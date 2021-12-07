طريقة عمل كبسة الدجاج بطريقة سهلة وبسيطة

تعد الكبسة من أشهر المأكولات في الوطن السعودي والعربي بشكل خاص. حيث تتنوع طرق عمل الكبسة فيوجد كبسة بالدجاج ويوجد باللحم ويوجد العديد من طرق الكبسة السعودي. ولكن سنقدم لكم في هذا المقال طريقة كبسة الدجاج السعودي بطريقة سهلة ومميزة مثل المطاعم. كبسة الدجاج السعودية كبسة الدجاج السعودية تعد كبسة الدجاج السعودي من الاكلات المنتشرة في الوطن العربي والسعودي حيث انها من الاكلات الأساسية في المناسبات والعزام لذلك سنقدمها لكم بطريقة سهلة وبسيطة. المكونات احضار ثلاثة اكواب من ارز البسمتي المنقوع.

أربع ملاعق كبيرة من زيت الذرة.

ثلاث حبات من البندورة المقشرة والمفرومة.

وضع قرنان من الفلفل الاخضر المقطع.

ورقتا غار.

عودان من القرفة.

وضع عشر حبات من الفلفل الاسود صحيح.

اضافة ملعقة كبيرة من بهارات الكبسة.

ملعقة كبيرة من الملح.

ست قطع من صدور الدجاج.

بصلة كبيرة مقطعه الي جوانح.

ملعقتان كبيرتان من معجون الطماطم.

حبتا لومي.

ثماني حبات من الهيل الصحيح.

وضع ست حبات من القرنفل.

خمسة اكواب من الماء. طريقة التحضير نقوم بإحضار قدر مناسب الحجم ووضع كل من الملح واللومي والقرنفل الصحيح ورق الغار والفلفل الاسود والهيل الصحيح والقرفة وبهارات الكبسة بداخلة ونتركه جانبا.

احضار وعاء مناسب ووضع القليل من زيت الذرة بداخلة ورفعه على النار حتى يسخن قليلا.

اضافة البصل فوق الزيت وتحريكه بشكل مستمر حتى يتحمر تماما ثم يتم رفعه من على النار مع رفع القليل منه في طابق جانبي من اجل الزينة.

اعداد لوح التقطيع الخاص باللحوم ووضع صدور الدجاج عليه وتقطيعها الي مكعبات ذات حجم مناسب.

اضافة مكعبات الدجاج فوق البصل وتقليبها جيدا وتركها قليلا على النار ثم اضافة البهارات الصحيحة وتقليب كافة المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد.

ترك الدجاج على النار لمدة لا تقل عن دقيقتين مع الانتباه لوضع غطاء الوعاء عليه في تلك الاثناء.

وضع كل من الفلفل الحار معجون البندورة والبندورة فوق الدجاج وتحريكه جيدا ثم اضافة الماء وغلق الوعاء وتركه على نار مرتفعة الحرارة لعدة دقائق حتى يغلي.

اضافة الارز المنقوع فوق الماء مع الانتباه لان يكون الماء قد غمر الارز بشكل جيد ثم تركه على نار قوية حتى يغلي وتخفيف النار من تحته مع وضع غطاء الوعاء عليه وتركه حتى ينضج تماما.

نقوم برفع الارز من على النار وتركه جانبا لعدة دقائق حتى يتشرب الماء بشكل جيد ثم تقديمه في طبق مناسب. كبسة الروبيان السعودية المكونات اضافة أربع اكواب من ارز البسمتي المغسول والمنقوع.

نصف كوب من السمن والزيت النباتي.

كوبان من البصل المفروم.

وضع خمسة اكواب من الروبيان المتوسط الحجم والمقشر.

وضع ملح وفلفل اسود حسب الرغبة.

خمس حبات من الطماطم المفرومة.

ملعقتان كبيرتان من معجون الطماطم.

عشرة اكواب مرق السمك او مرق الخضار. المكوناتطريقة التحضيركبسة الروبيان السعودية المكونات مكونات التوابل: وضع ملعقة صغيرة من الكمون والهيل ومسحوق جذور الخلنجان.

ملعقة صغيرة ونصف من بودرة الكزبرة.

اضافة ملعقة صغيرة من بودرة القرفة.

ثلاث ورقات من الغار.

