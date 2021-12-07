طرق تطويل الرموش بسرعة فائقة أكثر من طريقة مجربة لتكثيف الرموش والحواجب

تعد طرق تطويل الرموش بسرعة فائقة من أهم علامات الجمال لدى كل النساء، حيث تعد الرموش الطويلة للفتاة من علامات الأنوثة، ولذلك تقوم كل السيدات بشراء جميع أنواع الماسكارا، كما يحرصون على شراء أغلى وأفخم ماركات الماسكارا، وذلك من أجل تطويل الرموش بشكل غير طبيعي، لكن الماسكارا تقوم بتقصف الرموش وإتلافها وتعمل على سقوط كمية كبيرة من الرموش يوميا، لذلك يوجد بعض الطرق الطبيعة لتطويل الرموش بكل أمان في المنزل، وذلك من خلال استخدام مكونات طبيعية لا تضر بصحة الرموش أو الجفون أو العين.

يمكن الاعتماد على زيت الخروع كعامل أساسي في تلك الوصفة لأنه يقوم بتطويل الرموش ويعمل على تكثيفها بشكل رهيب.

حيث نقوم بإحضار ماسكارا فارغة، ونقوم بغسلها بالماء جيدا وتعقيمها،والتأكد من نظافتها تماما من أي رواسب سمراء.

ثم نقوم بوضع قطرات من زيت الخروع في هذه الماسكارا النظيفة.

بعد ذلك نقوم بدهن الرموش يوميا كل مساء.

سنلاحظ بعد فترة من الاستخدام أن الرموش أصبحت كثيفة وناعمة وطويلة.

كما يمكن دهن الحاجبين أيضا بزيت الخروع.

حيث يعمل زيت الخروع على تغذية الرموش بصفة خاصة والشعر بصفة عامة.

لأنه زيت ثقيل القوام، يتميز بقدرته الفائقة على تغذية جذور الشعر، وإنبات الفراغات، وتحسين حموضة جلد فروة الرأس.

طرق تطويل الرموش بسرعة فائقة

لذلك يتم الاعتماد عليه بشكل كبير في تطويل الرموش، والاستمرار على دهن الرموش بزيت الخروع يوميا لمدة شهرين، وذلك للحصول على رموش جميلة تشبه الرموش الصناعية ولكن بدون أضرار كيميائية تضر البشرة وجفون العين، حيث أن كثرة استخدام الماسكارا تؤدي إلى التسبب في حساسية العين وضعف النظر.

تطويل الرموش بالزيوت الطبيعية

يوجد بعض الزيوت الطبيعية لتطويل الرموش التي يمكن أن نخلطها معا في طبق صغير، ويتم دهن الرموش بها كل ليلة وهذه الزيوت هي (ربع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون – ربع ملعقة صغيرة من زيت السمسم – ربع ملعقة صغيرة من زيت الخردل – ربع ملعقة صغيرة من زيت الصبار – ربع ملعقة صغيرة من زيت الجرجير – ربع ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا – ربع ملعقة صغيرة من زيت الوز).