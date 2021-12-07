طريقة عمل المموش الكويتي أسهل طريقة عمل الماش مع الرز والدجاج

طريقة عمل المموش الكويتي، واحدة من أشهر الأكلات الشعبية الكويتية، التي نالت استحسان الكثيرين، خاصة من أهل الكويت ووافديها، سواء ممن وفدوا إليها للعمل أو الدراسة أو السياحة، ونقلوا ثقافة المطبخ الكويتي إلى العالم العربي كله، وأكلة المموش الكويتي، تعتبر أكله رئيسة وطبق غداء رئيس، يمكنك طهيه وتقديمه في العزومات والمناسبات، فهو يناسب تلك الأجواء التي ترغبين فيها في الفخر بمائدتك، ويشتهر المموش بأكثر من طريقة لتحضيره مثل؛ طريقة المموش الكويتي القصار، وطريقة عمل المموش الكويتي بالربيان، وطريقة عمل الماش مع الرز، وكذلك طريقة عمل عيش مموش، وطريقة المموش الكويتي باللحم، وإذا أردت معرفة ماهو الماش الكويتي، أو ماهو المموش يجب عليك، تعلم طريقة طبخ الماش الصحيحة أولا.ما هو الماش الكويتي
هو أقرب وجبة تشبه في شهرتها، عددًا من الأكلات الخليجية المعروفة مثل؛ طريقة عمل مجبوس اللحم منال العالم، وطريقة عمل منسف اللحم الأردني، وطريقة دجاج مسالا منال العالم، وطريقة عمل الزربيان الهندي، وكلها طرق خفيفة ومتنوعة لأطعمة مختلفة، وتختلف فيما بينها في المقادير، على الرغم من تشابه بعضها في طريقة وكيفية التحضير مثل تشابه المموش مع الزربيان.طريقة عمل الماش مع الرز
- دجاجة كاملة ومقطعة.
- 3 أكواب أرز بسمتي.
- كوب من الماش.
- ½ كوب منقوع زعفران.
- كوب زبادي.
- حبتان بصل صغيرتان مقطعتان.
- ملعقة كركم صغيرة.
- 3 حبات باندورا مفرومة.
- ملعقة صغيرة بهارات دجاج.
- زيت نباتي.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.
- حبات بهارات صحيحة غير مطحونة.
- ملعقة كبيرة زنجبيل مفروم.
- مفروم ثوم بمقدار ملعقة كبيرة.
- ملعقة سمن بلدي كبيرة.
- اغسلي الدجاج وقطعيه إلى 8 قطع.
- وبعدها ضعي الدجاج في وعاء به ماء ساخن مع حبات البهارات الصحيحة من أجل السلق.
- وبعد أن تغلي أزيلي الرغوة من الوجه، وصفيها من المرق.
- وبعدها ضعي المقلاة على نار هادئة، وسخني الزيت واقلي الدجاج بها.
- وأحضري وعاء آخر وضعي به قليل من الزيت، وشوحي البصل حتى يذبل.
- وضعي السمن وأضيفي الثوم والزنجبيل مع التقليب حتى يتحول إلى اللون الأحمر.
- وبعدها أضيفي الباندورا وحركيها حتى يتبخر الماء تماما.
- وأضيفي الزبادي ونصف كمية الزعفران المنقوع إلى المكونات.
- وضعي بعدها البهارات والملح وقطع الدجاج.
- واتركيها حتى ينضج الدجاج جيدا.
- وأثناء نضج الدجاج، ضعي الماش في ماء مغلي.
- واتركيه على النار حتى يغلي ثم ضعيه جانبا.
- وفي وعاء آخر شوحي البصل في الزيت حتى يحمر وأضيفي الأرز.
- واسكبي فوقه مرق الدجاج حتى يغمر الأرز كله.
- وهدئي النار حتى يتشرب الأرز للمرق، واتركيه ينضج على مدار ربع الساعة.
- وأخيرا أحضري وعاء واسع ضعي به نصف كمية الأرز.
- وضعي الدجاج فوق الأرز ووزعي الماش أعلى الدجاج وفوقه كمية الأرز المتبقية.
- واسكبي على الوجه باقي كمية منقوع الزعفران.
- واتركي الوعاء على نار هادئة لربع الساعة حتى تنضج كل المكونات معا.
