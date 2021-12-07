حضري أفضل عجينة فطائر قطنية لأطفالك بطريقة خرافية للمدرسة

تعتبر عجينة الفطائرالقطنية ، هي عجينة سهلة وسريعة لا تحتاج لأكثر من 10 دقائق لإعدادها في المنزل، هي تعتبر فطائر سهلة وسريعة وسوف يعشقها أطفالك كثيراً، وهي تعتبر وجبة من الوجبات السريعة، التي يعشقها الكثير من الأشخاص، يمكن تحضيرها لسندويشات المدرسة، هي من أشهي وألذ أنواع المخبوزات والمعجنات الهشة والقطنية، ويمكن أيضاً تحضير هذه العجينة في فطائر الحلوى، وهي عجينة قطنية وللذيذة وهشة، وتتكون هذه العجينة القطنية من مكونات بسيطة وغير مكلفة، وتكون غالباً مكوناته موجودة في كل منزل، لذلك تعتبر من المعجنات الاقتصادية، سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل عجينة الفطائرالقطنية في المنزل بكل سهولة. مكونات عمل عجينة الفطائر القطنية مكونات عمل عجينة الفطائر القطنية من هنا سوف نتعرف علي مقادير عملهذه الفطائر اللذيذة وهي كالاتي:- نصف كيلو من الدقيق الأبيض.

كوب وربع من الماء الدافئ.

معلقة كبيرة خميرة فورية.

بياض بيضة كبيرة الحجم.

معلقة صغيرة من السكر.

2 معلقة كبيرة من الزيت.

معلقة كبيرة بكينج بودر.

رشة ملح.

2 معلقة كبيرة حليب بودر. طريقة التحضير طريقة التحضير هيا بنا نذكر لكم من خلال هذه المقالة خطوات تحضير عجينة الفطائر القطنية الخرافية بكل بساطة وسهولة وهي كما يلي:- في بولة عميقة، نقوم بوضع الماء والخميرة، والسكر ونقلب كويس، بعد ذلك نضيف بياض البيض، والزيت والخل، ونقلب المكونات جيداً. ثم نضيف عليهم الدقيق، والحليب البودر، وبكينج بودر، ويتم العجن كويس حتي تتكون لدينا، عجينة طرية ولينة. بعد ذلك نقوم بوضعها في البولة، ونغطيها ونسيبها تخمر، بعد ما تخمر نطلع منها الهواء بأيدنا، ونقطعها علي 10 قطع ونكورها ونسيبها ترتاح، لمدة 5 دقائق، عشان تكون سهلة في الفرد. ثم بعد ذلك نأخذ قطعة العجين، ونفردها علي جنب إلي ملمسه ناعم، ومتساوي علي شكل دائرة. وسمكها متوسط، ثم نضيف الحشو بالنصف، ثم نلم جزئيين الدائرة، علي بعض ونقفل كويس. نكرر هذه الخطوات حتي نتخلص من كمية العجين كله، ثم نحطهم في صينية مدهونة بالزيت، ونتركها تخمر مرة ثانية لمدة 5 دقائق، بعدين ندهن الوجه بصفار بيضة وخل، وسمسم وحبة بركة للوجه. وندخلها فرن مسخن مسبقاً، علي درجة حرارة 200 مئوية، في الرف الأوسط لغاية، ما تأخذ اللون الذهبي، بعد ذلك نقوم بتشغيل الشواية، تأخذ لون من فوق. ثم نخرجها من الفرن، ونغطيها بفوطة نظيفة، عشان تكون طرية وتقدم بعد ذلك، بألف صحة وهنا. طريقة تحضير الحشو طريقة تحضير الحشو تعرفي من هنا علي خطوات بسيطة وسهلة لتحضير الحشو وهي كالاتي:- نقوم بإحضار طاسة ونضعها علي النار، ثم نضيف فيها 2 معلقة صغيرة من الزيت، وبصلة كبيرة مقطع مربعات صغيرة، ويتم التقليب جيداً.

ثم نقوم بإضافة قطع صدور الدجاج عليها، ويتم التقليب لحد ما لونها يتغير، ثم نضيف ملح، وفلفل أسود ومعلقة خل أبيض، ونقلب كويس.

