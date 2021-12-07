كريم جونسون والنشا.. أقوى وصفة لتبيض فورى للوجه بياض الثلج احصلي على 5 درجات أفتح

تعد وصفة كريم النشا وجونسون من أقوى الوصفات التي تمنحك بياض الثلج فى وقت قصير، كما تعمل الوصفة على الترطيب الجيد للوجه وتعطيه ملمس ناعم مثل الأطفال، ومكون النشا يعمل على حل العديد من مشاكل البشرة التي تواجهه معظم الفتيات مثل التخلص من الحبوب وتوحيد لون البشرة والقضاء على التصبغات والبقع الداكنة، كما أن الترطيب الدائم للبشرة يؤخر من ظهور التجاعيد وتلف خلايا البشرة، فتستطيعي بمكونين فقط الحصول على بشرة مشرقة وناعمة دون وضع أي مواد كيميائية ضارة بالبشرة وبأقل التكاليف. وصفة كريم النشا والجونسون وصفة كريم النشا والجونسون المكونات – 2 ملعقة نشا.

– ملعقة كبيرة من ماء ورد.

– ملعقة كبيرة من كريم جونسون. خطوات تحضير الكريم نحضر وعاء ونضع به مقدار النشا ثم نضف عليه ماء الورد ونخلط المكونين جيدا حتى يتم إذابة النشا فى ماء الورد تماما ولا تكون هناك أي تكتلات.

ثم نضف كريم جونسون بعد ذلك ونخلط المكونات جميعها.

يتم وضع الكريم فى علبة فارغة ونظيفة ويصبح بذلك جاهز للاستخدام.

عند الاستخدام افردي طبقة من الكريم على الوجه وقومى بالتدليك الخفيف بالأصابع بحركات دائرية.

اتركي الكريم على الوجه لمدة 10 دقائق ثم يتم شطفه بالماء الفاتر.

مع الاستعمال اليومي للوصفة ستلاحظي الفرق فى لون البشرة خلال أسبوع.

العرائس المقبلين على الزواج الذين يسعون لنتائج فورية يمكنهم بعد فرد الكريم وضع طبقة من الاسترتش عليه حتى تتشرب البشرة الكريم بسرعة. خطوات تحضير الكريم فوائد كريم النشا وجونسون للبشرة يساعد النشا فى منح البشرة التفتيح الفوري والملمس الناعم.

يساعد كريم جونسون على ترطيب ونعومة البشرة.

كريم جونسون مع النشا يساعد على تأخير ظهور علامات الشيخوخة.

ماء الورد يمنح البشرة نضارة وإشراق كما يساعد على التقليل من الالتهاب التي تصيب البشرة.

التخلص من التصبغات وتوحيد لون البشرة.

تساعد النشا عند دمجها مع بعض الكريمات مثل كريم جونسون على التخلص من التجاعيد وخاصة الخطوط الرفيعة حول العين ومنطقة الفم وأعلى الجبهة.

تحتوى النشا على مواد مبيضه وبالتالي تساعد على التفتيح السريع للبشرة، حيث يمكنك تجربة النشا مع ملعقة من الزبادي ووضعها على البشرة لمدة 10 دقائق فقط، ثم تغسل وسوف تلاحظي الفرق في الحال. كريم جلسيوليد لتبييض اليدين والرجلين فوائد كريم النشا وجونسون للبشرةكريم جلسيوليد لتبييض اليدين والرجلين يمكنك تبييض اليدين والرجلين والحصول على بياض ناصع خلال مدة قليلة من خلال استخدام الخليط الرهيب والذي له مفعول السحر في التفتيح ألا وهو كريم جليسوليد المخلوط مع عصير ليمونه كاملة، وملعقة صغيرة من النشا، ثم خفق المكونات ووضع جزء منها على اليدين أو القدمين أو عقل الأصابع والكوع والركب، ثم تركهم من الماء حتى صباح اليوم التالي، واستمتعي بالفرق الناتج من أول مرة. الوسوم