ملعقة صغيرة وربع من بودرة اللومي. مكونات للتزيين: رشة من الكزبرة الخضراء المقطعة.

وضع القليل من البصل الاخضر المقطع. طريقة التحضير نقوم بتسخين السمنة في وعاء كبير ثم اضافة البصل وتقليبه على نار متوسطة الحرارة الي ان يصبح لونه ذهبيا.

اضافة الروبيان الي البصل وطهيه لمدة دقيقتين تقريبا ثم تتبيله بالملح والفلفل ثم يتم اضافة جميع التوابل.

تقليب الروبيان جيدا مع التوابل ثم اضافة معجون الطماطم مع المرق ثم ترك المزيج الي ان يغلي.

اضافة الارز الي الخليط وطهيه لمدة خمس وعشرون دقيقه تقريبا.

وضع القدر عن النار وتركه ليرتاح قليلا.

وضع الكبسة في طبق مناسب للتقديم وتزيين الطبق بالكزبرة والبصل الاخضر. صوص الدقوس للكبسة المكونات وضع فصان من الثوم.

ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة الناعمة.

اضافة خمس حبات من البندورة.

قرن واحد من الفلفل الاخضر الحار.

أربع ملاعق من معجون البندورة. طريقة التحضير نقوم بتقطيع كلا من الثوم والبندورة والفلفل الاخضر الحار الي قطع مناسبة ووضعهم في وعاء مناسب وتركهم جانبا.

احضار وعاء الخلاط الكهربائي ووضع كل من الثوم والبندورة بداخلة وإغلاقه بشكل جيد وخلط كافة المكونات مع بعضها البعض للحصول على صوص ناعم.

احضار وعاء مناسب الحجم ووضع خليط البندورة بداخلة ورفعه على نار متوسطة الحرارة.

اضافة كل من الملح الكزبرة المطحونة ناعما الفلفل الاخضر الحار ومعجون البندورة فوق الخليط البندورة وخلطهم بشكل جيد.

ترك الصوص علي نار منخفضة الحرارة حتى يصبح ذا قوام كثيف ثم يتم رفعه من على النار ووضعه في طبق مناسب وتقديمه. طريقة التحضيرصوص الدقوس للكبسة المكوناتطريقة التحضير الوسوم

تعد الكبسة من أشهر المأكولات في الوطن السعودي والعربي بشكل خاص. حيث تتنوع طرق عمل الكبسة فيوجد كبسة بالدجاج ويوجد باللحم ويوجد العديد من طرق الكبسة السعودي. ولكن سنقدم لكم في هذا المقال طريقة كبسة الدجاج السعودي بطريقة سهلة ومميزة مثل المطاعم. كبسة الدجاج السعودية كبسة الدجاج السعودية تعد كبسة الدجاج السعودي من الاكلات المنتشرة في الوطن العربي والسعودي حيث انها من الاكلات الأساسية في المناسبات والعزام لذلك سنقدمها لكم بطريقة سهلة وبسيطة. المكونات احضار ثلاثة اكواب من ارز البسمتي المنقوع.

أربع ملاعق كبيرة من زيت الذرة.

ثلاث حبات من البندورة المقشرة والمفرومة.

وضع قرنان من الفلفل الاخضر المقطع.

ورقتا غار.

عودان من القرفة.

وضع عشر حبات من الفلفل الاسود صحيح.

اضافة ملعقة كبيرة من بهارات الكبسة.

ملعقة كبيرة من الملح.

ست قطع من صدور الدجاج.

بصلة كبيرة مقطعه الي جوانح.

ملعقتان كبيرتان من معجون الطماطم.

حبتا لومي.

ثماني حبات من الهيل الصحيح.

وضع ست حبات من القرنفل.

خمسة اكواب من الماء. طريقة التحضير نقوم بإحضار قدر مناسب الحجم ووضع كل من الملح واللومي والقرنفل الصحيح ورق الغار والفلفل الاسود والهيل الصحيح والقرفة وبهارات الكبسة بداخلة ونتركه جانبا.

احضار وعاء مناسب ووضع القليل من زيت الذرة بداخلة ورفعه على النار حتى يسخن قليلا.

اضافة البصل فوق الزيت وتحريكه بشكل مستمر حتى يتحمر تماما ثم يتم رفعه من على النار مع رفع القليل منه في طابق جانبي من اجل الزينة.

