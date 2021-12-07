طريقة عمل النوتيلا في المنزل بأسهل الطرق وأقل المكونات البيت

تعد شوكولاتة النوتيلا من أشهر أنواع الشكولاتات بين دول العالم وإنما العالم أجمع فهي منتشرة بنسبة كبيرة جداً في الدول وذلك لكثرة استخدامها ولأنها تتمتع بمذاق شهي ولذيذ بين الأنواع الأخرى فتعدد استخداماها فهي تستخدم في الفطار مع العيش التوست أو في الحلويات مثل الكريبات والأيس كريم وصواني الحلويات فهي محببة للجميع كبار وصغار فتلجأ ربات المنزل إلى عملها لكثرة طلب الأطفال لها ولأن سعرها باهظ في المحلات والأسواق لكثرة الكلب عليها. مكونات عمل النوتيلا بالحليب في المنزل معلقتان كبار من النسكافيه.

كيسين من الكريم كراميل.

معلقتان من الفانيليا.

كوب سكر ناعم.

10 معالق كبيرة لبن بودر.

معلقتان من الزيت.

علبتان من القشدة. طريقة تحضير النوتيلا بالحليب في المنزل بأسهل الخطوات في البداية نقوم بوضع اللبن البودرة في الخلاط الكهربائي ثم نضيف إليه الكريم كراميل والنسكافيه.

بعد ذلك نقوم بإضافة الزيت والسكر والقشدة والفانيليا والكاكاو.

بعدها نقوم بخلط جميع المكونات التي في السابق مع بعضها البعض حتى تتجانس ثم نقوم بوضعها في برطمان حتى نبدأ في استخدامها. مكونات عمل النوتيلا في المنزل بالبندق معلقة صغيره فانيليا.

نصف كوب كاكاو.

رشة ملح.

معلقتان كبار من زيت البندق.

كوب سكر الأبيض.

كوبان من البندق. طريقة تحضير النوتيلا بالبندق في المنزل بأسهل الخطوات في البداية نقوم بفرد البندق في صينية ونقوم بوضعها بالفرن على درجة حرارة 375 لمدة تتراوح إلى ربع ساعة ونقلبها ونتركها حتى تتحمص.

بعدها نقوم بتركه حتى يبرد ونقشره ونطحنه.

بعد ذلك نقوم بوضع الكاكاو الفانيليا والسكر ووزيت البندق والبندق في بالخلاط الكهربائي.

في النهاية نقوم بتشغيل الخلاط الكهربائي حتى تمتزج جميع المكونات ونضعها في الثلاجة. مكونات عمل النوتيلا بدون بندق في المنزل علبة قشدة

معلقتان زيت نباتي

معلقتان كاكاو كبار

5 معالق كبيرة لبن بودرة

معلقة صغيرة نسكافيه

ملعقة فانيليا صغيرة

نصف كوب سكر بودرة

ظرف كريم كراميل طريقة تحضير النوتيلا بدون بندق بأسهل الخطوات نأتي بالخلاط الكهربائي ونضع فيه جميع المكونات معاً حتى يمتزجوا مع السكر والحليب جيداً.

نقوم لوضع النوتيلا في برطمان محكم الغلق ونحتفظ بها داخل الثلاجة. الوسوم

تعد شوكولاتة النوتيلا من أشهر أنواع الشكولاتات بين دول العالم وإنما العالم أجمع فهي منتشرة بنسبة كبيرة جداً في الدول وذلك لكثرة استخدامها ولأنها تتمتع بمذاق شهي ولذيذ بين الأنواع الأخرى فتعدد استخداماها فهي تستخدم في الفطار مع العيش التوست أو في الحلويات مثل الكريبات والأيس كريم وصواني الحلويات فهي محببة للجميع كبار وصغار فتلجأ ربات المنزل إلى عملها لكثرة طلب الأطفال لها ولأن سعرها باهظ في المحلات والأسواق لكثرة الكلب عليها. مكونات عمل النوتيلا بالحليب في المنزل معلقتان كبار من النسكافيه.

كيسين من الكريم كراميل.

معلقتان من الفانيليا.

كوب سكر ناعم.

10 معالق كبيرة لبن بودر.

معلقتان من الزيت.

علبتان من القشدة. طريقة تحضير النوتيلا بالحليب في المنزل بأسهل الخطوات في البداية نقوم بوضع اللبن البودرة في الخلاط الكهربائي ثم نضيف إليه الكريم كراميل والنسكافيه.

بعد ذلك نقوم بإضافة الزيت والسكر والقشدة والفانيليا والكاكاو.

بعدها نقوم بخلط جميع المكونات التي في السابق مع بعضها البعض حتى تتجانس ثم نقوم بوضعها في برطمان حتى نبدأ في استخدامها. مكونات عمل النوتيلا في المنزل بالبندق معلقة صغيره فانيليا.

نصف كوب كاكاو.

رشة ملح.

معلقتان كبار من زيت البندق.

كوب سكر الأبيض.

كوبان من البندق. طريقة تحضير النوتيلا بالبندق في المنزل بأسهل الخطوات في البداية نقوم بفرد البندق في صينية ونقوم بوضعها بالفرن على درجة حرارة 375 لمدة تتراوح إلى ربع ساعة ونقلبها ونتركها حتى تتحمص.

بعدها نقوم بتركه حتى يبرد ونقشره ونطحنه.

بعد ذلك نقوم بوضع الكاكاو الفانيليا والسكر ووزيت البندق والبندق في بالخلاط الكهربائي.

في النهاية نقوم بتشغيل الخلاط الكهربائي حتى تمتزج جميع المكونات ونضعها في الثلاجة. مكونات عمل النوتيلا بدون بندق في المنزل علبة قشدة

معلقتان زيت نباتي

معلقتان كاكاو كبار

5 معالق كبيرة لبن بودرة

معلقة صغيرة نسكافيه

ملعقة فانيليا صغيرة

نصف كوب سكر بودرة

ظرف كريم كراميل طريقة تحضير النوتيلا بدون بندق بأسهل الخطوات نأتي بالخلاط الكهربائي ونضع فيه جميع المكونات معاً حتى يمتزجوا مع السكر والحليب جيداً.

نقوم لوضع النوتيلا في برطمان محكم الغلق ونحتفظ بها داخل الثلاجة.

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