بعد كدة نضيف فلفل ألوان متقطع مكعبات، ونقلب بعدين نضيف حبة من الطماطم متقطع صغير، ويتم التقليب علي نار هادئة، حتي ينضج الحشو، بعد ذلك نطفئ النار ونتركها تبرد. الوسوم

تعتبر عجينة الفطائرالقطنية ، هي عجينة سهلة وسريعة لا تحتاج لأكثر من 10 دقائق لإعدادها في المنزل، هي تعتبر فطائر سهلة وسريعة وسوف يعشقها أطفالك كثيراً، وهي تعتبر وجبة من الوجبات السريعة، التي يعشقها الكثير من الأشخاص، يمكن تحضيرها لسندويشات المدرسة، هي من أشهي وألذ أنواع المخبوزات والمعجنات الهشة والقطنية، ويمكن أيضاً تحضير هذه العجينة في فطائر الحلوى، وهي عجينة قطنية وللذيذة وهشة، وتتكون هذه العجينة القطنية من مكونات بسيطة وغير مكلفة، وتكون غالباً مكوناته موجودة في كل منزل، لذلك تعتبر من المعجنات الاقتصادية، سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل عجينة الفطائرالقطنية في المنزل بكل سهولة. مكونات عمل عجينة الفطائر القطنية مكونات عمل عجينة الفطائر القطنية من هنا سوف نتعرف علي مقادير عملهذه الفطائر اللذيذة وهي كالاتي:- نصف كيلو من الدقيق الأبيض.

كوب وربع من الماء الدافئ.

معلقة كبيرة خميرة فورية.

بياض بيضة كبيرة الحجم.

معلقة صغيرة من السكر.

2 معلقة كبيرة من الزيت.

معلقة كبيرة بكينج بودر.

رشة ملح.

2 معلقة كبيرة حليب بودر. طريقة التحضير طريقة التحضير هيا بنا نذكر لكم من خلال هذه المقالة خطوات تحضير عجينة الفطائر القطنية الخرافية بكل بساطة وسهولة وهي كما يلي:- في بولة عميقة، نقوم بوضع الماء والخميرة، والسكر ونقلب كويس، بعد ذلك نضيف بياض البيض، والزيت والخل، ونقلب المكونات جيداً. ثم نضيف عليهم الدقيق، والحليب البودر، وبكينج بودر، ويتم العجن كويس حتي تتكون لدينا، عجينة طرية ولينة. بعد ذلك نقوم بوضعها في البولة، ونغطيها ونسيبها تخمر، بعد ما تخمر نطلع منها الهواء بأيدنا، ونقطعها علي 10 قطع ونكورها ونسيبها ترتاح، لمدة 5 دقائق، عشان تكون سهلة في الفرد. ثم بعد ذلك نأخذ قطعة العجين، ونفردها علي جنب إلي ملمسه ناعم، ومتساوي علي شكل دائرة. وسمكها متوسط، ثم نضيف الحشو بالنصف، ثم نلم جزئيين الدائرة، علي بعض ونقفل كويس. نكرر هذه الخطوات حتي نتخلص من كمية العجين كله، ثم نحطهم في صينية مدهونة بالزيت، ونتركها تخمر مرة ثانية لمدة 5 دقائق، بعدين ندهن الوجه بصفار بيضة وخل، وسمسم وحبة بركة للوجه. وندخلها فرن مسخن مسبقاً، علي درجة حرارة 200 مئوية، في الرف الأوسط لغاية، ما تأخذ اللون الذهبي، بعد ذلك نقوم بتشغيل الشواية، تأخذ لون من فوق. ثم نخرجها من الفرن، ونغطيها بفوطة نظيفة، عشان تكون طرية وتقدم بعد ذلك، بألف صحة وهنا. طريقة تحضير الحشو طريقة تحضير الحشو تعرفي من هنا علي خطوات بسيطة وسهلة لتحضير الحشو وهي كالاتي:- نقوم بإحضار طاسة ونضعها علي النار، ثم نضيف فيها 2 معلقة صغيرة من الزيت، وبصلة كبيرة مقطع مربعات صغيرة، ويتم التقليب جيداً.

ثم نقوم بإضافة قطع صدور الدجاج عليها، ويتم التقليب لحد ما لونها يتغير، ثم نضيف ملح، وفلفل أسود ومعلقة خل أبيض، ونقلب كويس.

بعد كدة نضيف فلفل ألوان متقطع مكعبات، ونقلب بعدين نضيف حبة من الطماطم متقطع صغير، ويتم التقليب علي نار هادئة، حتي ينضج الحشو، بعد ذلك نطفئ النار ونتركها تبرد.

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