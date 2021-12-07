بدون حلة ضغط.. مكون في مطبخك لتسوية اللحوم والكوارع في ربع ساعة مهما كان حجمها هتبقي زي الزبدة

اللحوم والكوارع من بين أكثر المواجد الغذائية وأصناف الأطعمة والتي تحتاج إلى وقت طويل في التسوية هذا بالمقارنة بأنواع الأغذية الأخرى ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن المكون الذي ييسر من التسوية السريعة لتلك الأصناف الهامة من الأطعمة، ومن الممكن أن يتم استعمال هذا المكون بكمية قليلة في التسوية لأنواع اللحوم وأنواع لحوم الدواجن، ومن خلال الآتي توضيح لأفضل تسوية للحم وبالطريقة الأسهل والمناسبة لكل نوعيات اللحوم.

بالإمكان التسوية السريعة لتلك الأصناف من خلال الاستخدام لمكون السكر .

حيث تعتبر المواد السكرية من أكثر المواد الغذائية والتي لها القدرة على إضعاف وتحليل الروابط ما بين أنسجة اللحم.

ومن خلال وضع ملعقة صغيرة من السكر مع أي نوع لحم تتم تسويته على النار.

ومن خلال المزج ما بين كل المقادير التي قد نحتاجها في التسوية للحم مع الغليان حتى نجد أن اللحم قد أصبح جاهز للتناول وخلال وقت وجيز.

ومن الممكن أن نقوم بالإضافة لهذا المكون على الكوارع مع البصل والكرفس والكرات قبل التسوية.

ومن الممكن أن نستخدم الطريقة الآتية في الطهي لكل تلك الأنواع من اللحوم من خلال تلك الطريقة:

اللحم أو الكوارع المراد طهيه.

البهارات المفضلة.

فلفل أبيض ناعم.

البصل والكرفس والكرات واللورا.

حبهان، ومستكة.

ماء مغلي.

ملعقة من السكر.

ملعقة واحدة تستخدم في تسريع تسوية اللحومطريقة تسوية اللحوم والكوارع بسرعة

من الممكن أن نقوم بالتسوية للحم من خلال المزج لكل المكونات مع بعضها البعض وبعد أول عشر دقائق من غليان المكونات نقوم بالإضافة للسكر والذي ييسر من خطوة التسوية ويجعل اللحم أو الكوارع في غاية الطراوة حيث أن كل الناس يفضلون أن تكون التسوية للحوم جيدة.

اللحم من الممكن أن نقوم بالتنظيف للحم من خلال الاستخدام لأوراق المطبخ مع استعمال القليل من الملح البحري الخشن مع قطرات من عصير الليمون.

ومن الممكن أن ننضف اللحم أيا كان نوعه بتدليكه بالقليل من الفلفل الأسود وهذا ما يزيل الزفارة المتواجدة باللحم أو الدجاج.

نصائح لتنظيف اللحوم