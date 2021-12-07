جهزي كيكة الحليب الساخن أطري وألذ طعم للكيك

تعتبر كيكة الحليب الساخن من أنواع الكيك السهلة والبسيطة، التي يمكننا تحضيرها داخل المنزل بكل سهولة وتقديمها في كثير من المناسبات أو الأعياد أو يمكن تقديمها للضيوف بالمنزل، فهي كيكة تمتاز بقوام طري جداً يرجع إلي استعمال اللبن الساخن ضمن مكوناتها، ومكوناتها لا تختلف كثيراً عن الكيك العادي ولكن تختلف في طريقة التحضير، ويعتبر الكيك من الحلويات التي يتم تقديمها بأكثر من طريقة ويمكن إضافة العديد من النكهات إليها مثل نكهة الليمون أو البرتقال حسب الرغبة والذوق، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كيكة الحليب الساخن بأبسط الطرق وأسهل الخطوات للاستمتاع بمذاقها اللذيذ الرائع.

مكونات عمل كيكة الحليب الساخن

تتكون هذه الكيكة من مكونات في كل بيت وهي كما يلي:ـ

2 كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

رشة من الملح.

3 حبات من البيض.

ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب من السكر.

3/4 كوب من الحليب.

ربع كوب زبدة.

طريقة التحضير

يتم تحضير كيكة الحليب الساخن بخطوات بسيطة ومضبوطة تعطي لها قوام طري ولذيذ والخطوات هي كما يلي:ـ

نقوم بوضع الحليب في إناء ثم نضيف إليه الزبدة ثم نقوم بوضع الوعاء على النار حتي يسخن الحليب. ثم نقوم بخلط الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح ونقوم بنخل المكونات جيداً ثم يترك جانباً. نقوم باستعمال المضرب الكهربائي لخفق البيض مع الفانيليا حتي يصبح الخليط لونه فاتح ثم نضيف السكر ونخفق المكونات جيداً مرة أخرى. ثم نضيف خليط الدقيق تدريجياً أثناء الخفق ثم نضيف الحليب الساخن ونخفق المكونات ثم نتوقف بمجرد أن تتجانس المكونات. نضع خليط الكيك في قالب مبطن بورق الزبدة أو مدهونة برشة من الزيت ورشة من الدقيق.

طريقة التسوية

يتم تسوية الكيك للحصول على القوام المضبوط باتباع الخطوات الآتية:ـ

على الرف الشبكي في المنتصف نقوم بوضع قالب الكيك ويجب أن يكون الفرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية. يترك الكيك داخل الفرن حتي ينضج ويأخذ اللون الذهبي، ويمكن اختبار نضج الكيك باستعمال الأعواد الخشبية. نخرج الكيك من الفرن ويترك لكي يبرد تماماً ثم يقطع ويقدم بالهنا والشفا.

يفضل أن يكون البيض المستخدم بدرجة حرارة الغرفة.

نحرص على نخل الدقيق جيداً قبل الاستخدام ويفضل أكثر من مرة.

يفضل خفق البيض والسكر جيداً حتي يصبح القوام كريمي وفاتح اللون لمدة لا تقل عن أربع دقائق.

استخدام بعض النكهات الإضافية مثل بشر البرتقال أو بشر الليمون يعطي نكهة ورائحة جميلة تتغطي على رائحة البيض.

أسرار نجاح الكيك بقوام هشفوائد الحليب للجسم

يحتوي الحليب على العديد من الفوائد وهي كما يلي:ـ