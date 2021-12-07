الكشري المصري حضريه بطعم ألذ وأحلى بكثير من المطاعم

يعتبر الكشري المصري من الأكلات المشهورة جداً لدي الشعب المصري، يقدم بمذاق لذيذ ورائع جداً فهو عبارة عن طبق يحتوي على العديد من المكونات منها الأرز والمكرونة والشعرية والحمص والعدس البني ويتم تقديمه مع صلصلة الطماطم ودقة الثوم، يعطي مذاق رائع وشهي جداً وهو من الأكلات التي تلقى إقبالاً كثير من الأشخاص في المحلات أو المطاعم، وبكل سهولة يمكننا تحضيره بالمنزل بمذاق لذيذ وشهي، ويعد الكشري من الأطباق اللذيذة التي يمكن تقديمها في وجبة الغداء أو العشاء وهو من الأطباق اللذيذة التي يفضلها الكثير من الأشخاص خلال النزهات والرحلات، ويعد هو من أكثر الأطباق انتشار، وطريقة طهيه وتحضيره تختلف من شخص لآخر فيمكن تقديمه وطهي في وعاء واحد فقط، أو يمكن تحضيره بطرق أخرى، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم ومتابعينا الكرام طريقة عمل الكشري المصري بأبسط الطرق وأبسط الخطوات.

مكونات عمل الكشري المصري

يتكون الكشري المصري من مكونات تتعبر هي من أبسط المكونات ومتواجدة دائماً بالمنزل وهي كما يلي:ـ

5 ملاعق من الزيت.

ملعقة كبيرة زبدة.

نصف كوب من الشعرية.

2 كوب من الأرز المصري.

ملعقة كبيرة ملح.

رشة كمون .

3 أكواب من الماء المغلي.

مكعب من المرق.

لتحضير البصل المقرمش

4 حبات من البصل مقطع جوانح.

2 ملعقة كبيرة نشا.

زيت للقلي.

لسلق العدس

كوب من العدس البني.

ماء للسلق.

ملعقة صغيرة ملح.

رشة كمون.

فص ثوم.

لسلق الحمص

كوب من الحمص المنقوع ليلة كاملة.

ماء للسلق.

فص ثوم.

رشة من الكمون.

ملعقة صغيرة ملح.

للمكرونة

نصف كيلو مكرونة( مكرونة اسباجتي ومكرونة مقصوصة).

3 ملاعق من الزيت.

ملعقة كبيرة ملح.

طريقة تحضير الكشري المصري

يتم تحضير الكشري المصري كالآتي:ـ

نبدأ أولاً بغمر الحمص المنقوع بالماء ثم يوضع على النار مع فص من الثوم والملح والكمون ثم يترك حتي ينضج تماماً ثم يصفى من الماء ويترك جانباً. ثم نقوم بسلق العدس البني وذلك بغمره بالماء في وعاء كبير ثم نضيف له الملح والفلفل ورشة الكمون ويترك حتي ينضج نصف تسوية ويصفى من الماء ويترك جانباً. نقوم بتحضير البصل المقرمش وذلك بخلط شرائح البصل مع النشا ونقلبها جيداً، ثم تقلى في زيت ساخن ثم نهدئ درجة حرارة النار، حتي تأخذ اللون الذهبي المحمر ثم تصفى من الزيت على ورق المطبخ. ثم نقوم بسلق المكرونة في ماء ساخن مع ملعقة من الملح حتي تنضج تأخذ حوالي 10 دقائق، ثم تصفى وتغسل بالماء البارد ثم تصفى جيداً. نضيف إليها ثلاث ملاعق من الزيت الذي تم قلى البصل به ونقلب المكرونة جيداً وتترك جانباً. ثم نضع حلة على النار نضيف إليها ملعقة 5 ملاعق من الزيت ( يفضل استخدام الذي الذي تم قلي البصل به) ثم نضيف إليها ملعقة من الزبدة. ثم نضيف إليها الشعرية ونقلب حتي تأخذ اللون الذهبي، ثم نضيف الأرز الأبيض المغسول والمصفى ونقلب المكونات ثم يضاف العدس البني المسلوق الذي تم تجهيزه. نقلب المكونات جيداً، ثم الماء الساخن ومكعب من المرق إلي الحلة ونقلب المكونات جيداً على نار عالية. ثم تترك المكونات تغلي وتتشرب الماء، ثم نتركها على نار هادئة حتي ينضج الأرز تماماً.

