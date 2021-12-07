بخطوات سهلة وبسيطة حضري العجينة القطنية الهشة لكافة أنواع المعجنات والبيتزا

طريقة عمل العجينة القطنية الهشه، العجينة القطنية من الأطعمة الرئيسية في تحضير الكثير من المعجنات والفطائر والمخبوزات اللذيذة وقوالب البيتزا الشهية، وسر نجاح هذه الوصفات لابد من أن تكون العجينة ناجحة وطرية وهشه مثل القطن حتى تأتي بنتائج مضمونة في الحصول على أشهى مذاق للبيتزا والمعجنات بأنواعها والفطائر بحشواتها والحلويات، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، فهي تعد بخطوات سهلة وبسيطة ولا تحتاج لبذل مجهود، حيث أنها مكوناتها موجودة في كل مطبخ وفيما يلي سوف نقدم لكم أفضل طريقة عمل العجينة القطنية الهشه بمكونات بسيطة تابعونا.

طريقة عمل العجينة القطنية الهشه

يمكن تحضير عجينة الفطائر والبيتزا والمعجنات الشرقية الهشة من خلال العجينة القطنية الذهبية التي تحضر بعدة طرق مختلفة وبسيطة، حيث تحضر لكافة أنواع المعجنات فيمكن تحضيرها من خلال إتباعك هذه الخطوات التالية:

المكونات

ثلاثة أرباع كوب من الحليب السائل.

كوبان من الدقيق المنخول.

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من لبن الزبادي.

مقدار ملعقة كبيرة من السكر الناعم.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

مقدار ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ذرة ملح.

خطوات التحضير

تحضير وعاء متوسط الحجم ويوضع فيه السكر والحليب ولبن الزبادي معاً.

خلط السكر مع الحليب والزيت ولبن الزبادي والخميرة الفورية مع بعض حتى تمام التجانس.

إضافة الدقيق والبيكنج بودر والملح فوق المكونات مع التقليب المستمر للحصول على عجينة متماسكة وهشه.

تدهن العجينة بالقليل من الزيت ثم تترك لمدة نصف ساعة لكي ترتاح قليلاً.

تشكيل العجينة حسب الرغبة من خلال عمل فطائر محشوة دجاج أو لحمة مفرومة أو جبنه أو خضروات وغيرها الكثير من الحشوات والنكهات المختلفة.

يمكن تحضير تلك الفطائر مع كوب الشاي أو القهوة على وجبة الإفطار.

العجينة القطنية الهشة لها العديد من الاستخدامات وتشكيل الكثير من الوصفات والمعجنات بحشوات مختلفة ولذيذة ومتنوعة، منها:

تحضير خلية عسل النحل.

البيتزا الإيطالية بكافة أنواعها.

الفطائر الشرقية والمخبوزات.

المعجنات والمناقيش بالزعتر والجبنة.

فطائر تركية بحشواتها المختلفة

فطائر الدجاج اللذيذة.

أصابع العجينة المخبوزة.

الخبز بأنواعه من أشهرها خبز الفينو.

لفائف السكر والقرفة.

فطيرة التفاح.

استخدامات العجينة القطنية