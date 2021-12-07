اقوي تركيبة طبية لتفتيح البشرة 5 درجات ونتائجها مذهلة

تبحث عدد كبير من السيدات عبر الانترنت، عن كريمات لتفتيح البشرة وتبييضها، وسنضع اليوم بين أيديكم تركيبة طبية رائعة يمكن أن تستخدمها البنات والستات من أجل تفتيح البشرة ونضارتها، فهي تركيبة تم تجربتها على كثير من السيدات، وأظهرت نتائج فعالة، حيث وصلت نتيجتها في بعض الحالات الي تفتيح البشرة خمس درجات، وهي تتكون عدد من الكريمات تقوم السيدة بشرائها من الصيدلية وتحضيرها في المنزل بكل سهولة. مكونات تركيبة كريم تفتيح البشرة مكونات تركيبة كريم تفتيح البشرة يمكن القيام بتحضير كريم تبييض البشرة والذي يتكون من المواد التالية: نستخدم بيبانثين كريم ويستخدم لترطيب البشرة ويمنع جفاف والتهابات الجلد ويتم شرائه من الصيدلية، ويحتوي على المادة الفعالة ديكسبانثينول تعمل علي تجديد خلايا الجلد ويمكن أن نجد هذه المادة الفعالة أيضا في كريم بانثينول. كريم هيدروكينون ويوجد منه أنواع كثيرة في الصيدليات مثل أفو كرين حيث نحضر تركيز 2%، وهو يستخدم لتفتيح وأيضا تقشير البشرة، حيث أنه يقلل افراز مادة الميلانين المسؤولة عن اسمرار البشرة، ويمكن الاستغناء عنه بالنسبة للمرآة الحامل وأيضا للأطفال أقل من 12 عام كريم فيتامين E وهو كريم مضادة للأكسدة واذا لم نجد الكريم يمكن استخدام كبسولات فيتامين E وهي تتواجد بأكثر من تركيز وهو مفيد للبشرة يمنع التجاعيد ويوجد تركيزين 400 وتركيز 1000 طريقة تحضير كريم تفتيح البشرة نقوم باحضار الكريمات الثلاثة من الصيدلية ويتم تحضيره في المنزل، وذلك عن طريق أخذ كميات متساوية من الكريمات، واذا استخدمنا كبسولات فيتامين E سنستخدم 10 كبسولات فيتامين E تركيز 400

ونقوم بتقليب هذه الخلطة جيدا ونضعها في برطمان زجاج، ويتم حفظها في مكان جاف

بالنسبة لطريقة استخدام هذه التركيبة الطبية، فانه يتم استخدامها كل يوم قبل النوم مباشرة، ويجب أولا أن نختبر جزء بسيط علي الجلد حتي نتأكد انها لن تؤثر علي البشرة، حيث توجد بعض الأشخاص بشرتهم حساسة يمكن أن يحدث لهم احمرار او تهيج لذلك يجب عمل اختبار في البداية وبعد ذلك يتم استخدامه بأمان

ولا يتم التعرض للشمس بعد أن يتم وضعه علي البشرة، ومع تكرار استخدام التركيبة سيتم تفتيح البشرة خمس درجات طريقة تحضير كريم تفتيح البشرة الوسوم

تبحث عدد كبير من السيدات عبر الانترنت، عن كريمات لتفتيح البشرة وتبييضها، وسنضع اليوم بين أيديكم تركيبة طبية رائعة يمكن أن تستخدمها البنات والستات من أجل تفتيح البشرة ونضارتها، فهي تركيبة تم تجربتها على كثير من السيدات، وأظهرت نتائج فعالة، حيث وصلت نتيجتها في بعض الحالات الي تفتيح البشرة خمس درجات، وهي تتكون عدد من الكريمات تقوم السيدة بشرائها من الصيدلية وتحضيرها في المنزل بكل سهولة. مكونات تركيبة كريم تفتيح البشرة مكونات تركيبة كريم تفتيح البشرة يمكن القيام بتحضير كريم تبييض البشرة والذي يتكون من المواد التالية: نستخدم بيبانثين كريم ويستخدم لترطيب البشرة ويمنع جفاف والتهابات الجلد ويتم شرائه من الصيدلية، ويحتوي على المادة الفعالة ديكسبانثينول تعمل علي تجديد خلايا الجلد ويمكن أن نجد هذه المادة الفعالة أيضا في كريم بانثينول. كريم هيدروكينون ويوجد منه أنواع كثيرة في الصيدليات مثل أفو كرين حيث نحضر تركيز 2%، وهو يستخدم لتفتيح وأيضا تقشير البشرة، حيث أنه يقلل افراز مادة الميلانين المسؤولة عن اسمرار البشرة، ويمكن الاستغناء عنه بالنسبة للمرآة الحامل وأيضا للأطفال أقل من 12 عام كريم فيتامين E وهو كريم مضادة للأكسدة واذا لم نجد الكريم يمكن استخدام كبسولات فيتامين E وهي تتواجد بأكثر من تركيز وهو مفيد للبشرة يمنع التجاعيد ويوجد تركيزين 400 وتركيز 1000 طريقة تحضير كريم تفتيح البشرة نقوم باحضار الكريمات الثلاثة من الصيدلية ويتم تحضيره في المنزل، وذلك عن طريق أخذ كميات متساوية من الكريمات، واذا استخدمنا كبسولات فيتامين E سنستخدم 10 كبسولات فيتامين E تركيز 400

ونقوم بتقليب هذه الخلطة جيدا ونضعها في برطمان زجاج، ويتم حفظها في مكان جاف

بالنسبة لطريقة استخدام هذه التركيبة الطبية، فانه يتم استخدامها كل يوم قبل النوم مباشرة، ويجب أولا أن نختبر جزء بسيط علي الجلد حتي نتأكد انها لن تؤثر علي البشرة، حيث توجد بعض الأشخاص بشرتهم حساسة يمكن أن يحدث لهم احمرار او تهيج لذلك يجب عمل اختبار في البداية وبعد ذلك يتم استخدامه بأمان

ولا يتم التعرض للشمس بعد أن يتم وضعه علي البشرة، ومع تكرار استخدام التركيبة سيتم تفتيح البشرة خمس درجات طريقة تحضير كريم تفتيح البشرة

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