اعداد لوح التقطيع الخاص باللحوم ووضع صدور الدجاج عليه وتقطيعها الي مكعبات ذات حجم مناسب.

اضافة مكعبات الدجاج فوق البصل وتقليبها جيدا وتركها قليلا على النار ثم اضافة البهارات الصحيحة وتقليب كافة المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد.

ترك الدجاج على النار لمدة لا تقل عن دقيقتين مع الانتباه لوضع غطاء الوعاء عليه في تلك الاثناء.

وضع كل من الفلفل الحار معجون البندورة والبندورة فوق الدجاج وتحريكه جيدا ثم اضافة الماء وغلق الوعاء وتركه على نار مرتفعة الحرارة لعدة دقائق حتى يغلي.

اضافة الارز المنقوع فوق الماء مع الانتباه لان يكون الماء قد غمر الارز بشكل جيد ثم تركه على نار قوية حتى يغلي وتخفيف النار من تحته مع وضع غطاء الوعاء عليه وتركه حتى ينضج تماما.

نقوم برفع الارز من على النار وتركه جانبا لعدة دقائق حتى يتشرب الماء بشكل جيد ثم تقديمه في طبق مناسب. كبسة الروبيان السعودية المكونات اضافة أربع اكواب من ارز البسمتي المغسول والمنقوع.

نصف كوب من السمن والزيت النباتي.

كوبان من البصل المفروم.

وضع خمسة اكواب من الروبيان المتوسط الحجم والمقشر.

وضع ملح وفلفل اسود حسب الرغبة.

خمس حبات من الطماطم المفرومة.

ملعقتان كبيرتان من معجون الطماطم.

عشرة اكواب مرق السمك او مرق الخضار. المكوناتطريقة التحضيركبسة الروبيان السعودية المكونات مكونات التوابل: وضع ملعقة صغيرة من الكمون والهيل ومسحوق جذور الخلنجان.

ملعقة صغيرة ونصف من بودرة الكزبرة.

اضافة ملعقة صغيرة من بودرة القرفة.

ثلاث ورقات من الغار.

ملعقة صغيرة وربع من بودرة اللومي. مكونات للتزيين: رشة من الكزبرة الخضراء المقطعة.

وضع القليل من البصل الاخضر المقطع. طريقة التحضير نقوم بتسخين السمنة في وعاء كبير ثم اضافة البصل وتقليبه على نار متوسطة الحرارة الي ان يصبح لونه ذهبيا.

اضافة الروبيان الي البصل وطهيه لمدة دقيقتين تقريبا ثم تتبيله بالملح والفلفل ثم يتم اضافة جميع التوابل.

تقليب الروبيان جيدا مع التوابل ثم اضافة معجون الطماطم مع المرق ثم ترك المزيج الي ان يغلي.

اضافة الارز الي الخليط وطهيه لمدة خمس وعشرون دقيقه تقريبا.

وضع القدر عن النار وتركه ليرتاح قليلا.

وضع الكبسة في طبق مناسب للتقديم وتزيين الطبق بالكزبرة والبصل الاخضر. صوص الدقوس للكبسة المكونات وضع فصان من الثوم.

ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة الناعمة.

اضافة خمس حبات من البندورة.

قرن واحد من الفلفل الاخضر الحار.

أربع ملاعق من معجون البندورة. طريقة التحضير نقوم بتقطيع كلا من الثوم والبندورة والفلفل الاخضر الحار الي قطع مناسبة ووضعهم في وعاء مناسب وتركهم جانبا.

احضار وعاء الخلاط الكهربائي ووضع كل من الثوم والبندورة بداخلة وإغلاقه بشكل جيد وخلط كافة المكونات مع بعضها البعض للحصول على صوص ناعم.

احضار وعاء مناسب الحجم ووضع خليط البندورة بداخلة ورفعه على نار متوسطة الحرارة.

اضافة كل من الملح الكزبرة المطحونة ناعما الفلفل الاخضر الحار ومعجون البندورة فوق الخليط البندورة وخلطهم بشكل جيد.

ترك الصوص علي نار منخفضة الحرارة حتى يصبح ذا قوام كثيف ثم يتم رفعه من على النار ووضعه في طبق مناسب وتقديمه. طريقة التحضيرصوص الدقوس للكبسة المكوناتطريقة التحضير

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