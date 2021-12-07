طريقة عمل الباستا فلورا بمكونات بسيطة بطعم لذيذ في البيت

تعتبر باستا فلورا من أشهر المعجنات على مستوى العالم وأصلها طعام يوناني، وتعد من الأطعمة السهلة التحضير وبمكونات متوافرة في البيت وبأقل تكلفة، وهي مكونة من الدقيق والبيض والمربي ومكونات أخري سهلة، ويمكنك تناول الباستا فلورا جانب الشاى الساخن على وجبة الأفطار أو في العشاء، وتتنوع حشواتها اللذيذة المختلفة من مربات الفراولة والمشمش والتين أو صوص الشوكولاتة والمكسرات المختلفة وهي من أنواع الكيك المتميزة اللذيذة التي تشتهر بالطعم الرائع الشهي، ولذلك سوف نتعرف سوياً على طريقة عمل الباستا فلورا بالمربي المشمش والفرواولة بمكونات سهلة وبسيطة في البيت. مكونات الباستا فلورا 6 أكواب دقيق

1 ونصف سكر

2 كيس فانيليا

6 عدد بيض

2 كيس بيكنج بودر

ربع ملعقة صغيرة ملح

ملعقة خل

نصف كوب زيت

نصف كوب سمنة

مربي مشمش أو مربي تين أو حسب الرغبة طريقة تحضير الباستا فلورا: أولاً نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة 180 درجة مئوية. ونحضر وعاء كبير ونضع فيه البيض والسكر والفانيليا والخل والسمنة ونخلط المكونات جيداً بعد ذلك نضيف الدقيق والبيكنج بودر تدريجي إلى الخليط ونقلب المكونات معاً نقوم بتقسيم العجينة إلى ربع الكمية وتوضع على جانب إلى حين التجهيز نقوم بفرد باقي العجينة في صينية الخبز، ونضع عليها المربي المشمش ثم نبشر ربع كمية العجين الأخري فوق المربي باستخدام القطاعة أو المبشرة ثم توضع في الفرن ساخن على درجة حرارة 180 لمدة نصف ساعة على الأقل حتي تنضج وتتحمر وتخرج وتقدم وبالسعادة والراحة. طريقة عمل الباستا فلورا بالمربي الفراولة المكونات 3 كوب من الدقيق

واحد كوب سمنة

واحد كوب سكر ناعم

2 بيض

2 ملعقة بيكنج بودر

بشر برتقال

ملعقة صغيرة فانيليا

قليل من الملح

مربي فراولة طريقة التحضير نحضر وعاء ونخلط الدقيق والملح والبيكنج بودر معاً نخفق السكر مع الزبدة مع البيض والفانيليا وبشر البرتقال ونقلب المكونات جيداً نخلط المكونات الدقيق مع خليط البيض والزلدة حتي تمتزج جيداً تترك العجينة تترتاح نصف ساعة على جانب نقسم العجينة إلى قسمين قسم أصغر من القسم الأخر نقوم بفرد العجينة القسم الأكبر في قاع الصينية، ونضع مربي الفراولة فوق طبقة العجين الباستا فلورا نبشر كمية العجينة الباقية فوق المربي وتدخل الفرن على درجة حرارة 180 حتي تصبح لونها ذهبي وتخرج وتبرد تماماً وتقدم بطبق التقديم الوسوم

تعتبر باستا فلورا من أشهر المعجنات على مستوى العالم وأصلها طعام يوناني، وتعد من الأطعمة السهلة التحضير وبمكونات متوافرة في البيت وبأقل تكلفة، وهي مكونة من الدقيق والبيض والمربي ومكونات أخري سهلة، ويمكنك تناول الباستا فلورا جانب الشاى الساخن على وجبة الأفطار أو في العشاء، وتتنوع حشواتها اللذيذة المختلفة من مربات الفراولة والمشمش والتين أو صوص الشوكولاتة والمكسرات المختلفة وهي من أنواع الكيك المتميزة اللذيذة التي تشتهر بالطعم الرائع الشهي، ولذلك سوف نتعرف سوياً على طريقة عمل الباستا فلورا بالمربي المشمش والفرواولة بمكونات سهلة وبسيطة في البيت. مكونات الباستا فلورا 6 أكواب دقيق

1 ونصف سكر

2 كيس فانيليا

6 عدد بيض

2 كيس بيكنج بودر

ربع ملعقة صغيرة ملح

ملعقة خل

نصف كوب زيت

نصف كوب سمنة

مربي مشمش أو مربي تين أو حسب الرغبة طريقة تحضير الباستا فلورا: أولاً نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة 180 درجة مئوية. ونحضر وعاء كبير ونضع فيه البيض والسكر والفانيليا والخل والسمنة ونخلط المكونات جيداً بعد ذلك نضيف الدقيق والبيكنج بودر تدريجي إلى الخليط ونقلب المكونات معاً نقوم بتقسيم العجينة إلى ربع الكمية وتوضع على جانب إلى حين التجهيز نقوم بفرد باقي العجينة في صينية الخبز، ونضع عليها المربي المشمش ثم نبشر ربع كمية العجين الأخري فوق المربي باستخدام القطاعة أو المبشرة ثم توضع في الفرن ساخن على درجة حرارة 180 لمدة نصف ساعة على الأقل حتي تنضج وتتحمر وتخرج وتقدم وبالسعادة والراحة. طريقة عمل الباستا فلورا بالمربي الفراولة المكونات 3 كوب من الدقيق

واحد كوب سمنة

واحد كوب سكر ناعم

2 بيض

2 ملعقة بيكنج بودر

بشر برتقال

ملعقة صغيرة فانيليا

قليل من الملح

مربي فراولة طريقة التحضير نحضر وعاء ونخلط الدقيق والملح والبيكنج بودر معاً نخفق السكر مع الزبدة مع البيض والفانيليا وبشر البرتقال ونقلب المكونات جيداً نخلط المكونات الدقيق مع خليط البيض والزلدة حتي تمتزج جيداً تترك العجينة تترتاح نصف ساعة على جانب نقسم العجينة إلى قسمين قسم أصغر من القسم الأخر نقوم بفرد العجينة القسم الأكبر في قاع الصينية، ونضع مربي الفراولة فوق طبقة العجين الباستا فلورا نبشر كمية العجينة الباقية فوق المربي وتدخل الفرن على درجة حرارة 180 حتي تصبح لونها ذهبي وتخرج وتبرد تماماً وتقدم بطبق التقديم

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