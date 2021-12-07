عمل حلوى المولتن كيك في المنزل بطريقة سهلة ومماثلة للتي تقدم في المطاعم والكافيهات

تعتبر حلوى المولتن كيك من أشهر الحلويات الغربية مؤخرا المنتشرة في مصر، وقد نالت إعجاب الكثيرين لمذاقها المميز وخاصة محبين الشوكولاتة حيث تتدفق الشوكولاتة منها عند بدأ اكلها وهو منظر شهي للغاية لمحبين الشوكولاتة، وتتميز المولتن كيك بسهولة تحضيرها وتوافر مكوناتها في جميع المنازل، وتعتبر من الحلويات المفضلة لجميع الأطفال الصغار، حيث انه يمكن صنعها بالكثير من الحشوات والزينة فيوجد منها مولتن كيك بالشيكولاتة وبالفانيليا وبالفستق والآيس كريم وأيضا مولتن كيك بالنوتيلا وبالكثير من النكهات واليوم نستعرض لكم المولتن كيك بالشوكولاتة.

المولتن كيك

هي حلوى فرنسية المنشأ وتعرف المولتن كيك في بعض الدول باسم اللافا كيك

مقادير تحضير المولتن كيك

١٠٠ جرام من الزبدة الطرية

١٠٠ جرام من الشوكولاتة الداكنة (مفرومة)

١٨٠ جرام من السكر البني

٣ بيضات كاملين

ملعقة صغيرة من الفانيليا

٥٠ جرام من الدقيق

كوب من كريمة الخفق للتزيين في النهاية

قومي بتسخين الفرن حتى يصل إلى درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية.

احضري اطباق فرن وقومي بدهنها ببعض من الزبدة وقومي بوضعها في صينية الفرن.

الخطوة التالية هي تسخين الزبدة والشوكولاتة في وعاء به ماء دافئ على النار حتى تصبح لينة وطرية ويتجانس القوام ثم يترك الخليط ١٠ دقائق حتى يتماسك ويبرد.

احضري الخفاقة الكهربائية وقومي بإضافة الفانيليا والسكر والبيض ثم اخفقي الخليط جيدا حتى يصبح متجانساً ثم أضيفي الدقيق واخلطي مرة أخرى.

اضيفي خليط الشوكولاتة والزبدة التي صنعناها إلى خليط الفانيليا والسكر البيض والدقيق و اخلطيهم جيدا بالملعقة.

قومي بتوزيع الخليط في الأطباق التي تم دهنها بالزبدة لتقومي بإضافة الخليط بها.

قومي بوضع رشة من الماء في الصينية ثم ضعي فيها الأطباق وادخليها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية و اتركيها لمدة ١٢ دقيقة.

بعد تمام السواء اخرجي الصينية من الفرن وباستخدام سكينة رفيعة ازيلي الاطراف الغير مرغوب فيها من الأطباق حتى يسهل عليك قلب الأطباق.

قومي بقلب الأطباق في اطباق تقديم مع تزيينها بالكريمة او المكسرات و تقدم ساخنة.

طريقة تحضير المولتن كيك الشهية