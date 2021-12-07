طريقة عمل بديل النوتيلا لحشو وتزيين الكيك والحلويات المختلفة

بديل النوتيلا ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيره سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيرها، كما يمكن استخدامه في تزيين وحشو العديد من الوصفات.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل بديل النوتيلا.

مكونات بديل النوتيلا

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:

كوب من الحليب المكثف المحلى.

ملعقتين كبار من الكاكاو الخام أو ٢٠ جرام.

ربع كوب من الزيت النباتي الصافي أو ٦٠ مل.

ملعقة صغيرة من مكسب الطعم بنكهة البندق أو نسكافيه بنكهة البندق.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل بديل النوتيلا وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بخلط جميع المكونات جيدا مع بعضهم البعض بواسطة الهاند بلندر.

ونستمر في التقليب لفترة من الزمن حتي تتجانس جميع المكونات ويثقل قوام الخليط ويكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

كما يمكن استخدامه في تزيين أنواع عديدة من الوصفات مثل الكيك أو الفطائر الحلوة أو لقمة القاضي.

كما يمكن استخدامه كذلك في حشو العديد من الوصفات مثل الدونات أو الكب كيك.

وكما يوجد كذلك العديد من الصوصات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة.

طريقة عمل الحليب المحلى المكثف في المنزل

إعداد الحليب المكثف في المنزل من أسهل ما يكون وطريقة تحضيره كالتالي: