفق حتي تعمل على تماسك الخليط مع بعضهم.

نضع الخليط في علبة بلاستيكية فارغة ونغلقها جيدا ونضعها في الثلاجة حتى تتماسك جميع المكونات مع بعضها.

نخرج العبوة من الثلاجة عند الحاجة ثم تعيدها مرة اخرى. طريقة عمل المايونيز بالبيض طريقة عمل المايونيز بالبيض المقادير حبتان من البيض تكون ذات حجم كبير.

كوب واحد من الزيت النباتي مثل زيت الزيتون أو زيت اللوز الحلو على حسب الرغبة.

اثنين فص من الثوم المفروم.

رشة صغيرة من ملح الطعام.

ملعقتين صغيرتين من عصير الليمون.

علبة صغيرة بلاستيكية فارغة. طريقة التحضير نقوم يخفق حبتان من البيض في إناء عميق ويكون درجة حرارة عالية ثم نقوم بإضافة ملعقتين صغيرتين من عصير الليمون ونقلبهم مع بعض.

نضيف كوب واحد من زيت الزيتون ثم نضع عليهم رشة صغيرة من ملح الطعام ونضيف عليهم فصين ثوم المفروم وندمج الخليط مع بعض حتي يتم تماسكه.

نضع محتويات الخلطة في علبة صغيرة بلاستيكية تكون فارغة ومحكمة الغلق.

نضع خلطة المايونيز في الثلاجة وقت كافي حتى يتم تماسك المايونيز.

نخرج العبوة من الثلاجة حين اخذ كمية منها ثم تعيد غلقها ووضعها في الثلاجة. نجد أن المايونيز لا غني عنه في اي سفرة وبجوار اي طعام، حيث يضيف للطعام طعم جميل ويعشقه الجميع من الصغار والكبار وموجود علي كل مائدة حتي عندما تقوم ربة المنزل بااعداد الساندوتشات مثل البرجر او البانيو او مختلف من الساندوتشات لابد من إضافة المايونيز عليه، وتقوم ربة المنزل دائما بالبحث عن طرق مختلفة لكي تقوم بااعداد المايونيز بمختلف الاشكال سواء مايونيز بدون بيض او اضافة البيض عليه وأيضا يمكن اضافة عناصر بسيطة له يعطي له طعم. الوسوم

يعتبر المايونيز هو عنصر أساسي في إضافته على الطعام لما يضيف الطعام نكهة وطعم خاص ويكون لذيذ جدا، كما أيضا يقبلون عليها الكثير لانه شئ أساسي على الطعام سواء أي اطباق اكلات منها اللحم او الدجاج او ساندوتشات، ويتداول بيع المايونيز في المحالات التجارية وبدلا من شرائها يمكننا إعداد المايونيز في المنزل بشكل سهل وبطريقة بسيطة جدا. طريقة عمل المايونيز بدون بيض طريقة عمل المايونيز بدون بيض المقادير استخدام نصف كوب من الحليب.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

كوب واحد من الزيت النباتي.

رشة صغيرة من ملح الطعام.

علبة بلاستيكية فارغة. طريقة التحضير نضع نصف كوب من الحليب في الخلاط الكهربائي ونضربه عدة مرات لمدة خمسه دقائق.

نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من الخل الأبيض ورشة صغيرة من ملح الطعام ونستمر في الخفق مع الحليب حتى يتم امتزاجها.

نضع كوب واحد من الزيت النباتي بالتدريج على خليط الحليب نستمر في الخفق حتي تعمل على تماسك الخليط مع بعضهم.

نضع الخليط في علبة بلاستيكية فارغة ونغلقها جيدا ونضعها في الثلاجة حتى تتماسك جميع المكونات مع بعضها.

نخرج العبوة من الثلاجة عند الحاجة ثم تعيدها مرة اخرى. طريقة عمل المايونيز بالبيض طريقة عمل المايونيز بالبيض المقادير حبتان من البيض تكون ذات حجم كبير.

كوب واحد من الزيت النباتي مثل زيت الزيتون أو زيت اللوز الحلو على حسب الرغبة.

اثنين فص من الثوم المفروم.

رشة صغيرة من ملح الطعام.

ملعقتين صغيرتين من عصير الليمون.

علبة صغيرة بلاستيكية فارغة. طريقة التحضير نقوم يخفق حبتان من البيض في إناء عميق ويكون درجة حرارة عالية ثم نقوم بإضافة ملعقتين صغيرتين من عصير الليمون ونقلبهم مع بعض.

نضيف كوب واحد من زيت الزيتون ثم نضع عليهم رشة صغيرة من ملح الطعام ونضيف عليهم فصين ثوم المفروم وندمج الخليط مع بعض حتي يتم تماسكه.

نضع محتويات الخلطة في علبة صغيرة بلاستيكية تكون فارغة ومحكمة الغلق.

نضع خلطة المايونيز في الثلاجة وقت كافي حتى يتم تماسك المايونيز.

نخرج العبوة من الثلاجة حين اخذ كمية منها ثم تعيد غلقها ووضعها في الثلاجة. نجد أن المايونيز لا غني عنه في اي سفرة وبجوار اي طعام، حيث يضيف للطعام طعم جميل ويعشقه الجميع من الصغار والكبار وموجود علي كل مائدة حتي عندما تقوم ربة المنزل بااعداد الساندوتشات مثل البرجر او البانيو او مختلف من الساندوتشات لابد من إضافة المايونيز عليه، وتقوم ربة المنزل دائما بالبحث عن طرق مختلفة لكي تقوم بااعداد المايونيز بمختلف الاشكال سواء مايونيز بدون بيض او اضافة البيض عليه وأيضا يمكن اضافة عناصر بسيطة له يعطي له طعم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل المايونيز في البيت واحلي من الجاهز وبطريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة والطعم جنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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