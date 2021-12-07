“مش هتشتريها من برا تاني” طريقة عمل عجينة السمبوسة الهشة بخطوات بسيطة وسهلة وطعم لذيذ وشهي

تعتبر السمبوسة من أشهر وألذ المقبلات التي يرغبها الجميع كثيراً وخصوصاً على مائدة الفطار في شهر رمضان الكريم، كما توجد عجينة السمبوسة في جميع متاجر المواد الغذائية، ويتم حشو عجينة السمبوسة بالكثير من الحشوات ومن أشهرها الجبنة الصفراء والجبنة البيضاء، كما يتم حشوها باللحم المفروم وأنواع كثيرة من الخضار وأيضاً البطاطس المهروسة، ولكن تفضل الكثير من السيدات عمل عجينة السمبوسة في المنزل، وذلك لاعتقادهم أنها أشهى وألذ.

طريقة عمل عجينة السمبوسة

بسبب بحث كثير من السيدات على طريقة سهلة وبسيطة واستخدام مكونات موجودة في كل منزل لعمل عجينة السمبوسة، يجب اتباع الخطوات التالية للحصول على أشهى وألذ عجينة سمبوسة، سوف نقوم بعرض الطريقة وهي كالتالي:

عدد ٢ كوب من الدقيق الأبيض.

كوب واحد من الماء.

معلقة صغيرة من الملح أو حسب الرغبة.

معلقة كبيرة من الزيت او الزبدة.

نضع الماء في وعاء كبير وعميق، ثم نضيف إليه الزيت او الزبدة والملح.

نقوم بوضع الوعاء على النار حتى يغلي، ثم نرفع الوعاء من على النار ونضيف إليه الدقيق.

نقوم بتحريك الدقيق بطريقة جيدة مع باقي المكونات حتى يتجانس ويصبح عجين.

نترك العجين يرتاح حتى يبرد، ثم نقوم بالعجن مرة أخرى باليدين أو باستخدام العجان الكهربائي، ونستمر في العجن حتى نحصل على عجينة متماسكة.

نغطي العجينة ونتركها لمدة لا تقل عن ١٥ دقيقة.

نرش القليل من الدقيق على السطح الذي سوف نفرد العجينة عليه، ونضع عليه العجين.

باستخدام المرق نقوم بفرد العجينة، حتى نحصل على سمك رقيق جداً مثل سمك عجينة السمبوسة الجاهزة.

نقوم بتقطيع العجينة بشكل دائري او طولي.

نقوم بتجهيز الحشو سواء كان اللحم المفروم أو الجبن أو غيرها كثير من الحشوات.

نقوم بحشر العجينة ومن ثم نغلقها بشكل جيد جداً.

نقوم بتسخين أي نوم زيت نباتي على نار، ثم نضع فيها حبات السمبوسة المحشي، ونتركها في الزيت حتى تتغير لونها الي اللون الذهبي.

ثم نقوم بإخراج حبات السمبوسة ونقوم بوضعها على ورق تنشيف خاص بالطعام، لأنه يقوم بتخفيف نسبة الزيت الموجود فيها.

مكونات عمل عجينة السمبوسةطريقة التحضير