- وقدميه لأسرتك ساخنًا بعد أن يجهز مع المقبلات.
الوسوم
طريقة عمل المموش الكويتي، واحدة من أشهر الأكلات الشعبية الكويتية، التي نالت استحسان الكثيرين، خاصة من أهل الكويت ووافديها، سواء ممن وفدوا إليها للعمل أو الدراسة أو السياحة، ونقلوا ثقافة المطبخ الكويتي إلى العالم العربي كله، وأكلة المموش الكويتي، تعتبر أكله رئيسة وطبق غداء رئيس، يمكنك طهيه وتقديمه في العزومات والمناسبات، فهو يناسب تلك الأجواء التي ترغبين فيها في الفخر بمائدتك، ويشتهر المموش بأكثر من طريقة لتحضيره مثل؛ طريقة المموش الكويتي القصار، وطريقة عمل المموش الكويتي بالربيان، وطريقة عمل الماش مع الرز، وكذلك طريقة عمل عيش مموش، وطريقة المموش الكويتي باللحم، وإذا أردت معرفة ماهو الماش الكويتي، أو ماهو المموش يجب عليك، تعلم طريقة طبخ الماش الصحيحة أولا.ما هو الماش الكويتي
هو أقرب وجبة تشبه في شهرتها، عددًا من الأكلات الخليجية المعروفة مثل؛ طريقة عمل مجبوس اللحم منال العالم، وطريقة عمل منسف اللحم الأردني، وطريقة دجاج مسالا منال العالم، وطريقة عمل الزربيان الهندي، وكلها طرق خفيفة ومتنوعة لأطعمة مختلفة، وتختلف فيما بينها في المقادير، على الرغم من تشابه بعضها في طريقة وكيفية التحضير مثل تشابه المموش مع الزربيان.طريقة عمل الماش مع الرز
- دجاجة كاملة ومقطعة.
- 3 أكواب أرز بسمتي.
- كوب من الماش.
- ½ كوب منقوع زعفران.
- كوب زبادي.
- حبتان بصل صغيرتان مقطعتان.
- ملعقة كركم صغيرة.
- 3 حبات باندورا مفرومة.
- ملعقة صغيرة بهارات دجاج.
- زيت نباتي.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.
- حبات بهارات صحيحة غير مطحونة.
- ملعقة كبيرة زنجبيل مفروم.
- مفروم ثوم بمقدار ملعقة كبيرة.
- ملعقة سمن بلدي كبيرة.
- اغسلي الدجاج وقطعيه إلى 8 قطع.
- وبعدها ضعي الدجاج في وعاء به ماء ساخن مع حبات البهارات الصحيحة من أجل السلق.
- وبعد أن تغلي أزيلي الرغوة من الوجه، وصفيها من المرق.
- وبعدها ضعي المقلاة على نار هادئة، وسخني الزيت واقلي الدجاج بها.
- وأحضري وعاء آخر وضعي به قليل من الزيت، وشوحي البصل حتى يذبل.
- وضعي السمن وأضيفي الثوم والزنجبيل مع التقليب حتى يتحول إلى اللون الأحمر.
- وبعدها أضيفي الباندورا وحركيها حتى يتبخر الماء تماما.
- وأضيفي الزبادي ونصف كمية الزعفران المنقوع إلى المكونات.
- وضعي بعدها البهارات والملح وقطع الدجاج.
- واتركيها حتى ينضج الدجاج جيدا.
- وأثناء نضج الدجاج، ضعي الماش في ماء مغلي.
- واتركيه على النار حتى يغلي ثم ضعيه جانبا.
- وفي وعاء آخر شوحي البصل في الزيت حتى يحمر وأضيفي الأرز.
- واسكبي فوقه مرق الدجاج حتى يغمر الأرز كله.
- وهدئي النار حتى يتشرب الأرز للمرق، واتركيه ينضج على مدار ربع الساعة.
- وأخيرا أحضري وعاء واسع ضعي به نصف كمية الأرز.
- وضعي الدجاج فوق الأرز ووزعي الماش أعلى الدجاج وفوقه كمية الأرز المتبقية.
- واسكبي على الوجه باقي كمية منقوع الزعفران.
- واتركي الوعاء على نار هادئة لربع الساعة حتى تنضج كل المكونات معا.
- وقدميه لأسرتك ساخنًا بعد أن يجهز مع المقبلات.
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