تعد وصفة كريم النشا وجونسون من أقوى الوصفات التي تمنحك بياض الثلج فى وقت قصير، كما تعمل الوصفة على الترطيب الجيد للوجه وتعطيه ملمس ناعم مثل الأطفال، ومكون النشا يعمل على حل العديد من مشاكل البشرة التي تواجهه معظم الفتيات مثل التخلص من الحبوب وتوحيد لون البشرة والقضاء على التصبغات والبقع الداكنة، كما أن الترطيب الدائم للبشرة يؤخر من ظهور التجاعيد وتلف خلايا البشرة، فتستطيعي بمكونين فقط الحصول على بشرة مشرقة وناعمة دون وضع أي مواد كيميائية ضارة بالبشرة وبأقل التكاليف. وصفة كريم النشا والجونسون وصفة كريم النشا والجونسون المكونات – 2 ملعقة نشا.

– ملعقة كبيرة من ماء ورد.

– ملعقة كبيرة من كريم جونسون. خطوات تحضير الكريم نحضر وعاء ونضع به مقدار النشا ثم نضف عليه ماء الورد ونخلط المكونين جيدا حتى يتم إذابة النشا فى ماء الورد تماما ولا تكون هناك أي تكتلات.

ثم نضف كريم جونسون بعد ذلك ونخلط المكونات جميعها.

يتم وضع الكريم فى علبة فارغة ونظيفة ويصبح بذلك جاهز للاستخدام.

عند الاستخدام افردي طبقة من الكريم على الوجه وقومى بالتدليك الخفيف بالأصابع بحركات دائرية.

اتركي الكريم على الوجه لمدة 10 دقائق ثم يتم شطفه بالماء الفاتر.

مع الاستعمال اليومي للوصفة ستلاحظي الفرق فى لون البشرة خلال أسبوع.

العرائس المقبلين على الزواج الذين يسعون لنتائج فورية يمكنهم بعد فرد الكريم وضع طبقة من الاسترتش عليه حتى تتشرب البشرة الكريم بسرعة. خطوات تحضير الكريم فوائد كريم النشا وجونسون للبشرة يساعد النشا فى منح البشرة التفتيح الفوري والملمس الناعم.

يساعد كريم جونسون على ترطيب ونعومة البشرة.

كريم جونسون مع النشا يساعد على تأخير ظهور علامات الشيخوخة.

ماء الورد يمنح البشرة نضارة وإشراق كما يساعد على التقليل من الالتهاب التي تصيب البشرة.

التخلص من التصبغات وتوحيد لون البشرة.

تساعد النشا عند دمجها مع بعض الكريمات مثل كريم جونسون على التخلص من التجاعيد وخاصة الخطوط الرفيعة حول العين ومنطقة الفم وأعلى الجبهة.

تحتوى النشا على مواد مبيضه وبالتالي تساعد على التفتيح السريع للبشرة، حيث يمكنك تجربة النشا مع ملعقة من الزبادي ووضعها على البشرة لمدة 10 دقائق فقط، ثم تغسل وسوف تلاحظي الفرق في الحال. كريم جلسيوليد لتبييض اليدين والرجلين فوائد كريم النشا وجونسون للبشرةكريم جلسيوليد لتبييض اليدين والرجلين يمكنك تبييض اليدين والرجلين والحصول على بياض ناصع خلال مدة قليلة من خلال استخدام الخليط الرهيب والذي له مفعول السحر في التفتيح ألا وهو كريم جليسوليد المخلوط مع عصير ليمونه كاملة، وملعقة صغيرة من النشا، ثم خفق المكونات ووضع جزء منها على اليدين أو القدمين أو عقل الأصابع والكوع والركب، ثم تركهم من الماء حتى صباح اليوم التالي، واستمتعي بالفرق الناتج من أول مرة.

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