طريقة تحضير كريم النشا والفازلين المذهل في تبييض البشرة وإزالة تجاعيد الوجه في 7 أيام

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يعتبر كريم النشا والفازلين من مستحضرات التجميل الرائعة في تبييض البشرة وإزالة تجاعيد الوجه في أقل من أسبوع، ويزيل الجلد الميت من البشرة، ويعمل على تجديد الخلايا الميتة من جديد ليعيد للبشرة نضارتها وحيويتها في وقت سريع جدًا، وهذا الكريم يتغلغل في المسام فيزيل الأوساخ، والبكتيريا، والجراثيم، والأتربة، التي تسبب البقع الداكنة والحبوب والبثور وتكون الندبات التي تشوه مظهر البشرة، كما يعمل على شد البشرة ويزيل التصبغات الجلدية، وينصح أطباء التجميل في العالم باستخدام الكريمات التي تحتوي على مكونات طبيعية، لأنها تحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات المفيدة للبشرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا والفازلين الرائع في تبييض البشرة والتخلص من التجاعيد.
مكونات عمل كريم النشا والفازلين
هذا الكريم الرهيب في حل جميع مشاكل البشرة، يحتوي على العديد من المكونات الطبيعية المفيدة والمغذية للبشرة وهى كما يأتي:-
- ملعقة واحدة كبيرة فازلين.
- ملعقة صغيرة قرنفل مطحون.
- مقدار ملعقة واحدة نشا.
- ملعقة صغيرة عصير ليمون.
سوف نقدم لكم متابعينا طريقة تحضير كريم النشا والفازلين المذهل في تبييض البشرة والقضاء على التجاعيد في وقت قصير جدًا وهى كما يلي:-
- نحضر وعاء صغير ونضع به النشا والقرنفل المطحون، ثم نقوم بتقليبهم مع بعض بشكل جيد.
- نضع على الخليط السابق الفازلين، ثم نقوم بالتقليب مرة أخرى حتى يصبح المزيج كريمي الشكل.
- نضيف عصير الليمون، وماء الورد تدريجيًا، ثم نقلب المكونات مع بعضها البعض حتى تصبح متجانسه تمامًا.
- نحضر علبة فارغة من الزجاج تكون نظيفة ونضع بداخلها الكريم، ثم نقوم بوضعه بالثلاجة حتى يصبح متماسك.
طريقة استعمال كريم النشا والفازلين
يجب علينا إتباع الطريقة الصحيحة في وضع الكريم على البشرة حتى نحصل على أكبر قدر من الاستفادة وهى كالتالي:-
- نغسل البشرة بالصابون والماء جيدًا، ثم نقوم بعمل حمام بخار للبشرة حتى تتفتح المسام ونتخلص من الزيوت والدهون المتراكمة داخلها.
- نقوم بإخراج الكريم من الثلاجة وندهن الرقبة والوجه والأيدي والمناطق السمراء، ثم نقوم بالتدليك برفق حتى يتغلغل الكريم داخل البشرة، ونحصل على أقصى استفادة ممكنة.
- يفضل وضع كريم النشا والفازلين قبل النوم ونتركه مدة 12 ساعة، ثم نقوم بغسلة في الصباح.
الوسوم
يعتبر كريم النشا والفازلين من مستحضرات التجميل الرائعة في تبييض البشرة وإزالة تجاعيد الوجه في أقل من أسبوع، ويزيل الجلد الميت من البشرة، ويعمل على تجديد الخلايا الميتة من جديد ليعيد للبشرة نضارتها وحيويتها في وقت سريع جدًا، وهذا الكريم يتغلغل في المسام فيزيل الأوساخ، والبكتيريا، والجراثيم، والأتربة، التي تسبب البقع الداكنة والحبوب والبثور وتكون الندبات التي تشوه مظهر البشرة، كما يعمل على شد البشرة ويزيل التصبغات الجلدية، وينصح أطباء التجميل في العالم باستخدام الكريمات التي تحتوي على مكونات طبيعية، لأنها تحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات المفيدة للبشرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا والفازلين الرائع في تبييض البشرة والتخلص من التجاعيد.
مكونات عمل كريم النشا والفازلين
هذا الكريم الرهيب في حل جميع مشاكل البشرة، يحتوي على العديد من المكونات الطبيعية المفيدة والمغذية للبشرة وهى كما يأتي:-
- ملعقة واحدة كبيرة فازلين.
- ملعقة صغيرة قرنفل مطحون.
- مقدار ملعقة واحدة نشا.
- ملعقة صغيرة عصير ليمون.
سوف نقدم لكم متابعينا طريقة تحضير كريم النشا والفازلين المذهل في تبييض البشرة والقضاء على التجاعيد في وقت قصير جدًا وهى كما يلي:-
- نحضر وعاء صغير ونضع به النشا والقرنفل المطحون، ثم نقوم بتقليبهم مع بعض بشكل جيد.
- نضع على الخليط السابق الفازلين، ثم نقوم بالتقليب مرة أخرى حتى يصبح المزيج كريمي الشكل.
- نضيف عصير الليمون، وماء الورد تدريجيًا، ثم نقلب المكونات مع بعضها البعض حتى تصبح متجانسه تمامًا.
- نحضر علبة فارغة من الزجاج تكون نظيفة ونضع بداخلها الكريم، ثم نقوم بوضعه بالثلاجة حتى يصبح متماسك.
طريقة استعمال كريم النشا والفازلين
يجب علينا إتباع الطريقة الصحيحة في وضع الكريم على البشرة حتى نحصل على أكبر قدر من الاستفادة وهى كالتالي:-
- نغسل البشرة بالصابون والماء جيدًا، ثم نقوم بعمل حمام بخار للبشرة حتى تتفتح المسام ونتخلص من الزيوت والدهون المتراكمة داخلها.
- نقوم بإخراج الكريم من الثلاجة وندهن الرقبة والوجه والأيدي والمناطق السمراء، ثم نقوم بالتدليك برفق حتى يتغلغل الكريم داخل البشرة، ونحصل على أقصى استفادة ممكنة.
- يفضل وضع كريم النشا والفازلين قبل النوم ونتركه مدة 12 ساعة، ثم نقوم بغسلة في الصباح.
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