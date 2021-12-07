بدون حلة ضغط.. مكون في مطبخك لتسوية اللحوم والكوارع في ربع ساعة مهما كان حجمها هتبقي زي الزبدة

اللحوم والكوارع من بين أكثر المواجد الغذائية وأصناف الأطعمة والتي تحتاج إلى وقت طويل في التسوية هذا بالمقارنة بأنواع الأغذية الأخرى ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن المكون الذي ييسر من التسوية السريعة لتلك الأصناف الهامة من الأطعمة، ومن الممكن أن يتم استعمال هذا المكون بكمية قليلة في التسوية لأنواع اللحوم وأنواع لحوم الدواجن، ومن خلال الآتي توضيح لأفضل تسوية للحم وبالطريقة الأسهل والمناسبة لكل نوعيات اللحوم.ملعقة واحدة تستخدم في تسريع تسوية اللحوم
- بالإمكان التسوية السريعة لتلك الأصناف من خلال الاستخدام لمكون السكر .
- حيث تعتبر المواد السكرية من أكثر المواد الغذائية والتي لها القدرة على إضعاف وتحليل الروابط ما بين أنسجة اللحم.
- ومن خلال وضع ملعقة صغيرة من السكر مع أي نوع لحم تتم تسويته على النار.
- ومن خلال المزج ما بين كل المقادير التي قد نحتاجها في التسوية للحم مع الغليان حتى نجد أن اللحم قد أصبح جاهز للتناول وخلال وقت وجيز.
- ومن الممكن أن نقوم بالإضافة لهذا المكون على الكوارع مع البصل والكرفس والكرات قبل التسوية.
- ومن الممكن أن نستخدم الطريقة الآتية في الطهي لكل تلك الأنواع من اللحوم من خلال تلك الطريقة:
اللحم أو الكوارع المراد طهيه.
البهارات المفضلة.
فلفل أبيض ناعم.
البصل والكرفس والكرات واللورا.
حبهان، ومستكة.
ماء مغلي.
ملعقة من السكر.
من الممكن أن نقوم بالتسوية للحم من خلال المزج لكل المكونات مع بعضها البعض وبعد أول عشر دقائق من غليان المكونات نقوم بالإضافة للسكر والذي ييسر من خطوة التسوية ويجعل اللحم أو الكوارع في غاية الطراوة حيث أن كل الناس يفضلون أن تكون التسوية للحوم جيدة.نصائح لتنظيف اللحوم
- اللحم من الممكن أن نقوم بالتنظيف للحم من خلال الاستخدام لأوراق المطبخ مع استعمال القليل من الملح البحري الخشن مع قطرات من عصير الليمون.
- ومن الممكن أن ننضف اللحم أيا كان نوعه بتدليكه بالقليل من الفلفل الأسود وهذا ما يزيل الزفارة المتواجدة باللحم أو الدجاج.
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اللحوم والكوارع من بين أكثر المواجد الغذائية وأصناف الأطعمة والتي تحتاج إلى وقت طويل في التسوية هذا بالمقارنة بأنواع الأغذية الأخرى ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن المكون الذي ييسر من التسوية السريعة لتلك الأصناف الهامة من الأطعمة، ومن الممكن أن يتم استعمال هذا المكون بكمية قليلة في التسوية لأنواع اللحوم وأنواع لحوم الدواجن، ومن خلال الآتي توضيح لأفضل تسوية للحم وبالطريقة الأسهل والمناسبة لكل نوعيات اللحوم.ملعقة واحدة تستخدم في تسريع تسوية اللحوم
- بالإمكان التسوية السريعة لتلك الأصناف من خلال الاستخدام لمكون السكر .
- حيث تعتبر المواد السكرية من أكثر المواد الغذائية والتي لها القدرة على إضعاف وتحليل الروابط ما بين أنسجة اللحم.
- ومن خلال وضع ملعقة صغيرة من السكر مع أي نوع لحم تتم تسويته على النار.
- ومن خلال المزج ما بين كل المقادير التي قد نحتاجها في التسوية للحم مع الغليان حتى نجد أن اللحم قد أصبح جاهز للتناول وخلال وقت وجيز.
- ومن الممكن أن نقوم بالإضافة لهذا المكون على الكوارع مع البصل والكرفس والكرات قبل التسوية.
- ومن الممكن أن نستخدم الطريقة الآتية في الطهي لكل تلك الأنواع من اللحوم من خلال تلك الطريقة:
اللحم أو الكوارع المراد طهيه.
البهارات المفضلة.
فلفل أبيض ناعم.
البصل والكرفس والكرات واللورا.
حبهان، ومستكة.
ماء مغلي.
ملعقة من السكر.
من الممكن أن نقوم بالتسوية للحم من خلال المزج لكل المكونات مع بعضها البعض وبعد أول عشر دقائق من غليان المكونات نقوم بالإضافة للسكر والذي ييسر من خطوة التسوية ويجعل اللحم أو الكوارع في غاية الطراوة حيث أن كل الناس يفضلون أن تكون التسوية للحوم جيدة.نصائح لتنظيف اللحوم
- اللحم من الممكن أن نقوم بالتنظيف للحم من خلال الاستخدام لأوراق المطبخ مع استعمال القليل من الملح البحري الخشن مع قطرات من عصير الليمون.
- ومن الممكن أن ننضف اللحم أيا كان نوعه بتدليكه بالقليل من الفلفل الأسود وهذا ما يزيل الزفارة المتواجدة باللحم أو الدجاج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدون حلة ضغط.. مكون في مطبخك لتسوية اللحوم والكوارع في ربع ساعة مهما كان حجمها هتبقي زي الزبدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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