طريقة تحضير صلصة الكشري

يتم تحضير الصلصة من خلال المكونات الآتية وهي كما يلي:ـ

2 كوب من عصير الطماطم.

2 ملعقة من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة كزبرة.

ملعقة صغيرة كمون.

شطة حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

طريقة تحضير

نضع وعاء على النار ثم نضيف إليه الزيت يترك حتي يسخن ثم نضيف الثوم المفروم ونقلب حتي يذبل ثم نضيف صلصة الطماطم ونقلب. ثم نضيف الكمون والكزبرة والملح ونقلب المكونات ثم نضيف عصير الطماطم ونترك المكونات تغلى حتي يصبح الخليط ثقيلاً. نضيف إليه الخل ونقلب المكونات ثم نطفئ النار.

طريقة تحضير دقة الثوم للكشري

يتم تحضير الدقة بخطوات بسيطة هي كما يلي:ـ

يوضع وعاء على النار ثم نضيف إليه ثلاث ملاعق من زيت قلي البصل ثم نضيف ملعقة من الثوم المفروم،ونقلب المكونات حتي يذبل الثوم.

ثم نضيف إليه ملعقة صغيرة من كلاً من الكزبرة والكمون ونقلب المكونات.

نضيف كوب من الماء المغلي وربع كوب من الخل نقلب المكونات، حتي تغلى ثم نطفئ النار ثم نضيف عصير ليمونة واحدة.

للتقديم، يسكب طبقة من الأرز والشعرية والعدس البني في طبق التقديم ثم نضيف طبقة من المكرونة المسلوقة ثم نضيف رشة من الحمص المسلوقة.

ثم تضاف الصلصة ثم يضاف البصل المقرمش على الوجه، ثم يقدم بجانب الدقة بألف هنا والشفا.

نقوم بوضع مقلاة عميقة على النار ثم نضيف إليها ملعقتين من الزيت ثم نضيف إليها ملعقة من الثوم المفروم ونقلب المكونات ثم نضيف حبة من الطماطم مقطعة مكعبات صغيرة.

نترك الخليط لكي يغلي ثم نضيف ملعقة من صلصة الطماطم وملعقة من الهريسة ونصف ملعقة من البابريكا، ونقلب المكونات ثم نضيف ملعقة صغيرة من الملح والكمون والشطة ونترك المكونات تغلي.

ثم نضيف 2 كوب من عصير الطماطم ورشة من السكر ونترك الخليط يغلي حتي يسبك ويصبح ثقيلاً.

نضيف ملعقتين من الخل الأبيض ونقلب المكونات ثم نطفئ النار، وتسكب في طبق التقديم وتقدم مع الكشري.

طريقة عمل الكشري السريع

نضع حلة على النار ثم نضيف إليها ثلاث ملاعق من الزيت ثم نضع بصلة صغيرة مفرومة ونقلبها جيداً.

ثم نضيف نصف كوب من الشعرية نقلب المكونات ثم نضيف نصف كوب من المكرونة ونقلب المكونات حتي تأخذ لون محمر.

نضيف إليها كوب من الحمص المنقوع وكوب من العدس الأسمر المنقوع ليلة كاملة ونقلب المكونات ثم نضيف كوب من الأرز الأبيض ورشة من الملح والفلفل.

ثم نضيف الماء المغلي حتي نغطي المكونات تماماً حوالي 2 كوب من الماء المغلي ثم نضيف ربع كيلو من المكرونة الاسباجيتي على الوجه ونترك الحلة تغلي على نار عالية.

نتركها حتي تتشرب الماء ثم نهدئ النار ونتركها تنضج تماماً مع مراعاة تغطيتها.

يوضع الكشري في طبق التقديم ويقدم مع الصلصة الحمرا والبصل المحمر.

طريقة عمل صلصة الطماطم بالهريسة